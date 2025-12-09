كل قضية عالمية كبرى اليوم – سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية أو تتعلق بالاستدامة أو التضخم – هي في جوهرها قضية مرتبطة بسلاسل التوريد، بحسب د. ساتيا مينون

القاهرة، مصر: في إطار توسّعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت شركة بلو أوشن Blue Ocean Corporation، المصنّفة رقم 1 عالميًا في مجال التدريب والاستشارات المتعلقة بسلاسل التوريد، عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد(IPSC) ، وذلك في واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الشركة أن مكتب القاهرة الجديد يُعزّز الحضور الدولي القوي لشركة بلو أوشن، التي تدير فروعًا نشطة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من أبرز المدن الرئيسية في الهند.

وتُشكّل نسخة القاهرة فصلاً جديداً من الإرث العالمي الراسخ لمؤتمر IPSC، الذي سبق تنظيمه في كل من الإمارات، والرياض، وقطر، والهند، والمملكة المتحدة.

وقال الدكتور ساتيا مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلو أوشن": "أبرز مؤتمر IPSC في مصر مدى جاهزية الدولة لتولي دور أكبر بكثير ضمن سلاسل الإمداد العالمية. لقد عكست مستويات التفاعل وتنوّع وجهات النظر والحماس الواسع من مختلف القطاعات مكانة مصر المتنامية كقوة صاعدة في التجارة الدولية".

وأُقيم المؤتمر تحت شعار "إعادة صياغة معادلة التجارة الجديدة: من مصر إلى العالم"، حيث استقبل أكثر من 1000 مشارك، وما يزيد على400 مؤسسة، وأكثر من 30 متحدثاً دولياً من قطاعات محورية شملت الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والصناعات الدوائية، والطاقة، والتجزئة، والزراعة، والتكنولوجيا، والقطاعات المرتبطة بالحكومة.

وفي معرض حديثه على الأهمية البحرية الاستراتيجية لمصر، مدعومة بالدور الحيوي الذي تؤديه قناة السويس في تسهيل حركة التجارة العالمية. قال أحمد الشاذلي باحث اقتصادي ومحلل ملاحة بحرية – في هيئة قناة السويس: "تشهد مصر تطوراً متسارعاً لتصبح مركزاً تجارياً ذكياً ومترابطاً وتنافسياً. ويعكس تنظيم مؤتمر IPSC في القاهرة ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي تنتهجه الدولة، ودورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية".

سلاسل التوريد، العمود الفقري للاقتصاد

قال الدكتور مينون خلال عرضه التقديمي: "في ظل تزايد الترابط العالمي، تُعدّ سلسلة التوريد بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. إنه قرن الترابط العالمي، وبالتالي قرن سلاسل التوريد. فكل قضية كبرى تواجه العالم اليوم – سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية أو تتعلق بالاستدامة أو التضخم – هي في جوهرها قضية مرتبطة بسلاسل التوريد".

وأثناء مخاطبته لقادة عالميين ومهنيين في القطاع خلال مؤتمر IPSC في مصر، أكد الدكتور مينون أن سلاسل التوريد لم تعد مجرد وظائف داعمة، بل أصبحت أولوية تُناقش على أعلى المستويات في مجالس الإدارة. وأشار إلى الاضطرابات والتداعيات الواسعة على الاقتصادات العالمية جرّاء التهديدات الجيوسياسية، بدءًا من أزمة البحر الأحمر، وحادثة جنوح السفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس، وصولاً إلى تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا.

محطّات التوسّع في مصر وإنجازات مؤتمر IPSC

وفي تعليقه على افتتاح شركة "بلو أوشن" أول مكتب لها في مصر، قال السيد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلو أوشن": "يمثّل افتتاح مكتبنا في القاهرة خطوة محورية ضمن التزامنا العميق تجاه السوق المصري. ومع تسارع وتيرة التحول في منظومة سلاسل التوريد بالبلاد، نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، من خلال دعم تطوير الكفاءات، وتنمية القطاع، وبناء القدرات على المدى الطويل".

وقد حظيت سلسلة مؤتمراتIPSC بإشادات من كبار القادة والمؤسسات العالمية، من بينهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك في دوراتها السابقة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وكيل وزارة الصحة للتوطين ورأس المال البشري في وزارة الصحة السعودية المهندس مرعي القحطاني.

وتتخذ مجموعة "بلو أوشن" من لندن مقراً رئيسياً لها، وهي العلامة التجارية الوحيدة المُصنّفة كـ"سوبر براند" في مجال التدريب. وقد جدّدت الشركة تأكيد مكانتها الرائدة عالميًا، مستندةً إلى إرث قوي يمتد لأكثر من28 عامًا من التميز، وقاعدة خريجين تتجاوز 500,000 شخص، وشراكات مؤسسية مع أكثر من2,500 جهة، إلى جانب حصولها على أكثر من30 جائزة دولية مرموقة. وتُعزز النسخة الناجحة من مؤتمر IPSC في القاهرة من رسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين الكفاءات المهنية حول العالم، مع الإسهام في ترسيخ مكانة مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

