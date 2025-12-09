مسقط: تأكيدًا لالتزامه بتعزيز الشمول المالي، أعلن صحار الدولي عن الافتتاح الرسمي لفرعه الجديد ومركز خدمات صحار الإسلامي في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية. وقد أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة ماجد بن سيف بن علي البوسعيدي، والي بدية، وبحضور عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المجتمع المحلي. ويعكس الافتتاح الرسمي لنقاط الخدمة الجديدة استراتيجية التوسع التي يتبناها البنك بهدف تعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف ربوع السلطنة. وقد تم اختيار الموقع الجديد لخدمة ولاية بدية والولايات المحيطة بها، إذ يوفر الفرع ومركز الخدمات المصرفية الإسلامية بيئة مصرفية متميزة بمرافق واسعة وسهولة الوصول. كما يضم الفرع ردهة رقمية متاحة على مدار الساعة، مجهّزة بأجهزة صراف وإيداع مفعّلة بالكامل لتمكين تجربة مصرفية سلسة في أي وقت.

وفي تعليقه حول أهمية هذا التوسع، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يمثل افتتاح فرع صحار الدولي الجديد ومركز خدمات صحار الإسلامي في بداية خطوة مهمة في إطار طموحنا الاستراتيجي لتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة وسهلة الوصول في مختلف محافظات السلطنة. ومع مواصلتنا تعزيز حضورنا الوطني، نركز على تمكين الشمول المالي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمجتمعات. ويجسد هذا التوسع التزامنا بعيد المدى بدفع عجلة النمو المستدام وتمكين الزبائن في كل ولاية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لعُمان."

وانسجامًا مع تركيز البنك على الارتقاء بتجربة الزبائن وضمان تكامل الخدمات، يقدم الفرع الجديد مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد تشمل فتح الحسابات، وإصدار البطاقات، والودائع، والحلول التمويلية، والخدمات الاستشارية. ومن جانب آخر، يهدف مركز خدمات صحار الإسلامي إلى تلبية احتياجات الزبائن الباحثين عن حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر مجموعة واسعة من المنتجات الإسلامية المصممة بما يتماشى مع احتياجات السوق المتطورة.

ويأتي التوسع في ولاية بدية ضمن خطة أوسع لصحار الدولي لتعزيز انتشاره الوطني في المناطق الواعدة التي تشهد نموًا اقتصاديًا وسكانيًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على الخدمات المصرفية. ومع ما تشهده الولاية من نشاط تجاري متنامٍ وتطور مستمر، سيؤدي حضور البنك دورًا محوريًا في تمكين المجتمعات المحلية عبر توفير حلول مالية موثوقة وسهلة الوصول.

بدوره يواصل صحار الدولي الاستثمار في شبكة فروعه ومراكز خدماته بالتوازي مع تسريع جهود التحول الرقمي، بما يوفر للزبائن مزيجًا متوازنًا من التفاعل البشري المتخصص والقدرات الرقمية المتقدمة. ومن خلال هذا الحضور المتنامي، يواصل البنك التزامه بدعم ازدهار الزبائن والمجتمعات والشركات في بيئة مالية تتطور بوتيرة متسارعة.

