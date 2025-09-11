أعلنت شركة نيسوس فايناس سيرفيسز ليمتد(نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي)، وهي مستثمر رائد في البنية التحتية الحضرية وأسواق رأس المال، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد (شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد)، إحدى أقدم وأكثر شركات البناء احترامًا في الهند.

تم تنفيذ الصفقة من خلال استحواذ نقدي كامل بقيادة الإدارة عبر نيسوس فاينانس بروجكتس إل إل بي (Nisus Finance Projects LLP)، وتُعد هذه الصفقة علامة فارقة لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي، حيث تعزز وجودها الاستراتيجي في الهند ومنطقة الخليج. وباستثمار قدره 31 مليون درهم كتمويل نمو أولي، تعزز الصفقة مركز شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد المالي وتمكنها من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع البنية التحتية المزدهر بالهند والأسواق العقارية المتنامية بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد عام 1946، وهي من أقدم شركات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في الهند، وتمتد مسيرتها لما يقارب ثمانية عقود. وخلال هذه الفترة، نفذت أكثر من 200 مليون قدم مربع من المشاريع في قطاعات السكنية والتجارية والمتنزهات التقنية والمستشفيات والمنشآت الصناعية ومراكز البيانات. وبسجل طلبات نشطة تزيد قيمته على 1.15 مليار درهم، عملت الشركة باستمرار مع بعض أبرز المطورين والمؤسسات في الهند، بما في ذلك مجموعة بريستيج، وإل آند تي، وفينيكس ميلز، ومطوري باغمان. وبدمج إرث الهندسي الغني لـ شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد مع القوة المالية ونموذج الحوكمة المؤسسية لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي، تمهد هذه الصفقة الطريق لمرحلة جديدة من النمو التي تجسر بين طفرة البنية التحتية في الهند ورؤية الإمارات للتنمية الحضرية المستدامة.

وقال أميت جونكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيسوس فايناس للخدمات المحدودة: "مع إتمام هذه الصفقة بنجاح، نفتح فصلاً جديداً للنمو لشركة نيسوس. وهي تمثل تكاملاً فريداً بين رؤيتنا للبنية التحتية الحضرية وتميز تنفيذ شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد على مدى عقود. بالشراكة مع فريق القيادة ذو الخبرة وتزويدهم برأس المال الاستراتيجي وحوكمة قوية، نحن في موقع يمكننا من تحقيق قوة تشغيلية ملموسة.

"نحن نركز على تحقيق التوسع والكفاءة والمرونة في قطاع مدعوم بدوافع هيكلية قوية. ومع استمرار القيادة والتوافق المؤسسي، نبني منصة جاهزة للمستقبل مصممة لتوليد قيمة مستدامة ولعب دور مؤثر في المرحلة القادمة من النمو البنية التحتية في الهند. في الوقت نفسه، تعزز هذه الصفقة وجودنا في الإمارات، حيث يتوسع سوق العقارات بسرعة، ونعتزم تطبيق قدرات شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد المثبتة لتعزيز تنفيذ المشاريع الكبرى. هذه الخطوة تجعل من نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي ليس مجرد مستثمر، بل شريكاً تنفيذياً موثوقاً به، في الهند وعبر الإمارات."

كما تؤكد الصفقة استمرار قيادة شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد، حيث يتولى السيد ماهيش مودّا، مديرها العام والرئيس التنفيذي طويل الأمد، دور المروج .

وقال ماهيش مودّا: "هذه اللحظة ليست مجرد انتقال قيادي، بل تحول. وبصفتي مهنيًا تحول إلى مروج، أستثمر ليس فقط خبرتي التي تمتد لأربعة عقود، بل أيضاً قناعتي في نقل شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد إلى مدار جديد — بالتوسع في قطاعات عالية النمو مثل بنية تحتية مراكز البيانات وتطوير المدن الذكية، مدعومًا بمنهجيات بناء تكنولوجية أولاً وحوكمة مؤسسية.

"مع القوة المالية والرؤية الاستراتيجية لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي، سنهيكل عملية التنفيذ مؤسسيًا مع البقاء متجذرين في قيمنا الأساسية من الثقة والتميّز الهندسي. والأهم من ذلك، مع هذه الصفقة، ستوسع شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد أيضًا وجودها في منطقة الخليج، حيث يتسارع الطلب على بنية تحتية على مستوى عالمي. توفر الإمارات منصة فريدة لإظهار قدراتنا، ومع العلاقات الراسخة لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي هنا، نرى في هذه اللحظة الفرصة المثالية لدمج الخبرة الهندية مع الطموح الإقليمي."

تأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه الهند والإمارات نموًا غير مسبوق في البنية التحتية الحضرية وتطوير العقارات. فالتوسع الحضري السريع في الهند، جنبًا إلى جنب مع مبادرات الحكومة حول المدن الذكية والمراكز الصناعية، يخلق فرصًا تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدراهم للمقاولين والممولين على حد سواء. وفي الوقت نفسه، تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز استثماري عالمي، حيث تتصدر دبي وأبوظبي جذب رأس المال، والكوادر، والابتكار في العقارات واللوجستيات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحديثة. من خلال بنية وجودية مزدوجة في هذين السوقين عالية النمو، تتموضع نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي استراتيجيًا لتوجيه رؤوس الأموال، وتعزيز تنفيذ المشاريع، وبناء جسور بين الخبرة الهندية والطلب الخليجي.

