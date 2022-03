في إطار خطة التوسع في جميع أنحاء الجمهورية..

القاهرة: استمرارًا لإنجازتها المتوالية، قامت شركة إكسون موبيل مصر – التي تُعد نموذجًا مثاليًا في توفيرمنتجات وقود وزيوت عالية الجودة – بافتتاح محطة خدمات وتموين جديدة - موبيل مدينتي بشرق القاهرة، بالاضافه الى محطة كونكورد بلازا التى تم افتتاحها منذ فترة قريبة بالتجمع الخامس وجارى الانتهاء من 3 محطات اخرى بالقاهرة الجديدة. ويأتي هذا في إطار تلبية وتوفير احتياجات عملاءها اليومية، وتعزيز ثقتهم في إتاحة كافة الخدمات المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ضوء مجهودات الشركة على مدار 120 عامًا متتاليه لمواكبة متطلبات السوق المصري - بما يصب في خدمة المستهلك أولا وأخيرًا – تقدم إكسون موبيل مصر خدماتها فى أكثر من 350 محطة وقود موبيل و200مركز خدمات موبيل 1 وموبيل اوتوكير، ونجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية بافتتاح عدد 19 محطة موبيل جديده في عدة مناطق استراتيجية ببعض المحافظات ومنها سوهاج واسيوط، إلى جانب العمل على اقامه عدد 7 محطات اضافيه في الفترة المقبلة، للوصول لعملاءنا أينما كانوا.

وعلى صعيد آخر، قامت الشركة باتباع خطوات رؤية مصر 2030 من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة كارجاس وشركة ماستر جاس؛ وذلك بهدف إنشاء 50 محطة تعمل على توفير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) بمحطات موبيل؛ وبالفعل، تم توقيع العقود مع سبع من تلك المحطات لاتاحة خدمة توفير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للجمهور بالفترة المقبلة.

بهذه المناسبة صرح السيد شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اكسون موبيل مصر قائلا: "يُعد إفتتاح هذه المحطة إحدى خطواتنا نحو التوسع في إنشاء محطات جديدة بمختلف المحافظات، بهدف تيسير الوصول الى عملائنا وبما يتماشى مع اتجاهات الدولة الخاصة بقطاع البترول. وسيظل هدفنا الأول هو الالتزام بتوفير خدمات ومنتجات متطورة لتلبية الطلب المتزايد والمتجدد على مصادر الطاقة، مما يضيف لسلسلة النجاحات المستمرة لإكسون موبيل في مصر منذ عام 1902."

هذا وتستمر إكسون موبيل مصر فى الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالمية للسوق المصرى ومنها بنزين موبيل سوبر بلاس 95 الذي تم طرحه بمصر منذ عام 2018 والمزود بإضافات متطورة تعمل على تنظيف وحماية محرك السيارة مع تحسين أدائه وتقليل استهلاك الوقود. وقد شهدت مبيعاته زيادة مطردة على مدار الاربع سنوات الماضية.

يأتى هذا بالإضافة إلى الصداره فى تغيير نوعية الخدمات المقدمة بمحطات موبيل لتموين السيارات فى السوق المصري؛ حيث تم اطلاق سلسلة On the Run”" والذي أثبتت نجاحات على مدار 20 سنة عاماً لتصل شبكة الفروع الخاصة بها إلى 29 فرعًا، بالاضافة الى سلسلة "The Way to Go" لتصل الان الى 17 فرعاً.

وقد حرصت الشركة على تقديم تلك الفروع في شكلها الجديد، حيث يسعدنا الترحيب بالعملاء وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر، أنه تم اطلاق برنامج "موبيلاوي"، والذى يعتبر اول برنامج ولاء للمستهلك يقوم العملاء من خلاله بتجميع نقاط مع كل عملية شرائية لكل عبوة زيت موبيل من الزيوت المشاركة في العرض او عند تموين السيارة بخمسة وعشرون لتر او اكثر من بنزين موبيل سوبر بلاس 95 من خلال فروع "On The Run"، وسوف يتم اطلاقه قريباً في فروع The Way to Go.

