منتجعات ذا تشيدي الفاخرة تتبنى مبادرات مستدامة متطورة استجابةً لمطالب الضيوف لتجربة إقامة صديقة للبيئة

سنغافورة - تواصل شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات الأنيقة في مختلف وجهات العالم، تقود الشركة تجارب السفر المسؤول من خلال تبني مجموعة من المبادرات البيئية والممارسات المستدامة في منتجعات ذا تشيدي المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تُدرك الشركة مدى أهمية الاستدامة البيئية وتطبيق ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة لذا تلتزم فنادق ذا تشيدي البيت في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وذا تشيدي مسقط، عُمان، وذا تشيدي أندرمات، سويسرا، وفندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا، مونينيغرو، وفندق ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر، وفندق ذا تشيدي الجونة، البحر الأحمر، مصر، بالحد من الأثر البيئي وتوفير عروض الإقامة والعطلات التي تُشجع على الحفاظ على البيئة دون التنازل عن التمتع بالرفاهية. وذلك، توفر كل إقامة في ذا تشيدي تجربة فريدة من نوعها لنمط حياة مميز وتسهم في تحقيق تجربة سفر ذات قيمة مضافة.

يمثل الالتزام البيئي جزءاً أساسياً ومن ضمن السياسات التي تتبعها شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة في مسيرتها. حيث توجه قراراتها وتنفذ إجراءاتها عبر محفظتها المتنوعة من المنتجعات الفاخرة. تتجسد خطوات الشركة الخضراء من خلال مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها في منشآتها الفندقية، وتشمل:

الالتزام بسياسة خالية من البلاستيك بنسبة 100% - وهذا يشمل استبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ببدائل مستدامة، مثل قصبات المشروبات المعدنية أو الزجاجية، واستخدام أكياس القمامة القابلة للتحلل وعبوات المياه الزجاجية الأنيقة في كل غرفة. كما تم تنفيذ نظام تصفية وتعبئة المياه كجزء من هذا التحول لاستخدام الزجاجات المتعددة الاستخدام.

- وهذا يشمل استبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ببدائل مستدامة، مثل قصبات المشروبات المعدنية أو الزجاجية، واستخدام أكياس القمامة القابلة للتحلل وعبوات المياه الزجاجية الأنيقة في كل غرفة. كما تم تنفيذ نظام تصفية وتعبئة المياه كجزء من هذا التحول لاستخدام الزجاجات المتعددة الاستخدام. العمل بموجب سياسة صفر نفايات – يتم بموجبها تعزيز التدابير المتعلقة بإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والحفاظ على نفايات الطعام بشكل منتظم من خلال مراقبة بيانات استهلاك المياه والطاقة ومعدلات إعادة التدوير للنفايات.

– يتم بموجبها تعزيز التدابير المتعلقة بإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والحفاظ على نفايات الطعام بشكل منتظم من خلال مراقبة بيانات استهلاك المياه والطاقة ومعدلات إعادة التدوير للنفايات. تحسين معايير وإجراءات الاستدامة – والتي من خلالها يتم تركيب إضاءة تعمل بمستشعرات الحركة في المناطق المشتركة والممرات وغرف الضيوف، إلى جانب استخدام تركيبات موفرة للمياه وأنظمة تكييف الهواء المحسنة، مع الحفاظ على راحة الضيوف. كما تعمل الفنادق بنشاط على الاستماع إلى تعليقات الضيوف حول تفضيلاتهم ومتطلباتهم في مجال الاستدامة لتعزيز تجربتهم المقبلة.

– والتي من خلالها يتم تركيب إضاءة تعمل بمستشعرات الحركة في المناطق المشتركة والممرات وغرف الضيوف، إلى جانب استخدام تركيبات موفرة للمياه وأنظمة تكييف الهواء المحسنة، مع الحفاظ على راحة الضيوف. كما تعمل الفنادق بنشاط على الاستماع إلى تعليقات الضيوف حول تفضيلاتهم ومتطلباتهم في مجال الاستدامة لتعزيز تجربتهم المقبلة. التعاون مع المجتمع المحلي –يتعاون كل فندق بشكل وثيق مع الموردين المحليين الملتزمين بأساليب الإنتاج الصديقة للبيئة، حيث يتم إعطاء الأولوية للأطعمة المزروعة عضويًا من الأسواق المحلية، وذلك من خلال منافذ تناول الطعام في شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة.

