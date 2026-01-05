​​​​​"لوحة معلومات التحليلات" هي منصة متقدمة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية وتُعد الركيزة الأساسية لمجموعة منتجات "وامض أنالتكس".

توفر "لوحة معلومات التحليلات" تحليلات قوية دون الحاجة إلى كتابة أكواد، صُمِّمت لتعزيز الشفافية وتوفير رؤى أعمق وتحسين كفاءة الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية والأسواق المالية العالمية.

الرياض – أعلنت شركة "وامض"، الذراع التقنية والابتكارية لمجموعة تداول السعودية، اليوم عن إطلاق "وامض أنالتكس"، وهي مجموعة متكاملة من الحلول المتقدمة لتحليلات السوق، صُمِّمت لتعزيز الشفافية وتوفير رؤى أعمق وتحسين كفاءة الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية والأسواق المالية العالمية .

طُوِّرت "وامض أنالتكس" بالتعاون مع شركة "بي إم إل إل"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في توفير البيانات والتحليلات التاريخية الموَّحدة لمستويات البيانات الثالث والثاني والأول، وتمكّن المشاركين في الأسواق المحلية والدولية من استخدام أدوات تحليل متقدمة تغطي الأسواق الإقليمية والعالمية.

تتمحور "وامض أنالتكس" حول "لوحة معلومات التحليلات"، وهي منصة قائمة على الحوسبة السحابية، توفر للمستخدمين بناء قدرات قوية لتحليل وعرض البيانات دون الحاجة إلى خبرات برمجية متخصصة. كما تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى مؤشرات تحليلية متقدمة، مستمدة من بيانات دفتر الأوامر المجمّعة من أسواق الأسهم العالمية. كما تمكن المستخدمين من دراسة اتجاهات السوق والسيولة وجودة التنفيذ بدقة عالية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة قائمة على البيانات.

إلى جانب لوحة معلومات التحليلات، تتيح مجموعة منتجات "وامض أنالتكس" لمستخدميها الاستفادة من حلول معمل البيانات وخدمة تدفق البيانات التي تقدمها شركة "بي إم إل إل"، التي تقدم بيانات سوق تاريخية عالية الجودة لمستويات البيانات الثالث والثاني والأول، وبيئات تحليلية سحابية تدعم البحث المتقدّم والنمذجة، بتكامل سلس دون الحاجة إلى تحديد مصادر البيانات أو معالجتها هندسيًا.

ومن جانبه، قال يزيد الدميجي، المدير التنفيذي لشركة "وامض": إطلاق "وامض أنالتكس" خطوة مهمة ضمن مساعي "وامض" لتقديم حلول مبتكرة للبنية التحتية في الأسواق المالية، بما يعزز السوق المالية السعودية ويعزز تكامله مع الأسواق العالمية. تلتزم "وامض" بقيادة التحول الرقمي للمنظومة المالية في المملكة، وبناء بيئة قائمة على البيانات، تُحفّز النمو والابتكار وتُقوِّي ترابط السوق المالية السعودية مع الأسواق العالمية."

تواصل "وامض" – بصفتها الذراع التقنية والابتكارية لمجموعة تداول السعودية – قيادة التحول الرقمي في السوق المالية السعودية، عبر تطوير وتنفيذ حلول تقنية متقدمة تدعم الوصول والكفاءة. ويأتي إطلاق "وامض أنالتكس" امتدادًا لمحفظة "وامض" المتنامية من الخدمات المبتكرة، بما يشمل منصة البيانات من وامض ووامض نيوزواير وخدمة الاستضافة المشتركة ومنصة لقاء، مما يعزز دورها المحوري في تشكيل مستقبل تحليلات الأسواق وتعزيز الترابط مع الأسواق العالمية.

نبذة عن وامض

تأسست شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" في عام 2021 لتكون الذراع الابتكاري لمجموعة تداول السعودية. وتدعم الشركة جهود تطوير السوق المالية السعودية تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالية ضمن رؤية المملكة 2030. وتقدم "وامض" خدمات مبتكرة تسهم في إطلاق العنان لإمكانات البيانات وتسخير قوة التقنية في السوق المالية السعودية وخارجها. وتحقيقاً لهدفها المتمثل بتقديم خدمات نوعية تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحديثة للسوق، تسعى "وامض" لتسخير التقنيات الناشئة التي تساعد المشاركين في السوق على معالجة مختلف المشاكل والتحديات.

www.wamid.sa

