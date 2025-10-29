الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("سي جي إس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، عن نيتها إجراء طرح عام أولي (يشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المبتكرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت بتاريخ 25 يونيو 2025م عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 30,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين؛ شركة "دارة عصمت عبدالصمد السعدي القابضة"، وشركة "جي كيه جي كي جروننفلدر انترناشيونال اي جي" (ويشار إليهما بـ"المساهمين البائعين"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

نظرة عامة على الطرح:

سيتم إدراج أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 30,000,000 سهم طرح تمثل ما نسبته 30% من أسهم الشركة المصدرة والبالغة 100,000,000 سهم.

سيتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل الفئات المشاركة وللمكتتبين الأفراد (المعرفين أدناه). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 30,000,000 سهم، تمثل نسبة 100% من أسهم الطرح.

سيتم تخصيص 6,000,000 سهم كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح.

في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة مبدئياً للفئات المشاركة إلى 24,000,000 سهم، تمثل نسبة 80% من إجمالي أسهم الطرح.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد.

الجدول الزمني للطرح

نشر نشرة الإصدار 29 أكتوبر 2025م الإعلان عن النطاق السعري 5 نوفمبر 2025م بدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات 5 - 11 نوفمبر 2025م بدء فترة اكتتاب الأفراد 26 – 27 نوفمبر 2025م الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح 3 ديسمبر 2025م بدء إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) 4 ديسمبر 2025م

نبذة عن الشركة:

· باشرت الشركة عملياتها في عام 1976م مع تأسيس شركة سي جي إس كوناتو – جريننفلدر – سعدي كمشروع مشترك لتصنيع هياكل المركبات المبردة. وفي عام 1978م، أصبحت الشركة الموزع الحصري لوحدات وأنظمة التبريد التي تنتجها شركة "كاريير ترانسكولد" في المملكة.

· تتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وتمتلك مجموعة من مرافق التصنيع ومراكز خدمة ما بعد البيع في الرياض وجدّة والدمام ومملكة البحرين.

· استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير قدراتها وخبراتها الهندسية، من خلال إنشاء مرافق تصنيع متطورة في الرياض مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، بما في ذلك تقنية الصب المفتوح لإنتاج الألواح العازلة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

· تعد "سي جي إس" اليوم إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التبريد على مستوى المملكة، مع امتلاكها لحصة سوقية تبلغ حوالي 45% في قطاع حلول النقل المبرد، وتقديمها لمحفظة خدمات متكاملة للعملاء في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية.

· نجحت الشركة في توسيع محفظة منتجاتها لتشمل مجالات تتجاوز حدود قطاع حلول النقل المبرد، حيث تقدم حلولاً متكاملة للتطبيقات التجارية والصناعية، بدءاً من غرف التبريد وتبريد العمليات وصولاً إلى الخدمات اللوجستية الشاملة لسلاسل التبريد، وذلك باستخدام مبرّدات صديقة للبيئة وتصاميم عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة. كما تواصل الشركة العمل على التوسع خارج قطاع التبريد عبر تقديم حلول هندسية متخصصة لمجموعة من القطاعات الجديدة التي تشمل القطاع الطبي، والاتصالات، والنفط والغاز، والدفاع.

· تقدم الشركة قيمة متميزة بصفتها شركة هندسية محلية تطبق أفضل الممارسات العالمية في المملكة لتوفير حلول عالية المستوى في مجالات التبريد المتنقل (المركبات المبردة)، والتبريد الثابت، والحلول القابلة للتخصيص بحسب احتياجات العملاء، وخدمات ما بعد البيع.

· حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب قوي للإيرادات بلغ 40% بين عامي 2023م و2025م، مدفوعاً بنمو الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

وبهذه المناسبة، قال سنان عصمت السعدي، رئيس مجلس إدارة الشركة: "ساهم الإرث السعودي السويسري الفريد للشركة وخبرتها الممتدة طوال نحو خمسة عقود والتي أظهرت خلالها أقصى درجات الابتكار والتميز التشغيلي، في تمكين الشركة من ترسيخ ريادتها في مجال حلول سلاسل التبريد في المملكة. ودون أدنى شك، يسهم الطرح العام الأولي في تعزيز قدرة الشركة على دعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية، ودعم النمو الصناعي المستدام. ونود بهذه المناسبة أن نؤكد على التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل للمساهمين ومواصلة دورنا الحيوي في دعم مسيرة التحول الاقتصادي التي تعيشها المملكة".

بدوره، قال بيتر فاربير، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تؤدي شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة دوراً رائداً على صعيد دعم الابتكار في مجال سلاسل التبريد باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تدعم جهود المملكة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو المستدام عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. ويشكل قرار المضي في عملية الطرح العام الأولي خطوة فارقة في مسيرة الشركة ستسهم دون شك في دعم مساعيها التوسعية وتمكين شريحة أوسع من المساهمين من المشاركة في نجاحاتها المستقبلية".