بهذا الصدد، صرح تومي لاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة: " نحن في شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة، نعتقد أن الاستدامة تتجاوز مجرد كلمة رنانة ومبادرات خضراء. وإنما نعتبرها مسؤولية مجتمعية يجب أن تستوعب بكل إخلاص، وتشمل أيضًا خلق فرص عمل وتدريب السكان المحليين في المجتمعات التي نعمل فيها. حيث اننا في كل وجهة نعمل بها، نهدف إلى أن يكون لنا تأثير إيجابي على البيئة التي نعيش ونشغل منشآتنا الفندقية فيها. إذ أننا في فنادق ذا تشيدي نتبنى مبادرات قيادية في جذب وتدريب المواهب التي تسعى إلى توفير تجربة أخلاقية وهادفة للضيوف. بشكل تكون فيه كل إقامة فندقية تجربة أصيلة ومغامرة ثقافية، في ذات الوقت نشكل مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

الاستدامة في فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

يدير الفندق محطة تنقية المياه الخاصة به لضمان توفر مياه الشرب المميزة والفوارة بسهولة للضيوف والموظفين. حيث يتم ملء المياه بالمعادن المغذية وتعبئتها في عبوات زجاجية معقمة في جميع أرجاء غرف الفندق ومنافذ تناول الطعام ومساحات البيع بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع محطة الشحن المخصصة لتسلا الضيوف والزوار على شحن سياراتهم الصديقة للبيئة بسهولة، وأثناء عملية الشحن يمكن للضيوف الاستمتاع بمزيج قهوة أصيل في ذا كافيه.

كما يتم إعادة تدوير جميع الزجاج والكرتون والمواد البلاستيكية، وحتى زيت المطبخ المتبقي الذي يتركه الضيوف. يتم ذلك بالتعاون مع مقاول إدارة النفايات في الشارقة، M/S BEEACH. حيث يتم تحويل نفايات الطعام إلى سماد عالي الجودة فيما بعد، بهدف المحافظة على المناظر الطبيعية الجميلة في فندق ذا تشيدي البيت.

الاستدامة في فندق ذا تشيدي مسقط، عُمان

يعتمد الفندق على تبني تقنيات وممارسات مستدامة لتحقيق كفاءة الطاقة المستدامة، حيث يستخدم إضاءة LED وثرموستات ذكية ومصادر طاقة متجددة مثل الألواح الشمسية التي تزين أشجار النخيل في الحديقة الرئيسية. كذلك تم تنفيذ مبادئ المناظر الطبيعية المستدامة بما في ذلك استخدام النباتات المحلية والعشب البري المحلي لتقليل استهلاك المياه والحد من الاعتماد على الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. كما أن نسبة 70% من مساحة الأرض في الفندق لا تزال كما هي لدعم النباتات المحلية. يتعاون الفندق كذلك مع شركاء مهتمين بالبيئة ويحصل على مصادر الطعام من بائعين معتمدين من التجارة العادلة، حيث يصل نسبة 80% من المأكولات البحرية المقدمة في الفندق إلى محلية الصنع وتتماشى مع إرشادات الحكومة العمانية. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون فندق ذا تشيدي مسقط مع نسبريسو لجمع وإعادة تدوير كبسولات القهوة لتحويلها إلى قرطاسية ووسائل راحة مخصصة للضيوف. تهدف هذه الممارسات إلى تعزيز المسؤولية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في فندق ذا تشيدي.

الاستدامة في فندق ذا تشيدي أندرمات، سويسرا

يتميز كل منزل من المنازل التسعة في فندق ذا تشيدي أندرمات، سويسرا بمعايير الطاقة المنخفضة كجزء من التزامه بالكهرباء الخضراء بنسبة 100%. حيث يتم الحصول على الطاقة الموردة من مصادر متجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح من منطقة جوتهارد. كما يتم تشغيل جزء كبير من أسطول المركبات في الفندق بالكهرباء ويتم دعمه بواسطة أربع محطات شحن. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فندق ذا تشيدي أندرمات خدمة النقل البيئية "mybuxi" التي تعمل بالكهرباء الخضراء وتوفر مرونة السفر بين الحافلات وسيارات الأجرة.

