دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة «أتارا للتطوير العقاري»، المطوّر العقاري الذي يتخذ من دبي مقراً له، عن إطلاق أحدث مشاريعها «فيلا كايا» الفاخرة، والمكوّنة من ست غرف نوم بقيمة 60 مليون درهم في جزيرة لؤلؤة جميرا، لتكون أول مشروع ضمن مجموعة «تيرا كوليكشن» الجديدة. وتمتاز «فيلا كايا» بتصميمها المميز الذي يجسّد أسلوب الحياة العائلية الراقية ويمنح تجربة سكن متكاملة على الشاطئ، حيث تجمع بين الفخامة في التفاصيل الداخلية واتساع المساحات وانسجامها التام مع الطبيعة الهادئة التي تميز الجزيرة.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لتوسّع «أتارا» في قطاع المساكن الفاخرة، إذ سبقتها خمس فلل جرى تسليمها بالفعل، فيما تتواصل الأعمال حاليًا لبناء عشر وحدات جديدة في نخبة من أرقى مجتمعات دبي السكنية. ويُعد استكمال فيلا "كايا" محطة مهمة في مسيرة الشركة، التي تواصل ترسيخ حضورها في سوق العقارات الراقية، لا سيما بعد شراكتها الأخيرة مع مجموعة «ماريوت الدولية» لتطوير أول مساكن تحمل علامة «شيراتون» في منطقة الخليج العربي ضمن جزيرة المرجان.

وفي هذا الصدد، قال السيد أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أتارا»: "يُجسّد اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع ’فيلا كايا‘ تطلعاتنا نحو التوسّع في قطاع العقارات الفاخرة ويمثل محطة جديدة في رحلتنا كمطور عقاري واعد في سوق الإمارات، إذ تجسّد الفيلا رؤيتنا في ابتكار مساكن تتجاوز حدود العمارة لتصبح تعبيراً عن التفرّد والابتكار، وعن أسلوب معيشةٍ معاصر يتّسم بالرقي والدقة".

وتقع الفيلا داخل مجمّع مسوّر في جزيرة لؤلؤة جميرا، إحدى أرقى الوجهات السكنية الشاطئية في دبي، حيث تعكس فلسفة «أتارا» القائمة على روعة التصميم، ودقّة التنفيذ، وسموّ التفرّد. وتتكوّن الفيلا من أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والطابق الأول والسطح، وتتميّز بتصميم يمزج بين الاتساق الهندسي والطابع العصري، لتوفّر لسكّانها ملاذاً يجمع بين الخصوصية والراحة والفخامة.

وقد جرى تصميم كافة تفاصيل «فيلا كايا» بعناية فائقة لتقديم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الراحة والأناقة. وتضم الفيلا المفروشة بالكامل ست غرف نوم واسعة، كل منها مزوَّدة بحمامات فخمة وغرف ملابس رحبة، إلى جانب مكتب خاص وصالة سينما منزلية ومنتجع صحي وصالة رياضية ومساحة مخصّصة لليوغا، فضلاً عن ترّاس على السطح مزوَّد بمرافق للشواء ومسبح في الطابق الأرضي تحيط به منصة استرخاء أنيقة.

وتخفي الواجهة الكلاسيكية للفيلا خلفها منظومة متكاملة من التقنيات الذكية، تشمل أنظمة الإضاءة والتحكم بالحرارة والأجواء، والستائر الآلية، والمرايا الذكية، وأجهزة استشعار الحركة، إلى جانب نظام المسرح المنزلي وأنظمة أمن متقدمة. كما تضم المرافق الصحية في الفيلا استوديو لياقة مجهَّز بالكامل، وغرف بخار وساونا خاصة ومناطق استحمام فاخرة، إضافة إلى مرآب يتسع لثلاث سيارات ومصعدٍ خاص ومطبخين، رئيسي وخدمي، ما يعكس مدى اهتمام شركة «أتارا» بأدق التفاصيل التي تعزّز الرفاهية اليومية وجودة الحياة.

وتواصل شركة «أتارا للتطوير العقاري» ترسيخ مكانتها في مشهد العقارات الفاخرة في دبي، من خلال مجموعة من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ لتطوير منازل استثنائية تجمع بين التصميم المُتقن والحِرَفية الرفيعة ونمط الحياة المتميّز.

نبذة عن شركة أتارا للتطوير العقاري

تأسست شركة «أتارا للتطوير العقاري» في دبي عام 2017، كشركة متخصّصة في تطوير المشروعات السكنية الفاخرة التي تمزج بين الابتكار المعماري وجودة الحياة. وتمتلك الشركة اليوم سجلاً متنامياً من الفلل والمساكن الراقية في أبرز المناطق الحيوية بدبي، بما في ذلك جزيرة لؤلؤة جميرا ولامير وجزر دبي، ما يعكس رؤيتها الطموحة في صياغة مفهوم جديد للعيش العصري الراقي. وترتكز فلسفة «أتارا» على ثلاث ركائز أساسية هي: روعة التصميم، ودقّة التنفيذ، وسموّ التفرّد، حيث تعمل على تصميم مساكن تجمع بين الأناقة المعمارية والقيمة الاستثمارية. وفي عام 2025، دشّنت الشركة أول مشروع يحمل علامة تجارية فندقية على جزيرة المرجان، بالشراكة مع «ماريوت الدولية»، في خطوة تمثل محطة جديدة في رحلتها نحو تطوير وجهات سكنية استثنائية تُعيد تعريف معايير الرفاهية في دبي.

