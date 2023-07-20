دبي: أعلنت «كوناريس»، ثاني أكبر مُنتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، رسمياً عن إبرام شراكة مع "سي آند دي" C&D، وهي شركة مدرجة في قائمة "غلوبال فورتش 500" وتركز على خدمات عمليات سلاسل الإمداد وتطوير المشاريع العقارية، تتخذ من مدينة «شيامن» الصينية مقراً لها. ومن شأن التعاون بين الطرفين أن يُمكِّن الشركة الصينية من توزيع منتجات الفولاذ الصيني عالي الجودة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز الروابط التجارية بين الصين والمنطقة.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية للشراكة بين الجانبين بمقر مصنع الحديد والصلب التابع لشركة «كوناريس»، والذي يتميز بحداثته الفائقة، ويقع داخل المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي، وذلك بحضور كل من "زينغ يونغدا"، مدير عام مؤسسة «شيامن سي آند دي المحدودة" ونائب أمين الحزب، و"بهارات باتيا"، الرئيس والرئيس التنفيذي في "كوناريس"، إلى جانب عدد من الضيوف البارزين وكبار المسؤولين التنفيذيين من كوناريس.

وتعليقاً على ابرام هذه الشراكة، قال "بهارات باتيا": «يسعدنا أن نتعاون مع شركة "سي آند دي" في جلب منتجات الفولاذ الصيني إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا التعاون علامة بارزة لكل من "كوناريس" و"سي آند دي"، إذ يتيح لنا أن نحقق الاستفادة القصوى من إمكانياتنا في تعزيز النمو الاقتصادي والعلاقات التجارية. ومن خلال الجمع بين خبرة "كوناريس" في تصنيع الصلب من جهة، والصلب الصيني المعروف بجودته الاستثنائية وكميته المستقرة وتنوعه الواسع، من جهة أخرى، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب في سوق دول مجلس التعاون الخليجي».

وبدوره، قال " زينغ يونغدا": «تكتسب شراكتنا الجديدة مع كوناريس أهمية كبرى بالنسبة لنا، ونتطلع قدماً إلى العمل معها لتوسيع نطاق توزيع الفولاذ الصيني في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه الشراكة إلى بدء فصل جديد من التعاون بين شركة "سي آند دي" ودولة الإمارات، ونحن على ثقة أن منتجاتنا الفولاذية عالية الجودة ستساهم في تطوير ونمو الصناعات المختلفة في المنطقة».

ومن شأن الشراكة بين "كوناريس" و"سي آند دي" أن تتيح للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات الحديد والصلب الصينية المعروفة بجودتها العالية، على نحو يلبي المتطلبات المتزايدة لمختلف الصناعات، بما في ذلك البناء وتطوير البنية التحتية والتصنيع. ومن المتوقع أن يعمل هذا التعاون على تعزيز التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهل التبادل السلس للسلع والخدمات بين الطرفين.

وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة، مما يرفع الطلب على منتجات الحديد إلى آفاق جديدة. وبفضل منشآتها الإنتاجية المتطورة والتزامها بالتميز، تتمتع كوناريس بمكانة جيدة تؤهلها لتلبية هذا الطلب. ومن شأن التعاون مع شركة "سي آند دي" أن يمكن كوناريس من توسيع محفظة منتجاتها وضمان إمدادات ثابتة من منتجات الصلب الصينية عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمنطقة.

وتبقى كوناريس ملتزمة بدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن خلال الشراكة مع "سي آند دي"، ترسخ كوناريس التزامها بتوطيد علاقاتها الدولية من أجل دفع عجلة الابتكار وتقوية الاقتصادات والمساهمة في ازدهار منطقة الخليج بشكل عام.

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حول "كوناريس":

مع ترسيخ موطئ قدم لها في صناعة الصلب، تعتبر كوناريس من أكبر منتجي الحديد إقليمياً والمنتج الوحيد للحديد ضمن القطاع الخاص في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1988، ركزت كوناريس في البداية على تجارة الحديد. وبعد عقد شراكات واسعة لها مع مصانع مرموقة لإنتاج الحديد في مختلف أرجاء العالم، قامت بجلب أفضل الكفاءات في العالم إلى المنطقة، عقب تأسيس منشأتها التصنيعية الحديثة في دولة الإمارات. وباعتبارها شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100 %، تتجاوز أصول الشركة 400 مليون دولار من الاستثمارات في دولة الإمارات.

فيما تركز منطقة الشرق الأوسط على عمليات التطوير، تعد كوناريس شريكاً مثالياً لتلبية الطلب المتنامي للصناعة على قضبان التسليح والأنابيب الفولاذية واللفائف المطلية. ومع امتلاكها منشأة إنتاجية متكاملة ومتنوعة في الإمارات، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، تعتبر كوناريس اليوم المنتج الرئيسي لمنتجات الحديد ذات الجودة العالية لنطاق واسع من الاحتياجات، حيث تتمتع بقدرة تصنيعية إجمالية تبلغ 1500000 طن متري سنوياً. وحازت مختلف منتجات الصلب لدى كوناريس، التي تُستخدم في صناعة الانشاءات في المنطقة وخارجها، على شهادات دولية متنوعة. بينما ساهمت جهودها المتواصلة لتعزيز انسيابية عملياتها الإنتاجية لتصبح آمنة لموظفيها والمجتمع في حصول الشركة على شهادة الاستدامة من منظمة "يو كي كيرز" لبرامج الاستدامة.

من موقعها المركزي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تخدم كوناريس شبكة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات التأهيلية في مجال الهندسة وشركات تجارة الحديد وكبرى شركات الإنشاءات ليس في منقطة الشرق الأوسط فحسب وإنما عبر الأسواق الأوسع نطاقاً أيضاً التي يمكن الوصول إليها بسهولة من مقرها الرئيسي. يعمل لدى كوناريس اليوم، التي يقودها فريق من المهنيين ذوي الخبرة والمهارة العالية، أكثر من 900 موظف. وأرست كوناريس معايير جديدة في صناعة الحديد من خلال التزامها بالجودة، والتميز ومعايير الخدمة الراقية. وتسير كوناريس، الاسم الموثوق في الصناعة، وفق رؤية لدعم تطور البنية التحتية في المنطقة من خلال توفير منتجات حديد بمواصفات عالمية عبر شراكات طويلة الأمد.

إن جميع شراكات كوناريس ومنتجاتها وعملياتها وجوانب خدماتها مبنية على ثلاث قيم جوهرية هي الثقة والجودة والقوة.