أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وشنغهاي، الصين: أعلنت «أرسيرا»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، ومقرها في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع «فوسون فارما» الصينية، المجموعة العالمية الرائدة في قطاع الأدوية والرعاية الصحية، لتأسيس تعاون طويل الأمد يهدف إلى تسريع وصول الأدوية والتقنيات الطبية المتقدمة إلى المنطقة، مع التركيز على تطوير قطاع علوم الحياة عالمياً.

وقّع الاتفاقية كلٌ من «سونيل بهيلوترا»، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أرسيرا»، و«شينغلي وانغ»، الرئيس المشارك لشركة «فوسون فارما» والرئيس التنفيذي لقسم الأدوية المبتكرة في شنغهاي، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم «كونبين وانغ»، الرئيس المشارك لشركة «فوسون انترناشونال»، و«يوقينغ تشين»، رئيس مجلس إدارة «فوسون فارما» إلى جانب «إيزابيل أفونسو»، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا»، و«رافاييل فيرير»، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال المؤسسية في «أرسيرا».

ويأتي هذا التعاون في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وضمن مستهدفات رؤية أبوظبي 2030، حيث يهدف إلى فتح مسارات جديدة للابتكار وتوسيع الوصول إلى الأسواق في كلا البلدين. إذ تجمع الشراكة بين قدرات «فوسون فارما» في البحث والتطوير والتصنيع، وخبرة «أرسيرا» في الوصول إلى الأسواق وبناء الشراكات الدولية، بما يعزّز مكانة أبوظبي كحلقة وصل بين التكنولوجيا الحيوية في الصين والأسواق العالمية، ويسهم في تسريع إدخال علاجات متقدمة للمرضى في الشرق الأوسط وخارجه.

ويركّز الاتفاق على ثلاثة مسارات رئيسة تشمل ما يلي:

ترخيص الأدوية إقليمياً وعالمياً: سيركّز الطرفان في البداية على اختيار أدوية تابعة لـ«فوسون فارما» في مجالات الأورام والامراض النادرة وعلوم الأعصاب وأمراض القلب والأيض، بما يشمل الأدوية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التجارب السريرية أو طُرحت تجارياً في الصين.

تطوير التقنيات المتقدمة: سيعمل الطرفان على دراسة إنشاء شركات أو مشاريع مشتركة لتوطين أحدث التقنيات الحيوية داخل دولة الإمارات، وبناء قدرات محلية في البحث والتطوير، وذلك في مجالات مثل الأدوية الكيميائية، والعلاجات الحيوية، والأدوية الإشعاعية، وعلاجات الحمض النووي الريبي «RNA»، والعلاجات الخلوية والجينية.

التعاون الاستراتيجي في علوم الأعصاب: يركّز التعاون على الأمراض العصبية التنكسية، بما فيها مرض ألزهايمر، من خلال تطوير برامج علاجية جديدة، في ظل الحاجة الملحّة عالمياً إلى علاجات أكثر تطوراً وتحسين فرص وصول المرضى إليها في المنطقة.

وبهذا الصدد، أكّدت «إيزابيل أفونسو»، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا» أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة في مسيرتهم نحو بناء منظومة عالمية متكاملة لعلوم الحياة تنطلق من دولة الإمارات. وأشارت إلى أن الجمع بين خبرات «فوسون فارما» في تطوير الأدوية، وقدرات «أرسيرا» التجارية والتصنيعية على المستوى الدولي، سيساهم في تقديم نموذج عملي للتعاون بين الإمارات والصين يسرّع الابتكار في التقنيات الحيوية، ويعزّز وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة. وأوضحت أن هذه الشراكة تعد أولى خطواتهم الاستراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كحلقة وصل بين الابتكار في آسيا والأسواق العالمية.

ومن جانبه قال «شينغلي وانغ»، الرئيس المشارك لشركة «فوسون فارما» والرئيس التنفيذي لقسم الأدوية المبتكرة: "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أرسيرا»، والتي تمثّل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو توسيع حضورها العالمي وتعزيز التعاون الدولي. تُعد«أرسيرا» جهة فاعلة في القطاع، ونثق بأن خبراتنا المتراكمة على مدى أكثر من 30 عاماً في البحث والتطوير والتصنيع ستدعم نجاح هذا التعاون. ونتطلع إلى العمل المشترك لتسريع توفير العلاجات المبتكرة في الشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية، بما يتيح الاستفادة من هذه الابتكارات لشريحة أوسع من المرضى حول العالم".

-انتهى-

