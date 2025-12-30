تقر شركة "ذا مارك" بمسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ وتسليم مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، وتؤكد التزامها التام باستكمال المشروع الممتد علي مساحة 900 فدان وفق أعلى معايير الجودة والتنفيذ المعتمدة، وفي إطار جدول زمني واضح يراعي حقوق العملاء ويعكس جدية الشركة في الوفاء بتعهداتها.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "ذا مارك" إنه تم تعيين المهندس عمرو بدر رئيسًا تنفيذيًا لشركة مكسيم للإستثمار العقاري، المالكة لمشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، وذلك في إطار إعادة هيكلة إدارية شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان الإشراف المباشر على مختلف مراحل المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإستحواذ علي المشروع مر بعدة مراحل تنظيمية، حيث بدأ في أكتوبر 2023 بعقد تطوير فقط، قبل أن تنتقل شركة "ذا مارك" الي الإستحواذ بالكامل علي الأرض في أغسطس 2024، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة في التعامل مع التحديات المتراكمة المرتبطة بالمشروع، وعلى رأسها التعاقدات الخاصة بالأراض والالتزامات السابقة. وقد نجحت "ذا مارك" في حل وتسوية كافة الديون و المتأخرات المتعلقة بالأراض بالكامل مع الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، والبنوك، والموردين، والمقاولين، بإجمالي تسويات بلغت نحو 4 مليارات جنيه مصري، وهو ما أسهم في استعادة الاستقرار المالي والقانوني للمشروع وتهيئة بيئة مناسبة لاستمرار التنفيذ.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات استغرقت وقتًا وجهدًا نظرًا لتشابك الملفات والمخالفات التي تراكمت على مدار سنوات سابقة، إلا أن التعامل معها كان ضرورة أساسية لحماية حقوق العملاء وضمان استدامة المشروع. كما شددت "ذا مارك" على التزامها الكامل بكافة حقوق العملاء، وحرصها على الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها منذ لحظة الاستحواذ، والتي تضمنت العمل على استكمال وتسليم الوحدات المتأخرة وفق خطة واضحة ومدروسة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عمرو بدر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا مارك و شركة مكسيم للإستثمار العقاري"، أن الجودة تأتي على رأس أولويات الشركة في مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على الالتزام بالمعايير التنفيذية فقط، بل يمتد إلى تقديم تجربة متكاملة تليق بتوقعات العملاء وتعكس قيمة المشروع ومكانته. وأضاف أنه يتابع بشكل مباشر ودقيق جميع تفاصيل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط في كل مرحلة.

وفي إطار تعزيز جودة التخطيط والتنفيذ، تتعاون الشركة مع نخبة من الاستشاريين الدوليين والمحليين، حيث تتولى شركة (WATG) العالمية أعمال المخطط العام للمشروع، فيما تقوم شركة ACE) – محرم باخوم( بدور الاستشاري المشرف على التنفيذ، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وبناءً على هذه الإجراءات، وضعت شركة "ذا مارك" خطة استثمارية شاملة بقيمة 12 مليار جنيه مصري لتطوير مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات للحاجزين. وتعكس هذه الخطة التزام الشركة الكامل بالتعامل بشفافية ومسؤولية مع جميع الالتزامات، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتنفيذ. وأكدت الشركة أنه من المقرر استئناف العمل بالمشروع في فبراير 2026، على أن يتم التواصل مع العملاء ومراسلتهم بمواعيد التسليم الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار التزام الشركة بالشفافية وإطلاع العملاء على كافة المستجدات المتعلقة بسير العمل وخطط التنفيذ.

ويُعد مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي من أبرز المجتمعات الساحلية المتكاملة، حيث يمتد على مساحة 900 فدان، وتُقدر استثماراته الإجمالية بنحو 150 مليار جنيه مصري، ويضم أكثر من 8,000 وحدة سكنية، تم بيع ما يقرب من 2,500 وحدة منها بالكامل. وتولي شركة "ذا مارك" أولوية قصوى لتسليم هذه الوحدات، تأكيدًا لالتزامها تجاه العملاء وضمان توافق المشروع مع استراتيجيتها الاستثمارية وخطط التسليم.

وفي الختام، تشدد شركة ذا مارك على التزامها بتطوير مشروعات عقارية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتحافظ على حقوق العملاء والمستثمرين، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة "ذا مارك "The Marq -عام 2019، وسرعان ما اثبتت ريادتها في السوق العقاري المصري من خلال تطوير مجتمعات سكنية ووجهات تجارية متميزة في شرق القاهرة . كما تمتلك الشركة محفظة أراضي تبلغ 1330 فدان من خلال 4 مجتمعات سكنية تتمثل في "ذا مارك جاردنز "The Marq Gardens -، و"ذا ووتر مارك The Water -Marq" و"ذا مارك فيل "The Marq Ville -، و"ذا وندر مارك "The Wonder Marq -، ووجهة تجارية "ماركيت "Marquette - .

-انتهى-

#بياناتشركات