مسقط، سلطنة عُمان: في لحظة مفصلية ضمن المشهد المتطور للعقارات والتنمية الحضرية في سلطنة عُمان، كشفت مجموعة الأدراك، رسميًا عن اسم وهوية مشروعها المرتقب متعدد الاستخدامات (الوئام - WIAM)، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026، و بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ويمثل الإعلان الرسمي عن اسم مشروع حي الوئام - WIAM Districtوشعاره ، المرحلة التالية في رؤية المجموعة الطموحة لبناء مجتمعات ذات تطلعات مستقبلية مميزة داخل مدينة السلطان هيثم، إحدى أبرز المشاريع الحضرية الرائدة في سلطنة عمان والمنسجمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

جاء مشروع "حي الوئام " المستوحى اسمه من الكلمة العربية التي ترمز إلى الانسجام والترابط والألفة، كمخطط حضري يتمحور حول متطلبات وتطلعات المجتمع الذي سيقطنه، حيث يتم دمج العناصر الطبيعة مباشرة في البيئة العمرانية للمشروع .

ويركّز المشروع على تعزيز التواصل الإنساني والتناغم البيئي، بما يخلق شعورًا عميقًا بالانتماء من خلال التكامل السلس مع التقنيات الذكية. كما يتم إدماج مفاهيم الرفاهية في كل مسار ومساحة ولحظة، ليصبح مجتمعًا مصممًا لتعزيز الروابط المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية تطوير المشروع مؤخرًا بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومجموعة الأدراك وذلك ضمن مشاريع التطوير العقاري بمدينة السلطان هيثم، وبقيمة تطوير تقديرية تبلغ 450 اربعمائة وخمسين مليون ريال عُماني، حيث يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تعريف مفهوم الحياة المتكاملة من خلال مزيج ديناميكي من الوحدات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة ونمط الحياة الراقية.

وكجزء من المحفظة العقارية المتنامية لمجموعة الأدراك عبر ذراعها التطويري شركة أدانتي ريالتي "Adanté Realty "، فان مشروع "حي الوئام " يعزز إلتزام المجموعة بتقديم مشاريع فخمة وعالية الجودة ومستدامة قائمة على الاستثمار، فضلا عن انها تسهم في الارتقاء بقطاع العقارات في سلطنة عُمان.

ويتوقع أن يشكل المشروع وجهة بارزة داخل مدينة السلطان هيثم، حيث يوفر للمقيمين والمستثمرين بيئة عصرية تتمحور حول الترابط والتواصل والتميّز التصميمي ونمط الحياة المجتمعي الراقي.

كما يعكس إطلاق المشروع خلال أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026 الزخم المتزايد الذي يشهده قطاع العقارات في سلطنة عمان، علاوة على انه يسلط الضوء على الدور المتنامي للمطورين من القطاع الخاص واسهامهم في الدفع بعجلة التحول الحضري الابتكاري في سلطنة عُمان.

