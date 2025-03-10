بركة: المقر الجديد نقلة نوعية تعكس رؤيتنا المتكاملة التي تضع الموظفين في صميم أولوياتنا. وقد تُوجت هذه المجهودات بحصول الشركة على لقب "أفضل جهة عمل" لعام 2025

قدمت صافولا 27000 ساعة تدريبية خلال 2024 وحققت معدل مشاركة ورضا للموظفين تجاوز 84 % متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 80 % .

القاهرة– أعلنت شركة صافولا مصر، إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الرئيسي الجديد في التجمع الخامس، بحضور السيد/ سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية، والسيد/ كريم بركة، المدير العام لمجموعة صافولا مصر، والسيد/محمود فودة، المدير العام لقطاع السكر في شركة صافولا للأغذية مصر والسيد أديب إبراهيم/ رئيس قسم الموارد البشرية لشركة صافولا للأغذية ، وكافة ممثلي الشركة.

في السياق ذاته، صرح السيد/ كريم بركة، المدير العام لمجموعة صافولا مصر، قائلًا: "على مدار 30 عامًا، نجحت صافولا مصر في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المستثمرين في قطاع الأغذية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري. ويمثل هذا المقر الجديد نقلة نوعية تعكس رؤيتنا المتكاملة التي تضع الموظفين في صميم أولوياتنا. وقد توجت هذه المجهودات بحصول الشركة على لقب "أفضل جهة عمل" لعام 2025، تقديرًا لجهودها المستمرة في خلق بيئة عمل محفزة ومتميزة."

وتفتخر صافولا مصر بامتلاك فريق عمل يضم أكثر من 3500 موظف تعتبرهم سفراء للشركة يحملون اسمها أينما ذهبوا. وفي هذا الإطار، حققت الشركة معدل احتفاظ استثنائي بالموظفين بلغ 98%، ما يعكس مستوى التقدير، الانتماء والاستقرار الوظيفي داخل الشركة . كما استثمرت الشركة في تطوير كوادرها، حيث قدمت 27000 ساعة تدريبية خلال 2024، مما ساهم ، إلى جانب عوامل أخرى، في تحقيق معدل مشاركة ورضا للموظفين تجاوز 84%، متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 80%. كما تتجسد ثقافة الشركة في التزامها بتمكين المرأة كجزء من استراتيجيتها للتنوع والشمول، حيث يضم فريق إدارتها خمس سيدات في مناصب قيادية. وتفخر الشركة بمساهمتها في تصدير الكفاءات المصرية إلى الساحة الإقليمية.

وقد تزامن إعلان الافتتاح عن المقر الجديد مع الاجتماع السنوي العام للشركة، الذي عُقد في قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية. وخلال الاجتماع، أشادت إدارة صافولا بإنجازات الفريق خلال عام 2024 وأعربت عن خالص تقديرها لالتزام الموظفين وتفانيهم في العمل، حيث كان لذلك دور محوري في دفع نجاح الشركة. وشمل ذلك تسليط الضوء على حصول الشركة على لقب “أفضل جهة عمل”. كما، استعرضت الإدارة أولويات عام 2025، وحثّت الموظفين على تحقيق أهداف النمو الطموحة.

نبذة عن صافولا للأغذية:

تعد شركة صافولا للأغذية إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية، والتي تفردت بفضل ممارساتها عالية المهنية من إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمسلى ودهون الطهي والمخبوزات والخضروات المجمدة. تمتلك صافولا للأغذية مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت عن جدارة بكسب ثقة ملايين العملاء بواسطة منتجاتها من السمن النباتي روابي وجنة وزيوت عافية وحلوة وسكر الأسرة ومكرونة ايطاليانو والملكة.

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