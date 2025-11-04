مساحات عيش عصرية ومستدامة لأكثر من 1000 موظف مع مرافق مجتمعية وخدمات متكاملة

العلا، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة العلا للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن ترسية عقد تصميم وتنفيذ مشروع ديار المحاش لصالح شركة رزيق عبدالله الجدراوي. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة بالارتقاء بمعايير تطوير البنية التحتية للوحدات السكنية، بما يتماشى مع أرقى المستويات العالمية، ويسهم في دعم قطاع الضيافة المتنامي في العلا وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

يكتسب ديار المحاش في حي المحاش، أهمية خاصة باعتباره مشروعًا محورياً في إطار مسيرة النمو والتطوير التي تشهدها المنطقة. ويتميّز بتصميمه العصري الذي يوفّر مساحات عيش عالية الجودة ومستدامة لأكثر من 1000 موظف في قطاع الفنادق. ويضم المجمع 568 وحدة سكنية متنوّعة تشمل غرفًا، واستوديوهات، وشققًا بغرفة نوم واحدة وأخرى بغرفتي نوم، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي متكامل يوفّر بيئة داعمة ومحفّزة للإنتاجية وجودة الحياة.

هذا ومن المقرر أن يبدأ المشروع رسميًا في عام 2025، على أن يكتمل بحلول عام 2027. وسيضم مجموعة متكاملة من المرافق والمساحات المشتركة، تشمل صالة مشتركة، ومتجر للخدمات الأساسية، وغرفة للصلاة، ومسار مخصص للمشي، وصالة ألعاب رياضية، وحمامات سباحة، وسط مناظر طبيعية صحراوية مصممة لتتكامل بسلاسة مع حي المحاش المحيط بالمشروع.

يجسد التصميم المفهومي لمشروع ديار المحاش الطابع الفريد لمنطقة العلا، حيث استُلهمت ملامحه من ثقافة العلا وألوانها الطبيعية وتضاريسها الخلابة، مع إضافة لمسات فنية دقيقة على الواجهات. ويلتزم المشروع بالحصول على شهادة LEED الذهبية، تأكيدًا لنهجه المستدام والصديق للبيئة، مع الحرص على استخدام مواد محلية المصدر كلما كان ذلك ممكناً.

وفي معرض تعليقه على هذه الإتفاقية، قال فابيان توسكانو، الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير: "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع شركة رزيق عبد الله الجدراوي لتنفيذ ديار المحاش في العلا. ويُمثل هذا المشروع محطة محورية في استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها، من خلال توفير مساكن عصرية ومستدامة تنبض بروح الثقافة المحلية وتستمد إلهامها من طبيعة العلا الفريدة. ولا يقتصر المشروع على كونه مجمعًا سكنيًا فحسب، بل يأتي ليجسّد بيئة متكاملة تُسهم في تمكين كوادرنا المهنية، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز انتمائهم. كما يدعم هذا الصرح العمراني النمو المتسارع للمشاريع السكنية في العلا، انسجامًا مع رؤيتنا لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، قائمة على مبادئ التنمية المستدامة، واحترام الموروث الثقافي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جهته قال سالم السديس, الرئيس التنفيذي في شركة رزيق عبد الله الجدراوي: "يشرفنا اختيار شركة العلا للتطوير لشركتنا، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي. إذ لا تقتصر أهمية مشروع ديار المحاش، على توفير مساحات عيش متميزة، بل يشكّل أيضًا رافدًا مهمًا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العلا بشكل فعّال ومستدام. ونحن ملتزمون بتقديم مشروع يرقى إلى أعلى معايير الجودة والاستدامة والابتكار في التصميم، ويعكس في الوقت ذاته التراث الأصيل والطابع الفريد الذي تتميز به هذه الوجهة الاستثنائية".

يُعد ديار المحاش، تجسيدًا واضحًا للمبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها شركة العلا للتطوير، والتي تهدف إلى إنشاء مجمع سكني متكامل للموظفين، يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما يُتوقع أن يعزز هذا المشروع، النمو الديناميكي لمحافظة العلا، مساهِمًا في تعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفق المخطط العام للمدينة.

-انتهى-

#بياناتشركات