يتعاون الفندق أيضًا مع شركة كيترو (KITRO)، وهي شركة تقنية مُتخصصة في قياس ومراقبة هدر الطعام، حيث يتم اتخاذ خطوات منتظمة لتقليل النفايات التي تنشأ في المطاعم ومقصف الموظفين. كما يدعم الفندق مبادرة إعادة تدوير الصابون والمنظفات (SapoCycle)، التي تعيد استخدام قطع الصابون المهملة والمتبقية من منتجات العناية بالنظافة الشخصية. كما يفخر فندق ذا تشيدي أندرمانت بأنه جزء من برنامج سويستنابل (Swisstanable)المستدام، الذي يضم الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع السياحة في سويسرا لتطوير الأعمال المستدامة. كما يشارك الفندق بنشاط في مبادرة أندرمات للمسؤولية المستدامة (Andermatt Responsible)، وهي مبادرة للسياحة الصديقة للمناخ والمستدامة في منطقة أندرمات. يتطلع فندق ذا تشيدي أندرمانت إلى المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

للاطلاع على المزيد عن الاستدامة في ذا تشيدي أندرمات، يرجى الضغط هنا.

الاستدامة في فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي، مونينيغرو

يتفانى الفندق في الحفاظ على البيئة ودعم المجتمعات والثقافات المحلية من خلال توقيعه على تعهد اليونسكو للسفر المستدام. كما تم تكريمه مؤخرًا بشهادة المفتاح الأخضر (Green Key) تقديرًا لممارساته المستدامة. يُعَدُّ برنامج المفتاح الأخضر من المنظمات المرموقة التي تُكافَأُ الشركات التي تستوفي معايير عالية في مجالات الحفاظ على الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم البيئي ومشاركة الموظفين. تمنح هذه الشهادة بواسطة مؤسسة التعليم البيئي (FEE) الموقرة، والتي تعمل في أكثر من 70 دولة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الفندق إلى تعزيز جهوده في مجال الاستدامة ليصبح أول فندق خالٍ من النفايات في منطقة البلقان. يسعى الفندق كذلك للحصول على شهادات مثل EarthCheck وZero Waste Montenegro (زيرو ويست مونتينيغرو)، بهدف تعزيز تحسين أدائه البيئي والاستدامة وتقليل إنتاج النفايات. حيث تعكس هذه المبادرات التزام الفندق بالحفاظ على البيئة وتعزيز السياحة المستدامة في المنطقة، وسعيهِ كذلك إلى أن يكون قائدًا في مجال الاستدامة ومثالًا يُحتَذى به في صناعة الضيافة.

للاطلاع على المزيد عن الاستدامة في فندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي، يرجى الضغط هنا.

الاستدامة في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر

يسعى الفندق إلى خلق توازن متناغم بين الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية، حيث يروج للفن المحلي والشركات والحرفيين لتعزيز تقدير التراث الثقافي بين الضيوف، وفي الوقت ذاته يعزز الاستدامة البيئية وحمايتها. يفخر فندق ذا تشيدي كتارا باستخدام منتجات التنظيف الصديقة للبيئة ويعطي الأولوية للمنتجات التي تترك أقل بصمة بيئية. كما يدرك الفندق أيضًا أهمية تثقيف الضيوف ومشاركتهم في جهود الاستدامة، وبالتالي يسعى لإلهام الضيوف لخلق ذكريات سفر واعية بيئياً من خلال جعل الموظفين قدوةً يُحتَذى بها عن طريق تشجيع الضيوف على المشاركة في برامج الاستدامة في الفندق وتنمية السلوكيات المستدامة. بهذه الطرق، يسعى الفندق إلى دمج الاستدامة البيئية والتواصل المجتمعي في تجربة الضيوف، وبذلك يلهمهم لاتخاذ إجراءات إيجابية والمشاركة في الحفاظ على البيئة ودعم المجتمعات المحلية، ليصبحوا جزءًا فاعلًا في الاستدامة وصناعة فرق إيجابي.

