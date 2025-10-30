الدقم، سلطنة عُمان: دشنت شركة النفط العُمانية للتسويق ش.م.ع.ع رسميًا محطة بوابة الدقم، إحدى أبرز محطات الوقود والخدمات الحديثة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأول محطة من نوعها في سلطنة عُمان لتزويد العملاء بوقود الديزل الحيوي (Biodiesel)، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في السلطنة، ودعم التنمية المتسارعة التي تشهدها الدقم باعتبارها محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في عُمان.

وقد رعى حفل التدشين سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور الفاضل أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ،إلى جانب الفاضل طارق بن محمد الجُنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتعد هذه المحطة متميزه بقدرتها الكبيرة في ضخ كميات تصل 750 لتر في الدقيقة الواحدة مما يجعلها تتفرد في القدره التشغيلية.

منشأة استراتيجية تدعم منظومة الطاقة النظيفة والخدمات:

تم تطوير محطة بوابة الدقم باستثمارٍ يتجاوز نصف مليون ريال عُماني، وتُعد من المشاريع الحيوية التي تواكب حركة التطور في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتُعد المحطة منشأة متكاملة لتزويد الوقود وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للشاحنات وناقلات الوقود، حيث تضم مرافق متخصصة للصيانة وتبديل زيوت التشحيم وغسيل الشاحنات، بالإضافة إلى أنظمة تعبئة علوية حديثة وتقنيات رقمية متطورة.

وتُعتبر محطة بوابة الدقم؛ المحطة الأولى على مستوى السلطنة التي تُمكّن العملاء من التزود بوقود الديزل الحيوي، في خطوة رائدة نحو تبنّي الحلول المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعة والانشاءات والنقل البري.

وفي تصريح له حول هذا المشروع قال طارق الجُنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق:“تمثل الدقم فصلًا جديدًا في تطوير وتعزيز البنية الأساسية لسلطنة عمان ، واننا عبر هذه المحطة نُوسع شبكتنا بالتوازي مع مسيرة تقدم البلاد وذلك لمواصلة تقديمنا خدمات موثوقة للمسافرين على الطرق، ودعم العمود الفقري اللوجستي الذي يبقي الدقم في حركة تطور مستمرة.”

تضم المحطة الجديدة مواقف مظللة للشاحنات، ومتجرًا للتجزئة، ومناطق استراحة، وبنية تحتية جاهزة للتزويد الوقود وأنظمة الدفع الرقمية، في حين ويأتي افتتاحها استكمالًا لحضور شركة النفط العمانية للتسويق في الدقم، والذي يشمل محطة تزويد السفن بالوقود في ميناء الدقم، التي توفر خدمات التموين والتخزين لخطوط الشحن الدولية.

كما تجدر الاشارة ايضا الى ان شبكة شركة النفط العمانية للتسويق تمتد من العاصمة إلى الساحل عبر أكثر من (250 )محطة خدمة في مختلف أنحاء السلطنة، حيث تستند كل محطة إلى فكرة واحدة وهي : أن التقدم يبدأ من القدرة على التحرك والاتصال والخدمة الآمنة ، وهي القيم التي تواصل توجيه دور شركة النفط العمانية للتسويق في دعم تحقيق رؤية عُمان 2040.

نبذة عن شركة النفط العُمانية للتسويق ش م ع ع :

تُعد شركة النفط العُمانية للتسويق ش.م.ع.ع من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة والتنقل بالسلطنة، وتعمل في مجالات الوقود بالتجزئة، والوقود التجاري، وووقود الطيران، والوقود البحري داخل سلطنة عُمان وخارجها. ومع أكثر من 250 محطة خدمة وانتشارٍ دولي متنامٍ، تسعى الشركة إلى إعادة تعريف مفاهيم الراحة والاتصال من خلال الابتكار والاستدامة والشراكات المتمحورة حول العملاء.

