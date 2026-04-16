ساو باولو، البرازيل وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إندرا بهدف استكشاف تطوير وإنتاج أنظمة رادار متقدمة من الجيل الجديد داخل البرازيل. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليلت معرض LAAD للدفاع والأمن 2026، الذي يُقام في ساو باولو خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل.

ترتكز الاتفاقية على تأسيس إطار تعاون استراتيجي ثلاثي يجمع بين خبرة شركة إندرا في تقنيات الرادار ودمج الأنظمة، والقدرات الصناعية والتكنولوجية لشركة "سيات" ، إضافة إلى الانتشار العالمي لمجموعة «إيدج» وإمكاناتها المتقدمة في التصنيع الدفاعي.

وتُمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لإنتاج الرادارات في البرازيل، بما يعزز القدرات السيادية للبلاد، ويدعم نقل التكنولوجيا، ويوفر فرص عمل متخصصة في قطاع الدفاع الوطني.

كما يعكس الاتفاق تطور الشراكة الاستراتيجية بين إيدج وإندرا، التي شهدت توسعاً ملحوظاً منذ عام 2023 عبر مشاريع مشتركة في أبوظبي بمجالات الرادار والحرب الإلكترونية، إلى جانب خطط لإنشاء منشأة تصنيع في إسبانيا لإنتاج الذخائر الجوالة والأسلحة الذكية. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ساو باولو امتداداً لهذا التعاون، ويفتح الباب أمام حضور أوسع للشركتين في أسواق أمريكا اللاتينية.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. ونسعى في ايدج إلى رفد الأسواق بأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتطورة بسرعة وكفاءة، ونلتزم من خلال عملنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، ورسم مسارات واضحة أمام الجيل القادم من المواهب والخبرات.



تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

