أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، في إطار تحالفها الاستراتيجي مع شريكتها المطور العقاري الفاخر "ساس العقارية"، عن تعيين شركة سويس برو للأساسات كمقاول مسؤول عن الأعمال التحضيرية بالموقع وأعمال الأساسات العميقة لمشروع 'سي مونت أتوغراف كولكشن ريزيدنسز' المرموق في أبوظبي.

يأتي هذا التعيين كخطوة مهمة تعكس التقدم المستمر في هذا المشروع الرائد على الواجهة البحرية لجزيرة الريم والذي تصل قيمته إلى 1.6 مليار درهم، حيث سيتولى فريق شركة"سويس برو للأساسات" أعمال الحفر والحوائط الساندة وأعمال الأساسات العميقة، وهي مراحل أساسية تهيئ الموقع لبدء عملية البناء لأحد أكثر المشاريع السكنية ترقبًا في العاصمة الإماراتية. وقد بدأت أعمال تجهيز الموقع في 6 أكتوبر 2025، ومن المتوقع استكمالها خلال شهر نيسان 2026، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة ومتقدّمة من تنفيذ المشروع.

وفي هذا الإطار، صرّح طارق نزال، المدير العام لشركة رويال هاربور - شركة التطوير التي أنشأتها رويال للتطوير القابضة وشركة ساس العقارية - قائلًا: "يعكس مشروع 'سي مونت' التزامنا الراسخ بالمعايير المعمارية الرفيعة والتميز الهندسي وحرصنا على تسليم مشاريعنا ضمن الجداول الزمنية المُحدّدة مُسبقًا. كما يُجسّد اختيارنا لشركة "سويس برو للأساسات" سعينا للتعاون مع شركاء يلتزمون ليس فقط بالكفاءة التقنية، بل يشاركوننا أيضًا رؤيتنا فيما يتعلق بالجودة والموثوقية والتميز." وأضاف: "تتجاوز مشاريعنا في رويال للتطوير القابضة وساس العقارية إطار البناء؛ فهي تُصمَّم وتُنفَّذ بعناية فائقة لتجسد أعلى مستويات التصميم المستدام والحرفية المتقنة وأسلوب الحياة الفاخر الذي يرتقي بالمعايير العالمية".

ويُعتبر مشروع 'سي مونت' أوّل مشروع للمساكن الفاخرة في أبوظبي يحمل توقيع سلسلة فنادق 'أتوغراف كولكشين' الراقية، ليشكّل بذلك معلماً بارزاً في مشهد العقارات السكنيّة الفاخرة، يجمع بين الطابع الساحلي العصري والإطلالات البانورامية، إضافة إلى المرافق والخدمات المصممة للارتقاء بأسلوب حياة قاطنيه، بما يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سوا

وكانت شركتا رويال للتطوير القابضة وساس العقارية قد أعلنتا عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بعد نفاذ جميع وحدات المرحلة الأولى، حيث طرحتا في المرحلة الجديدة مجموعة محدودة من 216 وحدة سكنية استثنائيّة تتنوّع بين الشقق والوحدات السكنيّة المكوّنة من 1 إلى 4 غرف نوم، تم تصميم كل واحدة منها لتجسّد التناغم الحقيقي بين الحياة العصرية الراقية وهدوء الواجهة البحرية الذي يُعبّر عن جوهر أسلوب الحياة الراقي الذي يقدّمه مشروع 'سي مونت'.

يتميز مشروع 'سي مونت' بموقعه الاستراتيجي القريب من المعالم الثقافية والمالية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة المارية، ومتحف اللوفر أبوظبي، ونادي شاطئ السعديات، كما ويتميّز بسهولة الوصول إليه في قلب المدينة حيث يقع على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. ويضم المشروع 497 وحدة سكنيّة فاخرة تتنوّع بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، ووحدات تاون هاوس بأربع غرف نوم وشقق بنتهاوس مميزة تتمتّع جميعها بإطلالات بانوراميّة على الخليج العربي وأهم المعالم الثقافيّة في جزيرة السعديات.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

تأسّست رويال للتطوير القابضة عام 2025 وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ومتخصّصة في المشاريع الفخمة. رويال للتطوير القابضة هي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي مجموعة رائدة تنشط في قطاعاتٍ متنوعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف رويال للتطوير القابضة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع عقارية ترتقي بمعايير الرفاهية لتُثري أسلوب حياة الأفراد، وتلتزم ببناء مجمّعاتٍ سكنية عصرية تواكب متغيّرات السوق من خلال تقديم حلول عقارية شاملة ومبتكرة.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

تُعد مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، التابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، من المجموعات الرائدة التي تنشط في قطاعاتٍ متعددة تشمل حلول القوى العاملة، وسكن العمال والموظفين، بالإضافة إلى خدمات تنسيق الحدائق والزراعة، والتطوير العقاري، وإدارة المشاريع الهندسية، والخدمات المرتبطة بها في قطاعات البناء والتطوير والضيافة. من خلال مقاربتها المتكاملة للأعمال، تُقدم المجموعة حلولاً شاملة للجهات العامة والخاصة، وكذلك للمستثمرين، في كل مرحلة من مراحل المشاريع الموكلة إليها.

منذ تأسيسها عام 2008، شهدت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، نموّاً ملحوظاً، حيث وسّعت أنشطتها لتشمل الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وانطلاقاً من رؤيتها "أن تكون قوة رائدة في بناء مستقبل متين"، لعبت المجموعة دوراً محوريّاً في مسيرة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً رسالتها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيّف وتحقيق نجاح العملاء". بلغ إجمالي أصول المجموعة 3.68 مليار درهم اعتباراً من 31 مارس 2025، ومن المتوقع أن تشهد نمواً هائلاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

نبذة عن شركة ساس العقارية

تُعد شركة ساس العقارية من الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وتتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها. خلال السنوات الماضية، رسّخت الشركة سمعتها المرموقة في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني وقطاع التجزئة وهي تُعرف بقدرتها على ابتكار مساحاتٍ مصمّمة بعناية بما يُجسّد رؤيتها في بناء مساحات متميزة للعمل والمعيشة. كما تلتزم الشركة بتقديم مفهومٍ مختلف للعقارات الفاخرة عبر توفير الحلول المبتكرة التي ترسي معايير جديدة للجودة والرقي ورفاهية العيش.

-انتهى-

#بياناتشركات