تكامل تقني غير مسبوق يتيح إصدار التأمين البحري الرقمي بشكل فوري عبر تطبيق "Smart DMA" الرسمي

شراكة تدعم رؤية دبي للمدينة الذكية من خلال إلغاء المعاملات الورقية وتسهيل إجراءات تأمين وتسجيل السفن

دبي: أعلنت "شوري"، التابعة لشركة "First.tech"، والمنصة الرائدة للتأمين الرقمي في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، لإطلاق أول خدمة تأمين بحري رقمية بالكامل، مدمجة مباشرة في تطبيق "Smart DMA" التابع لسلطة دبي البحرية.

وتتيح هذه الشراكة لمالكي السفن في دبي، إمكانية مقارنة وثائق التأمين البحري وشرائها بسهولة تامة عبر الإنترنت، بدون الحاجة إلى زيارة المراسي، أو التوجه إلى فروع شركات التأمين، أو التعامل مع أي معاملات ورقية تقليدية. وبفضل هذا التكامل النوعي، يمكن للمستخدمين إتمام جميع مراحل التأمين، من طلب عرض السعر إلى إصدار الوثيقة بشكل فوري، عبر خطوات بسيطة لا تتعدى بضع نقرات على الأزرار، ما يوفر تجربة رقمية سلسة وسريعة.

ويُعد تطبيق "Smart DMA" المنصة الرسمية المعتمدة لتسجيل وترخيص السفن في دبي، وقد أصبح اليوم يوفّر للمستخدمين إمكانية الحصول على خدمات التأمين البحري، سواء أكانت للتأمين ضد الغير أو للتأمين الشامل، لجميع أنواع السفن، وفي أي وقت ومن أي مكان.

وتشكّل هذه الخدمة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الخدمات البحرية بالإمارة، ما يعكس التزام دبي بتعزيز التحول الرقمي، انسجاماً مع رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها نحو بناء مدينة ذكية متكاملة.

وفي هذا الصدد، قال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "شوري" في الإمارات: "تشكّل شراكتنا مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، محطة محورية في مسيرة "شوري" نحو رقمنة خدمات التأمين، إذا يتيح التكامل مع منصة Smart DMA، لمالكي القوارب، إصدار وثائق التأمين فوراً، بدون حاجة إلى أي معاملات ورقية، أو زيارة مكاتب التأمين، ما يدعم رؤية دبي نحو خدمات رقمية أكثر ذكاء وسرعة وتكاملاً".

نبذة عن "شوري":

تُعدّ "شوري" إحدى شركات First.tech ومنصة رائدة في مجال التأمين الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إعادة ابتكار تجربة التأمين من خلال حلول تقنية متطورة تُمكّن الأفراد من الحصول على خدمات التأمين وإدارتها بسهولة وشفافية.

وبدعم استراتيجي وانتشار إقليمي واسع، تقدّم "شوري" باقة من المنتجات التأمينية المبتكرة التي تركز على احتياجات العملاء، وتشمل التأمين على السفر والمركبات والصحة. كما تلعب "شوري" دوراً فاعلاً في دعم جهود التحول الرقمي في الدولة، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التأمينية الرقمية.

نبذة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:

تأسست مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رسمياً في عام 2001، كإحدى الجهات التابعة لحكومة دبي، ويعمل فيها 514 موظفاً. وتندرج تحت مظلتها مجموعة من الجهات والمؤسسات الحيوية، من أبرزها: موانئ دبي الرئيسية مثل ميناء راشد، وميناء جبل علي، وميناء الحمرية، التي تُدار من قِبل سلطة موانئ دبي، بالإضافة إلى دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، وسلطة دبي البحرية، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، إلى جانب إدارتي الأمن والاستثمار.

وتهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة لمجموعة واسعة من المتعاملين، من شركات وتجار وأفراد، في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتعتمد في ذلك على توظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر لتوفير خدمات ذكية وعالية الجودة، مع الحرص المستمر على تطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز رضا المتعاملين وولاءهم، انسجاماً مع توجيهات حكومة دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات