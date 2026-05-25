القاهرة : أعلنت إنفنيتي، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية وشحن السيارات الكهربائية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أوبشن ترافيل وجرين أوبشن، بهدف تسريع التحول لحلول التنقل الكهربائي، وتعزيز منظومة النقل المستدام والذكي في السوق المصري.

وتستهدف الشراكة تطوير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة لشحن أسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة أوبشن ترافيل، إلى جانب توفير حلول شحن متكاملة لعملاء جرين أوبشن، الموزع المعتمد لشركة فوتون العالمية في مصر، بما يساهم في دعم خطط التوسع في تشغيل المركبات الكهربائية في قطاع النقل السياحي والتجاري وخدمات التنقل المؤسسي.

وتُعد إنفنيتي من أكبر مشغلي شبكات الشحن في مصر، حيث تمتلك وتدير شبكة واسعة من محطات الشحن السريع والعادي والتي تضم 260 محطة وأكثر من850 نقطة شحن في 18 محافظة تغطي الطرق الرئيسية والمراكز التجارية والمناطق السكنية، بما يدعم التوسع السريع لاستخدام المركبات الكهربائية في السوق المصري. كما تعمل الشركة على تقديم حلول شحن متكاملة للأفراد والشركات وأساطيل النقل، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل البنية التحتية الذكية للشحن.

وتُعد أوبشن ترافيل واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجالات خدمات السفر الفاخر، وإدارة الفعاليات، وخدمات النقل بسيارات مع سائق، وذلك بخبرة تشغيلية تمتد لنحو 19 عامًا، مع تغطية تشغيلية تشمل القاهرة والإسكندرية والدلتا ومرسى علم وأسوان والأقصر والغردقة وغيرها من المدن السياحية الرئيسية.

وتدير أوبشن ترافيل حاليًا أسطولًا يضم نحو 714 مركبة، ومع تنفيذ برنامج التوسع الكهربائي خلال عام 2026 ستضيف 50 ميكروباص كهربائي تم تحويله للعمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب 50 ميكروباص كهربائي جديد من فوتون، في خطوة تمثل تشغيل أول ميكروباص كهربائي ضمن قطاع النقل السياحي والتشغيلي الخاص في مصر، ليرتفع بذلك إجمالي الأسطول إلى 764 مركبة، من بينها 100 مركبة كهربائية.

كما أن جرين أوبشن تلعب دورا رئيسيا في دعم التوسع في حلول النقل المستدام وخدمات التنقل الكهربائي في مصر من خلال مبادرة تحويل السيارات الى سيارات كهربائية وهي الموزع المعتمد لشركة فوتون العالمية في مصر وبذلك تدعم ادخال المركبات التجارية الكهربائية المتقدمة وتقنيات التنقل الى السوق المصري.

وتعد فوتون من أكبر العلامات التجارية الصينية في صناعة السيارات التجارية وتمارس نشاطها في أكثر من 100 سوق عالمي مع مجموعة واسعة من الحافلات الكهربائية والحافلات الصغيرة والمركبات التجارية التي تدعم حلول النقل المستدامة.

كما شهدت الفعالية مشاركة برايت سكايز لحلول البرمجيات، الشريك التقني والداعم لعمليات التحويل الكهربائي لدى جرين أوبشن، والتي تتولى توفير المكونات الكهربائية والبطاريات اللازمة لتحويل المركبات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة الكهربائية، بما يدعم توجهات الدولة التي تستهدف خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من رؤية مشتركة ترتكز على الاستدامة والابتكار وتقديم حلول نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بما يساهم في تسريع الاعتماد على وسائل النقل عديمة الانبعاثات، خاصة في قطاعات النقل السياحي وخدمات كبار الشخصيات والتنقل المؤسسي والنقل التجاري.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى إنفنيتي تطوير وتنفيذ شبكة شحن متكاملة لأسطول أوبشن ترافيل، تشمل السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات الكهربائية، إلى جانب إقامة وتركيب محطات شحن مخصصة داخل مواقع التشغيل التابعة للشركة، وكذلك في مواقع العملاء والشركاء وفقًا للاحتياجات التشغيلية وخطط التوسع المستقبلية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول الكهربائي لأساطيل النقل في مصر. ومن خلال توفير بنية تحتية متطورة وموثوقة للشحن، نسعى لتمكين مشغلي أساطيل النقل من تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، بما يدعم أهداف الاستدامة ويواكب الطلب المتزايد على حلول النقل الذكي والنظيف."

