أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة قصر الإمارات، بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال، عن مشروع "قصر الإمارات، ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي"، والذي يضم مجموعة محدودة من 35 قصراً سكنياً خاصاً بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات. ويُعد هذا المشروع أول طرح للتملك الخاص داخل أحد أبرز الوجهات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع اكتمال المشروع بحلول عام 2029.

وعلى مدى أكثر من عقدين، رسخ قصر الإمارات مكانته كأحد أبرز المعالم الوطنية والثقافية في الدولة. ومن موقعه المطل على الواجهة البحرية الرسمية للعاصمة أبوظبي، شكل القصر وجهةً للزيارات الرسمية واللقاءات الدولية رفيعة المستوى.

ويأتي المشروع امتداداً لجهود أبوظبي المتواصلة في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للثقافة والضيافة والحياة العصرية الراقية، حيث تواصل العمارة المتميزة والتخطيط المدروس للبنية التحتية والتطوير العقاري، رسم ملامح هوية المدينة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

ويجمع المشروع بين ثلاث جهات رئيسية؛ شركة قصر الإمارات، المالكة والمسؤولة عن إدارة قصر الإمارات، وأحد أبرز المعالم السياحية في الدولة، وشركة ليد للتطوير العقاري التي تتولى تخطيط وتطوير الوحدات السكنية، بالاستفادة من خبرتها في تطوير الوجهات المتكاملة والمجتمعات العمرانية في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة فنادق ماندارين أورينتال التي ستشرف على إدارة خدمات الضيافة والمرافق المخصصة لهذه القصور.

وتقع هذه المساكن في موقع استثنائي على أحد أبرز امتدادات الشواطئ الطبيعية في أبوظبي، ضمن محيط يضم نخبة من أهم المعالم الوطنية والثقافية والترفيهية في العاصمة، بما في ذلك قصر الوطن، وصرح زايد المؤسس، وكورنيش أبوظبي. كما يجمع هذا الموقع بين الواجهة البحرية والحياة العصرية، مع سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الثقافية ومراكز الأعمال ومرافق الضيافة الراقية، ما يجعله من أكثر المواقع السكنية تميزاً ورقياً في أبوظبي والمنطقة.

واستلهم التصميم المعماري للمشروع من روح قصر الإمارات بأسلوب معاصر يوازن بين الضوء والطبيعة و الخصوصية. وقد صُممت المساكن حول حدائق داخلية وساحات مفتوحة، مع إطلالات مدروسة على الواجهة البحرية. وتعد الخصوصية عنصراً أساسياً في تصميم كل منزل وتفاصيله، بما ينسجم مع الهوية المعمارية للمشروع.

وتكتمل التجربة من خلال مجموعة مختارة من مرافق الضيافة الخاصة التي تشرف عليها مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، مع خدمات صممت بعناية عالية واهتمام بأدق التفاصيل.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري عضو مجلس إدارة في شركة قصر الإمارات: "يمثل هذا المشروع إضافة نوعية للمشهد العمراني في إمارة أبوظبي ويعكس الثقة المتنامية في قطاعها العقاري. كما ان ارتباطه بقصر الإمارات يمنحه قيمة استثنائية، والذي يعد احد أبرز المعالم الأيقونية في المنطقة. الأمر الذي يساهم ترسيخ مكانة أبو ظبي كعاصمة للابتكار العمراني وجودة الحياة."

من جانبه، قال منير حيدر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ليد للتطوير العقاري: "إن البناء ضمن نطاق قصر الإمارات مسؤولية كبيرة ندرك أبعادها تماماً. وتتمثل مهمتنا بتطوير هذه القصور بصورة طبيعية متناسقة مع الطابع المعماري والثقافي الأوسع للقصر ولمدينة أبوظبي. الأمر لا يتعلق بمجرد عنوان سكني، بل بامتداد لمفهوم صناعة المكان والضيافة الراقية ضمن بيئة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثنائية على مستوى المنطقة".

