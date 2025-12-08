الكويت: أعلنت شركة مخازن (الاسم الجديد لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع)، الشركة الكويتية الرائدة في تطوير وتشغيل البنية التحتية اللوجستية والصناعية، عن تكريمها خلال حفل ختام "هاكاثون الكويت في الأمن السيبراني 2025"، التي تأتي تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ/ فهد اليوسف السعود الصباح، وبتنظيم المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) وأكاديمية كودد (CODED)، تقديراً لدورها المحوري في رعاية المواهب الكويتية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات الرقمية المستقبلية.

ومن ناحيته قال السيد/ فيصل جميل سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "مخازن": "بوصفها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لأكاديمية “كودد”، ساهمت شركة “مخازن” في تطوير القدرات الرقمية لأكثر من 6,900 طالب وطالبة منذ عام 2022. ويسعدنا اليوم تجديد رعايتنا لمبادرة هاكاثون الكويت في الأمن السيبراني، كونها تعكس التزامنا بتمكين المواهب الشابة وصقل مهاراتها العملية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية. كما تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجه دولة الكويت نحو ترسيخ اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية، وتعزيز جاهزية أبنائها لمتطلبات التحول الرقمي."

وانطلاقاً من ريادتها في الخدمات اللوجستية الرقمية وابتكارات سلاسل الإمداد، أعربت شركة "مخازن"، عن اعتزازها بدعم المبادرات الوطنية الرقمية، والتي من شأنها أن تعزز الاهتمام والتوعية بمواضيع الأمن السيبراني، لا سيّما تلك المبادرات التي تحظى باهتمام رسمي رفيع المستوى مثل مبادرة "هاكاثون الكويت في الأمن السيبراني" حيث رعت شركة "مخازن" هذا العام برنامجَي "الكويت تبرمج 2025" و"أكاديمية X"، لتطوير المهارات البرمجية لأكثر من 1,500 شاب وفتاة في الكويت، من خلال التدريب المجاني على أساسيات ولغات البرمجة الحديثة، وهو ما يؤكد التزام شركة "مخازن" بتأهيل جيل جديد من المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا والبرمجة والأمن السيبراني.

وهذا العام الثاني على التوالي الذي تشارك فيه مخازن كشريك استراتيجي في "هاكاثون الكويت في الأمن السيبراني". ففي نسخة 2024، أتيحت الفرصة لـ 1,474 مشاركاً لاختبار مهاراتهم السيبرانية وتطويرها، مع تشجيع العمل في مجال الأمن السيبراني كمهنة وأولوية وطنية. استكمالاً لنجاح البرنامج في العام الماضي، قدّمت نسخة 2025 مجموعة واسعة من الورش التدريبية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة في الأمن السيبراني عبر مجالات متعددة، وكانت متاحة لكل من المشاركين في المنافسة والجمهور العام, وقد مكّنت نسخة هذا العام أكثر من 620 مشارك من اكتساب معرفة تقنية متقدمة، ومهارات عملية، وذهنية، وصولاً إلى منافسة مكثفة في ختام البرنامج اختبر خلالها أكثر من 220 مشارك مهاراتهم وإبداعهم وقدرتهم على حل المشكلات تحت ضغط عالٍ.

على مدى أكثر من عشرين عاماً، جسّدت شركة "مخازن" التزامها العميق تجاه المجتمع الكويتي من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز الابتكار الرقمي، مع تركيز خاص على تمكين الجيل القادم من الشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة. ومنذ إطلاق شراكتها مع أكاديمية كودد، تمكنت الشركة من تدريب أكثر من 6,900 شاب وشابة في مجالات البرمجة والتقنية الحديثة. وخلال عام 2025، تهدف شركة "مخازن" إلى توسيع أثرها الوطني عبر مبادرات جديدة وبرامج تعليمية متقدمة لدعم وتمكين أكثر من 5,000 شخص، ورفع مستوى الكوادر الوطنية والقدرات التكنولوجية اللازمة لمستقبل رقمي متقدم للكويت. ولغاية اليوم، استفاد من إسهامات شركة "مخازن" المجتمعية في الكويت ما يتجاوز 51,000 شخصاً.

عن شركة "مخازن":

شركة "مخازن" – شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع سابقاً – هي شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، ورائدة في تطوير وتشغيل البنية التحتية اللوجستية التي تساهم بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، وتسريع النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز مكانة الكويت على الصعيد العالمي. تشمل أعمال شركة "شركة "مخازن"" تطوير وتشغيل العقارات الصناعية، ورقمنة الجمارك، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، مع التركيز على انسجام أهدافها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية للكويت. تمتلك شركة "مخازن" حصة قدرها 25% في شركة أجيليتي جلوبال، وهي مشغّل ومستثمر طويل الأجل لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها.