الاستدامة في فندق ذا تشيدي الجونة

يقع المنتجع الاستوائي المستدام على ساحل البحر الأحمر في مصر، ويدعم مبادئ التصميم الصديقة للبيئة في الجونة من خلال التركيز على كفاءة الطاقة واستخدام الموارد المتجددة. كذلك يعتمد الفندق بشكل كبير على المنتجات المحلية والمأكولات المحلية، حيث يتم الحصول على ما يقرب من نصف منتجاته من الريف المحلي والمزارع المحلية، بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية، كما يتعاون الفندق مع كوانتا مصر، الموزع الرسمي لنظام تنقية المياه بريتا (Brita water filtration system)، الذي يسمح لفندق ذا تشيدي الجونة تقديم مياه شرب عالية الجودة مفلترة بنظام بريتا، مما يتيح تجنب استخدام حوالي 250,000 زجاجة بلاستيكية سنويًا، وبدلاً من ذلك يتم استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام. كما يشجع الفندق أيضًا الضيوف على استكشاف المناطق المحيطة سيرًا على الأقدام أو باستخدام السيارات الكهربائية، بهدف تقليل انبعاثات الكربون. أما في أسبوع الأرض، يشارك فريق الفندق في العديد من الأنشطة المجتمعية مثل تنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار وسباقات الطوافات المعاد تدويرها والبازار الفني، وتتوج هذه الأنشطة بليلة إطفاء الأنوار للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية القيمة وترشيد استخدام الكهرباء. يعتبر فندق ذا تشيدي الجونة وجهة مفضلة لشركة إيجيبت، وذلك في إطار مبادرة فندق النجمة الخضراء في مصر، وهو تكريم فريد من نوعه في مجال الشهادات البيئية المعترف بها في قطاع السياحة في الشرق الأوسط.

تفتخر شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة بجهودها في مجال الاستدامة، معتقدة بشدة أن السفر الفاخر والاستدامة يمكن أن يتواجدا بتناغم وفي جميع العقارات التابعة لشركة ذا تشيدي، كما تواجه الشركة التحديات والفرص الفريدة في توسيع نطاقها إلى المناطق السياحية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وتستمر في الحفاظ على التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والاعتبارات البيئية. كذلك تعمل الشركة على أهمية بناء الفنادق بوعي ومسؤولية، مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل، وتولي اهتمامًا كبيرًا لإعادة تأهيل السكان المحليين للتكيف مع التغيرات في نمط الحياة.

تتضمن كذلك خطط جنرال لإدارة الفنادق المحدودة المستقبلية مزيدًا من الافتتاحات في المملكة العربية السعودية وآسيا وأوروبا، مع الحفاظ على التزامها بتقديم الضيافة الفاخرة والمستدامة.

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نبذة عن مجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)

تأسست مجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (General Hotel Management Ltd (GHM)) عام 1992، وتميزت بمزجها ين العظمة الراقية للتصميمات الآسيوية المعاصرة مع الطابع المحلي للمساحات المُلهمة والتي تعرض أفضل ما تُقدمه كل وجهة وتزود الضيوف بأسلوب سياحي حقيقي يتذكرونه أما في إطار محفظتها الأسطورية، تُصمم المجموعة وتطور وتدير بعضًا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة الأكثر استثنائية في العالم، إذ تتبع شعار كل عقار أصلي متميز يرحب بتجربة أسلوب حياة لا مثيل لها.

تشمل المحفظة الحصرية للمجموعة فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وذا تشيدي مسقط، عُمان، وذا تشيدي اندرمات، سويسرا، وفندق وريزيدينسز ذا تشيدي لوستيكا باي، الجبل الأسود، ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر، وفندق ذا تشيدي الجونة، البحر الأحمر، مصر. كما تمتلك المجموعة خمسة مشاريع إضافية قيد التطوير، والتي تقع ضمن خطة العلامة التجارية لمواصلة إرثها عالميًا، بما في ذلك ذا تشيدي وادي صفر، وذا تشيدي تروجينا في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.GHMhotels.com

صفحات التواصل الاجتماعي:

صفحة الفيسبوك: @GHMhotels

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