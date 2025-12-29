مسقط : انطلاقًا من سعيه المتواصل نحو تحقيق نموه الاستراتيجي وتعزيز حضوره الدولي، حصل صحار الدولي على موافقة البنك المركزي العماني لافتتاح مكتب تمثيلي في هونغ كونغ. وتُمثّل هذه الخطوة محطة نوعية ضمن مسيرة صحار الدولي للتوسع الدولي، وتعكس التزامه بتعزيز ربط سلطنة عُمان بالأسواق المالية العالمية. وتجسد هذه الموافقة رؤية صحار الدولي في تعزيز دوره الفاعل في تحفيز و دعم حركة التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون المالي بين سلطنة عُمان وآسيا، بما ينسجم مع رؤية سلطنة عُمان 2040 لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقوية الروابط التجارية الدولية، وترسيخ مكانة السلطنة كمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة والعالم.

وفي تعليق له على موافقة البنك المركزي العُماني، قال عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إن الحصول على موافقة افتتاح مكتب تمثيلي في هونغ كونغ يمثّل خطوة نوعية ضمن خطة صحار الدولي للتوسع الاستراتيجي في الأسواق الدولية. وتُعدّ قارة آسيا محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية وتدفّقات رؤوس الأموال والتأثير الاقتصادي، كما أن تواجدنا في أحد أبرز المراكز المالية والتجارية في آسيا سيعزّز قدرتنا على دعم الزبائن في التعامل مع الأسواق المتنامية. ويأتي هذا التوسع استكمالًا لخطواتنا السابقة، بما في ذلك تشغيل فرع صحار الدولي في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا التوسع التزامنا بترسيخ مكانة صحار الدولي كشريك مصرفي عُماني موثوق على الصعيدين المحلي والدولي، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الفرص، ودعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية."

والجدير بالذكر أن هونغ كونغ تُعد محرّكًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي العالمي وبوابة اقتصادية أساسية للاستثمار الدولي وتيسير حركة التجارة العالمية. ويتيح افتتاح المكتب التمثيلي في هذه المنطقة الحيوية، فرصة قيّمة لتعزيز سُبل التعاون مع المؤسسات المالية والشركات الآسيوية وتنمية العلاقات المؤسسية بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يسهم في إثراء تجربة زبائن البنك لا سيّما الزبائن وأصحاب الأعمال العاملين في أنشطة التجارة الدولية وإدارة الخزينة والاستثمار.

ويهدف المكتب التمثيلي إلى تشكيل منصة فاعلة لبناء العلاقات والتفاعل مع الأسواق، وتطوير الأعمال، بما يدعم دور صحار الدولي في ربط الشركات العُمانية بالفرص الدولية وجذب الاهتمام العالمي لسلطنة عُمان. ومن خلال هذا التواجد، يسعى البنك إلى تعزيز تبادل المعلومات، وتسهيل الشراكات والمعاملات الدولية، وتلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لزبائن البنك ممن يديرون أعمالهم عبر أسواق متعددة.

ويأتي هذا النمو ضمن طموح صحار الدولي لبناء حضور عالمي مدروس، والتواجد في المراكز المالية النشطة اقتصاديًا. وبعد الافتتاح الأخير لفرعه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته القائمة على التوسع وترسيخ حضوره الجغرافي كجسر يربط بين آسيا والشرق الأوسط وغيرهما من الأسواق العالمية. وتعكس هذه الجهود مسار صحار الدولي نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية عُمانية موثوقة برؤية عالمية، تدعم التقدّم، وتعزز الترابط الدولي، وتحقق قيمة مستدامة طويلة الأمد للزبائن والاقتصاد الوطني.

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

