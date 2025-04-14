الشركة تستهدف تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي

يأتي التوسع الإقليمي للشركة بعد إسهامها في رفد الاقتصاد المحلي واستجابة للطلب المتزايد على حلول تنفيذ وتوصيل الطلبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كويك أب"، مزود الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن نجاحها بإطلاق خدماتها الأساسية في تنفيذ وتوصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، ما يمثل خطوة هامة في مسيرة توسعها الإقليمي، انطلاقاً من الدعم الاستراتيجي الذي قدمه "صندوق محمد بن راشد للابتكار" والذي أسهم بشكل كبير في توسيع أعمال "كويك أب" ومضاعفة حجم عملياتها خلال العامين الماضيين.

يأتي ذلك على إثر الدور البارز الذي أسهمت به الشركة في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وانسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير حلول لوجستية متكاملة للشركات على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي.

وتختص شركة "كويك أب"، التي تأسست في دولة الإمارات عام 2017، بتقديم حلول لوجستية متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية، وبشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمكنها من الاستفادة من خدمات التخزين والفرز والتغليف والتوصيل. وعلى إثر إطلاق عملياتها في المملكة، أصبح الآن بإمكان العملاء التجاريين داخل السعودية الاستفادة من خدمات "كويك أب" لتنفيذ وتوصيل طلبات عملائهم بسرعة وسهولة وكفاءة.

دعم استراتيجي

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "إن دعم نجاح المبتكرين من ذوي الإمكانات العالية والذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية يعد أحد الركائز الأساسية لصندوق محمد بن راشد للابتكار. وتعد "كويك أب" مثالاً مهماً يؤكد أن حصول الشركات على الدعم الاستراتيجي مقترناً بالابتكار والخبرة العميقة في السوق، يمكنها من النمو وإحداث أثر اقتصادي ملموس".

وأضافت النقبي: "وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية، عملنا مع "كويك أب" عن قرب من خلال برنامج الضمانات، ورأينا القدرات الكبيرة التي تتمتع بها والتي ستمكنها من إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. ويعكس توسع الشركة في السعودية قدرتها على توظيف خبراتها وحلولها المبتكرة لاختراق أسواق جديدة، ونحن نتطلع قدماً لمتابعة نموها وتطورها المتواصل في مختلف أرجاء المنطقة".

تحفيز النمو

من جانبه، قال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي لشركة "كويك أب": "يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية خطوة طبيعية نحو الأمام تمليها احتياجات عملائنا المتطورة باستمرار. ومع تزايد الطلب على خدمات لوجستية أكثر كفاءة وسلاسة عبر الحدود، فإننا نفخر بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل الأسواق المجاورة. ونحن ننظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة واحدة ومترابطة للتجارة الإلكترونية، حيث ينعكس تطوير الكفاءة التشغيلية في سوق ما على أداء الأسواق الأخرى في المنطقة. ولا شك أن بناء منصة قوية ومتكاملة سيمكننا من توسيع نطاق خدماتنا وإرساء منظومة خدمات لوجستية تشاركية متقدمة تدعم انسيابية الحركة، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وترتقي بمعايير الابتكار في هذا المجال. نحن على ثقة بأن نجاحنا في الإمارات يشكل قاعدة صلبة لانطلاقتنا في السوق السعودية، ونتطلع قدماً إلى التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية في المملكة، والمساهمة بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني".

ويعتبر صندوق محمد بن راشد للابتكار أحد العوامل الرئيسية وراء نجاح "كويك أب"، حيث قدم الدعم اللازم للشركة من خلال برنامج الضمانات التابع له. وساهم هذا الدعم الاستراتيجي في تمكين "كويك أب" من توسيع عملياتها، ومضاعفة حجم أعمالها خلال عامين فقط، بالإضافة إلى زيادة قاعدة عملائها بنسبة 77% سنوياً بين عامي 2023 و2024، لتصل إلى 25 ضعفاً منذ عام 2021. وتواصل الشركة مسيرتها نحو تحقيق الربحية بحلول الربع الأخير من العام 2025.

ولم يقتصر نجاح "كويك أب" على النمو التجاري فقط، بل أسهمت أيضاً في رفد الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات. فوفقاً لتقرير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية لعام 2024، ساهمت الشركة بضخ نحو 86 مليون درهم في الاقتصاد المحلي بين عام 2021 ونهاية 2023، وذلك من خلال رواتب الموظفين والشراكات مع الموردين والاستثمارات في شركات التوصيل المحلية ومزودي الخدمات اللوجستية.

كما أدت "كويك أب" دوراً محورياً في توفير فرص العمل، ما مكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع وتعيين المزيد من الموظفين. ووفقاً للتقرير، ساهمت "كويك أب" بشكل غير مباشر في توفير ما لا يقل عن 350 وظيفة بدوام كامل، بالإضافة إلى 60 وظيفة مباشرة خلال عام 2023، شملت سائقي التوصيل وموظفي المستودعات وشركات تأجير السيارات والعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية.

ومنذ إصدار التقرير، أعلنت "كويك أب" عن مساهمتها في تحقيق تداولات تجارية بلغت 580 مليون درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يؤكد دورها الفاعل في دعم وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

وبناءً على أدائها المتميز داخل دولة الإمارات والإطلاق الناجح لعملياتها في المملكة العربية السعودية، تخطط "كويك أب" لمواصلة استراتيجية توسعها في أسواق أخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن كويك أب:

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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