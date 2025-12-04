[دبي – الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت شركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمام شركة "هاربور العقارية" كأول شركة من القطاع الخاص تعتمد نظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع. ويأتي هذا الانضمام ليعكس توجه الشركات نحو توفير مزايا استثمارية آمنة ومبتكرة تدعم مدخرات الموظفين وتعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.

ويتيح البرنامج لموظفي "هاربور العقارية" فرصة الاستفادة من "صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية"، واستثمار مدخراتهم عبر أدوات استثمارية ذات مخاطر قليلة تحقق عوائد مستقرة خلال سنوات خدمة الموظف، بالاضافة الى ذلك، يمكن للموظفين المشتركين في الصندوق اضافة مساهمة طوعية تصل لغاية 25% من الراتب السنوي، مما يعزز ثقافة التخطيط المالي لديهم و تحقيق أهدافهم الادخارية طويلة الأمد.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "إن انضمام هاربور العقارية يؤكد ثقة الشركات في برامج الصكوك الوطنية، وخاصة أننا نمتلك خبرة تمتد لأكثر من 19 عاماً في سوق الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، مما يجعلنا شريكاً موثوقاً للقطاعين العام والخاص"، وأضاف العلي "إن الوعي المتزايد لدى الشركات بأهمية توفير منظومة ادخار أكثر استدامة للموظفين يعزز من دور الصكوك الوطنية في تقديم حلول آمنة وفعّالة تدعم كلّاً من العامل وصاحب العمل".

ومن جانبه، قال الدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية": "يسعدنا أن نكون أول شركة خاصة تنضم إلى برنامج مكافأة نهاية الخدمة لدى الصكوك الوطنية، حيث أننا ندعم المبادرات الحكومية المبتكرة والتي تنصب في زيادة الشفافية وتشجيع أصحاب العمل علي توظيف مبالغ نهاية الخدمة للموظفين في صناديق معتمدة تدار بخبرات محلية مثل الصكوك الوطنية . كما يؤكد هذا الانضمام التزامنا بتوفير بيئة عمل مستقرة لموظفينا، وتمكينهم من بناء مستقبل مالي أكثر أماناً من خلال حلول ادخارية مبتكرة تحمي حقوقهم وتواكب تطلعاتهم."

ويُعد صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية من اوائل الصناديق المعتمدة ضمن نظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة و الذي ترعاه و تشرف عليه وزارة الموارد البشرية و التوطين، و يوفر الصندوق خياراً مثالياً لأصحاب العمل الراغبين في استثمار مبالغ نهاية الخدمة لموظفيهم بطريقة آمنة تحقق في الوقت نفسه عوائد منافسة تحاكي أسواق المال.

ويتميز الاشتراك في صندوق الصكوك الوطنية بتقديم خدماته عن طريق تطبيق ذكي متطور يمنح الموظفين تجربة سلسة لمتابعة استثماراتهم وعوائدهم بشكل مستمر، كما يمنح أصحاب العمل إدارة أكثر كفاءة لمستحقات موظفيهم ويخفف من الأعباء الإدارية، مع القدرة على تقديم خيارات تنافسية تساعدهم على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 36 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة www.nationalbonds.ae.

