دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "شوري" اتفاقية شراكة مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة " تم"، لتقديم تجربة سهلة وسلسة لشراء تأمين السيارات لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

تُوّج هذا التعاون في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين "تم"، بالنيابة عن دائرة التمكين الحكومي وشركة "شوري". حيث وقّع المذكرة كلاً من سعادة الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة "تم" في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، والسيد سليمان عبد الله الفلاّج، المدير العام والشريك المؤسس لشركة "شوري"، إيذاناً ببدء التحول الجذري في الطريقة التي يتعامل بها المواطنون والمُقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة مع قطاع تأمين السيارات.

وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد سليمان عبد الله الفلاّج: "فخورون بشراكتنا مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة "تم"، التي ستشكل نقلة نوعية في تجربة شراء تأمين السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين تجربة التأمين على السيارات، بما يتوافق مع رؤيتنا المشتركة لتقديم حلول سهلة وفعالة. كما سترفع هذه الشراكة من مستوى الخدمة وستوفر طريقة جديدة ومبتكرة للحصول على تأمين السيارات. في شوري، نحن ملتزمون بتمكين المستخدمين من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة، ويعبر هذا التعاون عن حرصنا والتزامنا بتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع “تم”، سنساهم في تطوير قطاع التأمين، وسنضمن تجربة تأمين استثنائية للجميع، مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية.”

وقال الدكتور محمد العسكر: "تتبنى "تم" ودائرة التمكين الحكومي مُهمةً واضحةً تتمثل في تحويل طريقة توفير الخدمات الحكومية، فضلاً عن ضمان وصول المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي إلى الخدمات التي يحتاجونها بطريقة فعالة تُركّز على المتعاملين. تساعدنا هذه الشراكات مع جهاتٍ القطاع الخاص مثل شركة شوري على مواصلة تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا ومهمتنا، وتقديم منظومة رقمية مبتكرة توفر أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، إضافةً إلى مساهمتها بشكل أساسي في تسريع التحول الرقمي للإمارة."

وتهدف هذه الشراكة المُبتكرة إلى تبسيط تجربة المتعاملين لإيجاد وشراء أو تجديد تأمين السيارات وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات عبر "تم".

كما تتيح التقنيات المتكاملة والمتطورة التي تدعمها "شوري" ومنصة "تم" للمستخدمين إمكانية الوصول السهل إلى خيارات وعروض أسعار متعددة من أفضل شركات التأمين في الدولة، كما تسمح لهم بطباعة أو تحميل وثائق تأمين السيارات بشكل فوري وإلكتروني.

أسهل تجربة تأمين في متناول يدك

من شأن هذه الشراكة مُساعدة المستخدمين في الوصول إلى مجموعة من خيارات التأمين على السيارات بأسعار مناسبة من أفضل شركات التأمين الرائدة، ومقارنة عروض الأسعار واتخاذ قرارات تتماشى مع احتياجاتهم وميزانيتهم.

تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون مستخدم حالي لـ منصة "تم" في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستفيدون من هذا التعاون.

عملية شراء مُبسطة

سيتمكن مستخدمو "تم" من استكشاف خيارات التأمين الدقيقة التي توفرها "شوري" من خلال تأكيد تفاصيل السيارة المرتبطة ببطاقة هويتهم الإماراتية. أما مُستخدمو المركبات الجديدة، فسيحتاجون لإدخال تفاصيل لوحة السيارة أو تفاصيل البطاقة الجمركية لعرض أسعار التأمين.

وستوفر "شوري" لمستخدمي "تم" سهولة الوصول إلى مجموعة من خطط التأمين التي يقدمها كبار مُزودي خدمات التأمين التي ستشمل تفاصيل التغطية وتكلفة التأمين والمزايا الإضافية التي يمكن مقارنتها بكل سهولة، لضمان حصول المتعامل على وثيقة التأمين الأكثر ملائمة لاحتياجاته.

الدفع بسهولة وإصدار الوثيقة بشكل فوري

تُدعم خيارات الدفع من قبل بوابة الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، "سداد أبوظبي". بعد دفع تكلفة وثيقة التأمين بنجاح، سيحصل المستخدمون بشكل فوري على وثيقة التأمين الصادرة إلكترونياً، مما يُلغي الحاجة إلى المستندات الورقية، وستكون وثيقة التأمين متاحة على الفور في لوحة “منصتي".

فوائد استخدام خدمات "شوري" عبر منصة "تم" لشراء تأمين المركبات

واجهة سهلة الاستخدام: توفر منصة "تم"، واجهةً سهلة الاستخدام تُتيح الوصول إلى منصة التأمين الموثوقة "شوري"، مما يعزّز تجربة المستخدم ويساعده على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاته.

تغطية حسب الرغبة: يمكن للمستخدمين تخصيص التغطية التأمينية لتتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن حصولهم على الحماية الكافية دون الاضطرار إلى الدفع مقابل ميزات غير ضرورية.

إصدار فوري لوثيقة التأمين: تُساعد عروض الأسعار اللّحظية وإصدار وثيقة التأمين الفورية المُشترين على توفير الوقت وشراء وثائق التأمين بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان.

معاملات رقمية آمنة: توفر كل من منصة "تم" و "شوري" معاملات رقمية سهلة وآمنة وعملية إصدار وثائق تأمين مُبسّطة. مما يقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية.

تُمثل هذه الشراكة بين "شوري" وخدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" نقلةً نوعيةً ومبتكرةً في طريقة شراء تأمين السيارات. بفضل واجهة منصة "تم" سهلة الاستخدام وخدمات التأمين التي تقدمها "شوري" والتزامهما بمواصلة تقديم حلول تأمينية أفضل وأكثر ابتكاراً.

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نبذة عن شوري

"شوري" هي شركة تكنولوجيا تأمين رائدة تعمل في دولة الإمارات وتتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتختص في تقديم منتجات تكنولوجيا التأمين المبتكرة لتبسيط تجربة التأمين وجعلها أكثر سهولة. تعمل "شوري" كوسيط تأمين مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتقدم ضمن مجموعتها الحالية من منتجات التأمين، حلول التأمين الشخصي عبر الإنترنت (تأمين السيارات) وحلول التأمين للشركات مثل التأمين الصحي الجماعي والتأمين على الحياة الجماعي، تأمين الحوادث الشخصية، تأمين الممتلكات والحوادث، التأمين البحري وتأمين الطيران، تأمين أسطول السيارات، تأمين المسؤوليات المالية، التأمينات التخصصية. وغيرها.