وقد أظهرت نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي بالفعل التزامها بسوق الإمارات من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة نيسوس فايناس للاستشارات الاستثمارية (نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي دبي). وقد دخلت الشركة مؤخرًا في شراكة استراتيجية مع بريكس إن وودز ديفيلوبمنتس لإدارة تسويق وبيع برج سكني بقيمة 93.8 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية. وسيُطرح هذا الأصل، الذي استحوذت عليه نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي دبي في وقت سابق من هذا العام، في السوق بمعايير الانضباط الرأسمالي المنظم وخبرة المبيعات المحلية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي دبي حاليًا بتقييم أصول جديدة تبلغ قيمتها 730 مليون درهم للاستحواذ والبيع، مع توقع تجاوز خط أنابيب المشاريع قيمته 3.67 مليار درهم في السنوات القادمة. ويتماشى ذلك بشكل وثيق مع الرؤية الطموحة للعقارات في دبي ويعكس التزام نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي طويل الأجل تجاه الإمارات.

وأضاف عباس جاسدنوالا، رئيس مجلس إدارة شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد: "تمثل هذه الشراكة مع نيسوس فايناس فصلاً جديداً مثيرًا لـ شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد، مما يتيح لنا مواصلة إرثنا العريق والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو التحويلي. ونحن نؤمن بثقة بأن دمج قيادة ماهيش مودّا ورؤية أميت جونكا الاستراتيجية يخلق التآزر المثالي لدفع شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد قدمًا. بدعم من نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي، أصبحنا الآن في موقع يمكّننا من توظيف خبرتنا ليس فقط في قطاع البنية التحتية في الهند، بل أيضًا في دول الخليج، حيث الفرص هائلة."

كما تعزز هذه الصفقة الأداء المالي القوي لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي. فقد انطلقت الشركة المدرجة في منصة بي إس إي إس إم إي في ديسمبر 2024، واستمرت في التوسع السريع. ففي الربع الأول من السنة المالية 26، سجلت نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي أعلى نتائج لها على الإطلاق، مع إيرادات بلغت 126 مليون درهم وصافي أرباح قدره 74 مليون درهم، بدعم من عملياتها المتنامية في الهند والإمارات. وتبرز هذه النتائج قدرة الشركة على تحقيق هوامش قوية من خلال الأنشطة التمويلية والتنفيذية، وهي أيضًا تعكس مساهمة محفظتها في الإمارات.

وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي بمواءمة رأس المال المؤسسي مع فرص النمو المستدام. وتستهدف الشركة موقعًا فريدًا كممول وشريك تشغيلي، قادر على تقديم حلول متكاملة بدءًا من تمويل المشروع وحتى التنفيذ. سيمكن هذا النهج المزدوج نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي من خلق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمطورين والمستخدمين النهائيين، أثناء المساهمة في تحويل المشاهد الحضرية في الهند والخليج.

وبدمج إرث الثقة الذي يمتد لأكثر من 75 عامًا لـ شركة نيو كونسوليديتد كونستركشن ليمتد مع نموذج الحوكمة الحديثة المدعوم من المستثمرين لـ نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي، يتموضع الكيان المشترك بشكل جيد لتلبية الطلبات المتطورة للبنية التحتية الإقليمية. سيكون التركيز على النمو الانضباطي، وتنويع القطاعات، والابتكار، مع اهتمام خاص بالممارسات البنائية المستدامة وتكامل التكنولوجيا الذكية. وستشكل الإمارات، بخططها الطموحة للبنية التحتية وسوقها العقاري المزدهر، محورًا حرجًا في هذه الرحلة، مما يمكّن نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي من التوسع وتعزيز سمعتها كشريك إقليمي موثوق.

عن نيسوس فايناس

شركة نيسوس فايناس سيرفيسز ليمتد(نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي) هي شركة استثمار عقاري مدرجة في الهند، وتقدم سجلًا حافلًا من الأصول ذات العائد المرتفع والأداء القوي في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار استراتيجية توسّعها العالمية، وسّعت نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي نطاق مستثمريها عبر جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، حاملةً معها خبرتها العميقة في القطاع وحلولها المالية المبتكرة إلى الإمارات والمنطقة الأوسع لدول مجلس التعاون الخليجي.

كجزء من هذا النمو الإقليمي، أطلقت نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي «صندوق نيسوس للعائد العالي النمو مغلق النهاية »، وهو صندوق عقاري مسجل في مركز دبي المالي العالمي وصندوق لمستثمرين مؤهلين، ومُؤسس بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويُعد الصندوق خلية مدمجة ضمن جيتواي آي سي سي ليمتد، وتُقدم نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي دبي استشارات الصندوق. وقد تم تعيين جيتواي إنفستمنت مانجمنت سيرفيسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتدكمدير للصندوق.