ومن جانبه، أكد السيد / محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة أوبشن ترافيل، أن الشركة تتبنى خطة طموحة للتحول الكهربائي ضمن استراتيجيتها للتوسع في خدمات النقل المستدام، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل تجهيز ثلاثة مراكز تشغيل رئيسية بالقاهرة في شرق القاهرة وغرب القاهرة والمعادي، بالإضافة إلى موقع أو موقعين خارج القاهرة ضمن خطة التوسع التشغيلي.

وأضاف أن المشروع سيتضمن تركيب ما يقرب من 100 نقطة شحن لدعم تشغيل 100 ميكروباص كهربائي ضمن برنامج التحول الكهربائي للشركة خلال عام 2026، مع الاعتماد بشكل رئيسي على الشواحن السريعة العاملة بالتيار المستمر (DC) لتلبية متطلبات التشغيل المكثف لمركبات نقل الركاب، إلى جانب إمكانية دمج حلول الشحن بالتيار المتردد (AC) لدعم عمليات الشحن الليلي وتعزيز المرونة التشغيلية.

ومن المتوقع أن يساهم برنامج التحول الكهربائي لأوبشن ترافيل في خفض الانبعاثات التشغيلية المباشرة بما يعادل 2,520 طنًا سنويًا، إلى جانب تقليل استهلاك وقود الديزل بنحو 666,700 لتر سنويًا، وخفض استهلاك زيوت المحركات بنحو 3,600 لتر سنويًا، بما يعني تعزيز الأثر البيئي الإيجابي وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

كما صرّح م/ أسحاق عادل العضو المنتدب لشركة جرين أوبشن، أن التعاون مع إنفنيتي يمثل قيمة مضافة لعملاء الشركة، من خلال تقديم حلول شحن متكاملة للمركبات الكهربائية، بما يساهم في توفير منظومة خدمات تدعم انتشار النقل الكهربائي في السوق المصري وتمنح العملاء تجربة تشغيل أكثر كفاءة واعتمادية.

وخلال حفل التوقيع دعت شركة جرين أوبشن السيد/ هارى تشانغ رئيس فريق فوتون مصر وممثلين عن فوتون مصر للحضور وبحث فرص التعاون المحتملة المتعمقة مع انفينيتى فى مصر مما يزيد من تعزيز النظام البيئى لشحن السيارات الكهربائية المقدمة من خلال جرين أوبشن.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا لأهمية التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح التحول الكهربائي لأساطيل النقل، حيث لا يمكن التوسع في حلول التنقل الذكي والمستدام دون شبكة شحن موثوقة وقابلة للتوسع تدعم استمرارية التشغيل وتلبي الاحتياجات اليومية للقطاع التجاري وقطاع النقل السياحي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية.

نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والعالم والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

نبذة عن شركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018، لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية. ومنذ تأسيسها، أصبحت إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية أكبر شبكات شحن السيارات الكهربائية وأسرعها نموًا في السوق المصري، حيث يتم تطويرها لتكون الشبكة الأكثر اعتمادية وانتشارًا في أفريقيا والشرق الأوسط. تقدم إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية باقة متكاملة من حلول الشحن المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، بما في ذلك حلول الشحن الخاصة بالأغراض التجارية، والمشروعات العقارية، والتجزئة، وحلول الشحن المنزلي.

