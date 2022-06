تعاون وإرشاد إبداعي للشباب السعوديين في فندق ذا هاوس هوتيل جدة سيتي يارد

جدة : ضم كل من جامعة عفت ، وهي جامعة خاصة في المملكة العربية السعودية و كيرتين للضيافة ، وهي شركة عصرية مسؤولة، جهودهما لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتنمية رأس المال البشري للمواهب السعودية الشابة في المملكة.

إن هاكاثونات(مسابقات) الابتكار التي تحفز الإبداع على القدرة على حل المشكلات ، وتبادل المعرفة الريادية التي تعقد بالاشتراك مع خبراء قطاع الضيافة ، وتسهيل الفرص للطلاب لبدء أعمالهم الخاصة ليست سوى عدد قليل من المبادرات ضمن هذه الشراكة التي ستقودها ماريا بو عيد ، مدير عام فندق ذا هاوس هوتيل جدة سيتي يارد.

كما سيتم تحفيز شباب الغد السعوديين في فندق ذا هاوس لدخول مجال الضيافة من خلال الخبرة المكتسبة أثناء التدريب المهني في قلب واجهة جدة العصرية. فمن خلال الانضمام إلى فريق عالمي من المبدعين ، سيتاح للطلاب البعيدين عن قطاع الضيافة الفرصة للحصول على خبرة عملية في الضيافة ومشاهدة مباشرة لكيفية تشكيل انواع التعاون الهادف والتأثير على المجتمع والمجتمعات المحيطة.

وقالت الدكتورة هيفاء جمال الليل ، رئيسة جامعة عفت: “مع تركيز المملكة الجديد على السياحة ، فإن شراكتنا مع كيرتن للضيافة لن تفتح فقط مجموعة واسعة من فرص العمل لخريجينا ، بل ستمكنهم أيضًا من المساهمة الفاعلة في الترحيب بالزوار الدوليين ، والمساهمة في تحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس ".

وقالت ماريا بو عيد: "نحن فخورون بشراكتنا مع جامعة هادفة ذات رسالة تطمح إلى إزالة الحواجز أمام الطلاب الرياديين المبدعين والذين يريدون تأسيس أعمالهم الخاصة ومستعدون للابتكار إلى أبعد من ذلك. نحن نتطلع إلى الجمع بين قدراتنا القيادية في الضيافة والمساعدة في رعاية المواهب من خلال شبكات تبادل المعرفة والمبادرات التي تركز على التكنولوجيا وتجارب الحياة الواقعية ".

وتعد جامعة عفت أول جامعة خاصة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقدم تعليمًا جيدًا وفقًا للمعايير العالمية ، كما أنها منظمة تعليمية غير ربحية تم اعتمادها بالكامل ، وهي رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. تأسست عام 1999 من قبل الملكة عفت الثنيان زوجة الراحل الملك فيصل، وتعمل الجامعة تحت مظلة مؤسسة الملك فيصل ، وتقدم برامج تعليمية صارمة للخريجين والجامعيين تساعد على التعلم المستمر في أربع كليات مختلفة.

يعد ذا هاوس هوتيل جدة ستي يارد وجهة عصرية مبنية على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية يربط المسافرين الدوليين مع المجتمع المحلي كجزء من الأحداث المنظمة على مدار العام. أصبح التركيز على تنمية رأس المال البشري للمواهب السعودية وإنشاء روابط مهمة نقطة جذب للوظائف والزائرين على حدٍ سواء. على سبيل المثال ، استقطب اليوم المهني الأول الذي استضافه ذا هاوس أكثر من 1300 متقدم على استعداد للانضمام إلى قطاع السياحة، وهذه إحدى ركائز الرؤية السعودية 2030 ومساهمة رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي.

حول كيرتن للضيافة

شركة كيرتن للضيافة هي مشغل عصري مستدام ومسؤول متعدد الاستخدامات لإدارة وتشغيل الفنادق والمساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية وأماكن العمل ومراكز الأعمال والنوادي التابعة لعلاماتها التجارية المملوكة والمطورة بنسبة 100٪. تقوم كيرتن للضيافة بتحويل الوجهات من خلال التعاون الفعال مع كل من العلامات التجارية الخاصة بنا وغيرها من العلامات التجارية للأغذية والمشروبات، والتجزئة، والترفيه، والفن والصحة مع التركيز على بناء النظم البيئية، والوجهات الفريدة التي تركز على المجتمع، والتي تربط المسافرين الدوليين والمحليين.

وتعد كيرتن شركة استثمارية مقرها أيرلندا تدير مجموعة من 11 علامة تجارية مملوكة من ضمنها: Cloud7 Hotel and Residence، The House Hotel and Residence، Ouspace - وهي مفهوم اجتماعي تعاوني ومكاتب مخدومة. لدى كيرتن للضيافة مجموعة من عروض الأطعمة والمشروبات أعدت وصممت محلياً بالتعاون مع طهاة ميشلان المشهورين عالميًا لأصحاب المشاريع الغذائية المحلية الصاعدة والقادمة. جميع العلامات التجارية لها ميزة وقصة ومعنى.

تشارك كيرتن للضيافة في رئاسة التحدي الأكثر شهرة واستدامة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى العالم حيث تتنافس معاهد الضيافة الرائدة، والتي يدعمها أبرز قادة وشركات الضيافة في جميع أنحاء العالم.