وقال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: "تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال عمق هويتها الثقافية، ومستوى الضيافة الرفيع الذي تقدمه، ووضوح رؤيتها طويلة الأمد. ويتيح لنا مشروع " قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي" تعزيز علاقتنا مع العاصمة عبر تجربة سكنية ترتكز على الخصوصية، والحرفية الرفيعة، والخدمة المدروسة بعناية. ويشرفنا أن نكون جزءاً من وجهة تحمل هذه المكانة الاستثنائية على مستوى المنطقة".

منذ افتتاحه، رسّخ قصر الإمارات مكانته كأحد أبرز المعالم التي شكلت الواجهة الساحلية والحياة العامة في أبوظبي. ويقدّم مشروع "قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي" للمرة الأولى فصلاً سكنياً محدوداً ضمن هذا الصرح، فاتحاً جزءاً من نطاق القصر أمام التملّك الخاص بهدوءٍ ينسجم مع طابعه الأصيل، مع الحفاظ على ارتباطه العميق بهوية العاصمة ومكانتها.

نبذة عن شركة ليد للتطوير العقاري

تُعد «ليد للتطوير العقاري» شركة تطوير عقاري ومخططاً رئيسياً للمشاريع مقرها أبوظبي، وتختص بتطوير وجهات متكاملة واسعة النطاق تتميز بتصاميم مدروسة تجمع بين الفخامة والاستدامة وجودة الحياة. ومنذ تأسيسها في عام 2011، لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير عدد من أبرز المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، مع محفظة تطويرية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم إماراتي .

وتعمل «ليد للتطوير العقاري» تحت مظلة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الأذرع التابعة لها في مجالات التطوير والبنية التحتية وإدارة المجتمعات، بما يساهم في تحقيق رؤية موحدة تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وتضم محفظة الشركة مجموعة من المشاريع البارزة والوجهات المميزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من بينها مشروع «حد السعديات» في أبوظبي، وفندق «والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي». كما تواصل الشركة حالياً تطوير مشروع «جزيرة الجبيل»، الوجهة العمرانية الرائدة منخفضة الكثافة والمستوحاة من الطبيعة في العاصمة، إلى جانب مشاريع أيقونية مثل قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز، أبوظبي إضافة إلى مبادرات إسكانية وطنية واسعة النطاق مثل «الإسكان الوطني في العين». وتعكس هذه المشاريع، إلى جانب محفظة أوسع من المشاريع في مختلف إمارات الدولة، تنوع خبرات «ليد للتطوير العقاري» وقدرتها على تنفيذ مشاريع كبرى بمعايير رفيعة.

ومن خلال رؤيتها الطموحة ونهجها المتكامل في التطوير العمراني، تواصل «ليد للتطوير العقاري» إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات، عبر تطوير بيئات عمرانية مستدامة صُممت لتخدم أجيال الحاضر والمستقبل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://leaddevelopment.ae

مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

تُعد مجموعة ماندارين أورينتال من أبرز الشركات المالكة والمشغلة للفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة حول العالم، وقد حصدت العديد من الجوائز العالمية تقديراً لتميّزها في قطاع الضيافة الفاخرة. وتعكس كل وجهة ضمن محفظة المجموعة إرثها الآسيوي العريق، مع تجسيد روح الوجهة المحلية بأسلوب متفرّد يظهر في أدق التفاصيل، بما في ذلك المراوح الشهيرة الخاصة بكل فندق، والتي يتم تصميمها بعناية على يد حرفيين محليين.

وانطلاقاً من شغفها بتقديم تجارب استثنائية، تتمثل رسالة المجموعة في ابتكار لحظات وتجارب تثري الوقت وتحول العادي إلى استثنائي، والضيوف إلى سفراء دائمين للعلامة التجارية، من خلال خدماتها الأسطورية المعروفة عالمياً.

وتدير المجموعة حالياً 46 فندقاً، 13 مشروعاً سكنياً، و36 منزلاً فاخراً في 28 دولة وإقليماً حول العالم، إلى جانب العديد من المشاريع قيد التطوير. وتواصل ماندارين أورينتال ترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الرائدة والمبتكرة في عالم الضيافة الفاخرة، مع تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

