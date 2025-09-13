الشارقة، في خطوة نوعية جديدة تجسد مسيرتها نحو التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل، اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الدورة الأولى من برنامجها التدريبي المكثف "أساسيات الذكاء الاصطناعي"، الذي أقيم على مدار أربعة أيام في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، والذي زود أكثر من 80 مديراً وقائد فريق وخبيراً من المستوى المتوسط، بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

ويشكل البرنامج الأول من نوعه استثماراً رئيسياً في رأس المال البشري، ويدعم بشكل مباشر رؤية شروق الاستراتيجية حول "بناء الشارقة من أجل الغد". فمن خلال تمكين موظفيها بمعارق متقدمة وكفاءة تكنولوجية عالية، تضمن الهيئة استعداد فرق العمل للاستفادة من الابتكار والرؤى المدعومة بالبيانات لإثراء نمو الشارقة وتطورها المستمر.

وبالشراكة مع شركة "إن فينيتي"، وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة (Nfinity LLC-FZ)، تم إعداد المحتوى التدريبي من قبل كوكبة متميزة من قادة ومهندسي الذكاء الاصطناعي من مؤسسات عالمية، تشمل؛ "جارتنر" (Gartner)، "سيسكو" (Cisco)، "باراسم آي تي سولوشنز" (Parasme IT Solutions)، و"أكسنتشر" (Accenture)، لضمان تحقيق نتائج تعلم متطورة وفي الوقت نفسه قابلة للتطبيق الفوري.

وفي تعليقه على اختتام الدورة الأولى من البرنامج، قال محمد الصابري، المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير التنظيمي في "شروق": "الدورة الأولى من برنامج أساسيات الذكاء الاصطناعي هي انعكاس مباشر لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجهود سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ(شروق)، لبناء هيئة تتميز بالجاهزية للمستقبل".

وأضاف: "من خلال الاستثمار في أعلى أصولنا قيمة؛ وهم أفراد قوانا العاملة الموهوبين، نحن لا نتبنى التكنولوجيا الجديدة فقط، بل نغرس ثقافة الابتكار والمهارات القيادية المستندة إلى البيانات في نفوسهم، بما تدفع رؤية الشارقة الاقتصادية إلى الأمام. إنها خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تمكين فرقنا بالرؤى والأدوات اللازمة لرسم ملامح فرص الحاضر والمستقبل".

من جانبه، قال شابير تشناكال، الرئيس التنفيذي لـ"إن فينيتي" (Nfinity LLC-FZ): "تضع (شروق) معياراً جديداً على صعيد المنطقة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، بما يمكّن الفرق من تبني الذكاء الاصطناعي كمساعد رئيسي في مهامهم. إذ لا يقتصر هذا البرنامج على نشر الوعي فقط، بل يمتد إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في العمليات، ورسم ملامح مستقبل العمل".

الفهم النظري والتطبيق العملي

وصُمم البرنامج لسد الفجوة القائمة بين الفهم النظري والتطبيق العملي، حيث تبنى منهج البرنامج نسبة 40% من التعلم النظري مقابل 60% من التطبيق العملي، متجاوزاً المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي لضمان تفاعل المشاركين في سيناريوهات عملية واقعية. وشملت الجلسات جوانب رئيسية مثل دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الأعمال، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، والتطبيقات العملية المصممة لتلبية احتياجات القطاعات المتنوعة لوجهات ومشاريع "شروق".

وكانت تقييمات المشاركين في النسخة الأولى من البرنامج إيجابية، حيث أكد المشاركون على قيمة البرنامج والاستفادة الفورية منه في تمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات التشغيلية في مجالاتهم عملهم.

ويعزز تخرج الدفعة الأولى من البرنامج القدرات الوطنية والرؤية الاستراتيجية، حيث أكدت شروق خططها لتأسيس فرق إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الخبرة السيادية وتسريع عملية ترسيخ مكانة الشارقة الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال التحول الرقمي والاستثمار الذكي، كما تشكل هذه الخطط تشكل شهادة على التزام شروق بتطوير كوادرها ومستقبلها.

وفي إطار هذه الشراكة، تقدم "إن فينيتي" (NFINITY LLC-FZ) خبرتها الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار المؤسسي لدعم رؤية ورسالة "شروق" بشكل مباشر. وبفضل الروح القيادية لفريقها وخبرتها الممتدة على مدار أكثر من خمسة عقود في العمل مع قادة صناعة التكنولوجيا العالمية وفي برامج التحول الرقمي واسعة النطاق، يضمن الدور الذي تلعبه "إن فينيتي" تدريب كوادر "شروق" على أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بمهارات استخدام هذه الأدوات في العمليات بطرق مبتكرة تحقق تأثيراً إيجابياً ملموساً وقابلاً للقياس.

ومن خلال تصميم حلول مرنة وقابلة للتطوير ومواكبة المستقبل لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة التابعة لـ"شروق"، تسهم "إن فينيتي" في تعزيز مكانة الهيئة الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال تعزيز الابتكار واستخدام البيانات والتكنولوجيا في مسيرة التنمية المستدامة.

