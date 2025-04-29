محادثات الابتكار في الرياض تلقي الضوء على أحدث حلول التبريد المتطورة التي تقدمها "موتيڤاير" للوصول لمراكز بيانات خالية من الكربون

صفقة الاستحواذ تتسق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية، أقامت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أحدث فعاليات "محادثات الابتكار" التي أقيمت في مدينة الرياض تحت شعار "الشراكة لتعزيز مراكز بيانات الذكاء الإصطناعي وحلول التبريد المتطورة"، والتي أعلنت خلالها عن تفاصيل صفقة الاستحواذ على شركة "موتيڤاير" المتخصصة في حلول التبريد السائل والإدارة الحرارية المتقدمة لأنظمة الحوسبة عالية الأداء. وتأتي تلك الصفقة في إطار استراتيجية شنايدر إلكتريك العالمية لتعزيز حلول مراكز البيانات المستدامة والداعمة للذكاء الاصطناعي، والتي تتوافق بشكل وثيق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، في بناء اقتصاد رقمي مزدهر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استحواذها الحالي على 86% من سعة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل هذا التعاون خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي المستدام في المملكة والمنطقة.

وتستحوذ شنايدر إلكتريك على حصة 75% من موتيڤاير الأمريكية، مع خطط للاستحواذ الكامل بحلول عام 2028، وهو ما يمثل خطوة هامة لتعزيز مكانة شنايدر إلكتريك في قطاع التبريد السائل للحوسبة عالية الأداء في مختلف الأسواق العالمية وخاصة السوق السعودي لما له من أهمية استراتيجية في المنطقة. فمن خلال دمج الخبرات المتميزة لموتيڤاير في حلول التبريد المتخصصة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستتمكن شنايدر إلكتريك من دعم التطور التكنولوجي الطموح للمملكة بشكل فعال، خاصة في ظل التوقعات بنمو سنوي مركب لسوق مراكز البيانات في المملكة بنسبة 19.88% مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم جهود المملكة نحو تسريع رقمنة اقتصادها.

وشهدت محادثات الابتكار حضور رفيع المستوى ضم قيادات عالمية من شنايدر إلكتريك وفريق الإدارة بالمملكة بالإضافة إلى نخبة من عملاء الشركة وشركائها الاستراتيجيين العاملين في قطاعي مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وكان من بين الحضور كل من نيروبا تشاندر، نائب الرئيس الأول لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك، مارك جارنر، نائب الرئيس الأول لقطاع الطاقة المؤمنة في شنايدر إلكتريك، أندرو براندر، نائب الرئيس الأول لقطاع أعمال التبريد في شنايدر إلكتريك، إليزابيث أوسوليفان، رئيس تحالف انفيديا ورئيس الفريق والاتصالات التنفيذية لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات وأعمال الشبكات في شنايدر إلكتريك، وأحمد جمال الدين، نائب الرئيس لقطاع الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات لمنطقة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين في شنايدر إلكتريك.

وتعليقًا على استضافة الرياض لمحادثات الابتكار الخاصة بمراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً: " إن فعاليات محادثات الابتكار تأتي في صميم جهودنا لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع حيوي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة، وهو قطاع مراكز البيانات. فمع خطط المملكة الطموحة لزيادة قدرة هذه المراكز بنسبة 37% حتى عام 2027، يصبح التزامنا ببناء مراكز بيانات خالية من الكربون وتحسين كفاءة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تستهلك تقنيات الذكاء الاصطناعي معدلات طاقة عالية، وهو ما يدفعنا في شنايدر إلكتريك إلى تطوير تقنيات مبتكرة تتضمن أنظمة تبريد أكثر فعالية ودمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التشغيل. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم بشكل مباشر في تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون في هذا القطاع الحيوي." وأضاف قائلا: "تكتسب صفقة استحواذنا على شركة "موتيفير" قيمة استراتيجية مضاعفة للسوق السعودي. فهذه الخطوة النوعية تعزز قدرتنا على تقديم أحدث حلول التبريد السائل المتقدمة لمراكز البيانات، مما يتماشى مع التزامنا بأن نكون شريكًا رئيسيًا في دعم خطط المملكة 2030 للتحول الرقمي."

واستعرضت "محادثات الابتكار" أحدث المنتجات والحلول التي تدعم الجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تسليط الضوء على حلول التبريد المتطورة من موتيڤايرالمصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى المجموعة الكاملة لحلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتصميمات المرجعية المشتركة بين شنايدر إلكتريك وإنفيديا ومصنعي الرقاقات. كما تم استعراض حلول مركز العمليات الموحد UOC الذي يوفر رؤية شاملة وإدارة متكاملة لجميع جوانب عمليات مراكز البيانات. وتؤكد هذه الحلول المتكاملة التزام شنايدر إلكتريك بدعم جهود التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة في السوق المحلي.

وقد أشار المتحدثون خلال الفعالية إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة قد ضاعف من الحاجة إلى طاقة حوسوبية هائلة، مما يستدعي تصميمات جديدة لمراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على حلول تبريد أكثر كفاءة، وفي مقدمتها التبريد السائل الذي يتوقع الخبراء أن يشهد نموًا سنويًا مركبًا يتجاوز 30% في السنوات القادمة.

وتعد شنايدر إلكتريك شريكًا محوريًا في دعم جهود التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، إيمانًا منها بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام؛ ويتجلى هذا النهج في سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية داخل المملكة، حيث تعاونت مع شركة دلب لتطبيق حلولها الذكية في إدارة الطاقة والتحكم الآلي لمراكز البيانات والبنية التحتية الذكية، كما اتفقت مع "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" لتعزيز قطاع مراكز البيانات الضخمة عبر تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى شراكتها مع موبايلي لتوفير حلول إدارة الطاقة والبنية التحتية الرقمية لمراكز بياناتها ودعم جهود إزالة الكربون وتحسين البيئة الداخلية لتلك المراكز؛ وامتد هذا التعاون ليشمل "داتافولت" في اتفاقية استراتيجية لتعزيز المبادرات المشتركة في الاستدامة وإزالة الكربون والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية وحلول إدارة الطاقة في مراكز البيانات الفائقة؛ وتأكيدًا على التزامها بتعزيز القيمة المحلية، عقدت شنايدر إلكتريك شراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة للتكنولوجيا للمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية (UTEC) لجعلها شريكها البلاتيني المحلي في المملكة في مجال أعمال مراكز البيانات.

وتواصل المملكة العربية السعودية تعزيز ريادتها الإقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تمكين قطاعات الأعمال المختلفة، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي نحو آفاق جديدة، لتصبح بذلك من بين الدول الأكثر نموًا في الاستثمارات والقدرات الاستيعابية على مستوى المنطقة، مؤكدة مكانتها كوجهة محورية في مستقبل الاقتصاد الرقمي. وتلعب مراكز البيانات دورًا حيويًا في هذا التوجه، حيث تعمل على تعزيز كفاءة الأعمال من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للخدمات الرقمية وتوفير بيئة متقدمة للحوسبة السحابية والتطبيقات الحديثة. وفي هذا السياق، تبرز قيمة شنايدر إلكتريك كشريك رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تساهم بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا من العمليات في السوق السعودي، في دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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