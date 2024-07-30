

مؤسسات استثمارية عامة وخاصة تنضم إلى الجولة بقيادة شروق بارتنرز لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول جميع المؤسسات العامة و الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة انتلماتكس Intelmatix، الشركة الرائدة في مجال التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، عن إغلاق ناجح لجولة تمويلية سلسلة أ (Series A) بقيمة 20 مليون دولار. وقادت هذه الجولة شركة شروق بارتنرز، وجذبت استثمارات من مؤسسات عامة وخاصة في المنطقة، بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، وشركة الاستثمارات التقنية السعودية (STV)، وشركة العليان المالية، ومجموعة سلطان القابضة، وشركة زين فينتشرز، وصندوق رؤى للنمو.

تتزامن هذه الثقة في انتلماتكس مع تركيز السعودية المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والذي تمثل بإطلاق صندوق الذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار في مارس 2024. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع المملكة كأكبر مستثمر في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم ودفع تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط.

وعلق معالي الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، “استثمارنا في شركات الذكاء الاصطناعي نابع من التزامنا بالمساهمة بإطلاق التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي..”

كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP). وأضاف إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي لبرنامج (NTDP) "نهدف إلى تمكين وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة في المملكة، مما يمكن أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب في هذا المجال.". وقد كانت انتلماتكس واحدة من أولى الشركات التي حصلت على دعم من برنامج NTDP.

وتأسست انتلماتكس بواسطة علماء من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بهدف معالجة الفجوة في تقنية الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري في المنطقة من خلال منتجها الرئيسي، منصة ذكاء القرارات المؤسسي (EDIX). وتسعى EDIX لأن تكون أكثر منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي سهولة في الاستخدام على مستوى العالم، وهي مصممة لتكون سهلة الوصول والاستخدام لجميع أنواع المستفيدين داخل المؤسسة، من مجلس الادارة إلى مسؤول المتجر، مما يزيد من تأثير المنصة ويسرّع تبنيها داخل المؤسسة دون الحاجة إلى تواجد مهارات عالية في الذكاء الاصطناعي.

وقال د. أنس الفارس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انتلماتكس: "تعد منصة EDIX محطة واحدة وحلا شاملا للمؤسسات في القطاعات المختلفة التي تحتاج إلى قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتها، دون القلق بشأن نقص المهارات في الذكاء الاصطناعي أو الاستثمار الكبير في بناء الأنظمة والبنية التحتية."

وأفاد نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، "تعد منتجات انتلماتكس للذكاء الاصطناعي ضرورية للمؤسسات في المنطقة حيث تساعدها في تبني الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار ."

وعلق بدر الخرافي، رئيس مجلس إدارة مجموعة زين، "الشركات التي لم يكن بإمكانها تحمل الوقت والتكلفة لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي يمكنها الان الاعتماد على تقنيات انتلماتكس لتعزيز إنتاجيتها."

وصرح يوسف البابطين، الشريك في شروق بارتنرز، "يتماشى هذا الاستثمار في انتلماتكس مع التزامنا بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعالج التحديات المعقدة وتفتح فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في المملكة العربية السعودية."

نبذة عن انتلماتكس Intelmatix

تعد انتلماتكس شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة, وتتواجد في كل من الرياض ولندن وبوسطن. تُمكّن انتلماتكس المؤسسات من التغلب على التحديات التي تواجهها واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وبنتائج أفضل من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء القرارات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.intelmatix.com.

نبذة عن شركة شروق بازتنرز

تأسست في عام 2017، شروق بارتنرز هي الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديق رأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات الناشئة في مراحل البذرة والمراحل المبكرة. وقد بنت الشركة خبرات عميقة في القطاع في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والألعاب والويب3.0. وقد استثمرت شروق بارتنرز في مبتكرين رائدين في السوق بما في ذلك Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو.

شروق بارتنرز هي شركة إقليمية متعددة الأقسام، ولها حضور في أبوظبي، دبي، الرياض، مصر وكوريا.

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