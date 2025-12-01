القاهرة : أعلنت شركة كولد ويل بانكر – مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والتسويق العقاري، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار، بهدف تشغيل وتسويق وتأسيس صناعة الملكية الجزئية في الأصول العقارية من خلال تطبيق "فريدة"؛ المنصة العقارية الأولى من نوعها في مصر المتخصصة في المبيعات الجزئية وشراء الحصص العقارية عبر منظومة رقمية متكاملة، وذلك استنادًا إلى ترخيص إدارة صناديق الاستثمار العقاري والاكتتاب الإلكتروني الممنوح لشركة صقر والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (989 – 6 نوفمبر 2025).

ويعكس هذا التعاون خطوة جوهرية نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري المصري، من خلال الجمع بين خبرة كولد ويل بانكر – مصر الممتدة عالميًا منذ عام 1906، وبين الحلول المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة صقر في مجال إدارة صناديق الاستثمار العقاري عبر تطبيق "فريدة". ويفتح هذا التكامل آفاقًا واسعة أمام شرائح متعددة من المستثمرين داخل مصر وخارجها، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد الباحثين عن أدوات استثمار مرنة وفعّالة تدعم الدخول الآمن إلى السوق العقاري.

منصة "فريدة": نقلة نوعية في الاستثمار العقاري عبر المبيعات الجزئية

يقدم تطبيق "فريدة" نموذجًا متطورًا وفريدًا يسمح للمستخدمين بامتلاك حصص عقارية في وحدات سكنية وتجارية وطبية وإدارية، دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة. ويعتمد التطبيق على تقنيات رقمية متقدمة تضمن الشفافية وسهولة التداول، إضافة إلى منظومة تنظيمية معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح للمصريين بالخارج والأجانب بالاستثمار المباشر، ويمكّن المستثمرين الصغار من دخول سوق العقارات لأول مرة بهذا الشكل المنظم والآمن. وتسهم هذه المنظومة في توسيع قاعدة المستثمرين وخلق فرص غير مسبوقة في قطاع التطوير العقاري المصري.

اختيار كولد ويل بانكر – مصر لإدارة وتشغيل المنصة

تم اختيار كولد ويل بانكر – مصر لتولي مهام التسويق والإدارة التشغيلية للمنصة اعتمادًا على سجلها الطويل في تطوير تجربة العملاء، وتقديم خدمات عقارية متكاملة تمتاز بالاحترافية والابتكار، إلى جانب شبكة واسعة من المطورين العقاريين داخل مصر وخارجها.

وتعمل الشركة حاليًا على اختيار مجموعة من الوحدات العقارية المميزة لطرحها عبر التطبيق، وفق منهجية دقيقة تضمن تقديم أفضل الفرص للمستخدمين. وتعتمد هذه المنهجية على التركيز على المواقع الأكثر جذبًا واستقرارًا، ودراسة معدلات الطلب الاستثماري في مختلف المناطق، بجانب التعاون حصريًا مع مطورين يتمتعون بسجل مثبت في الجودة والالتزام. كما تحرص الشركة على توفير وحدات تتمتع بأسعار تنافسية وقيمة استثمارية مرتفعة تضمن تحقيق عوائد قوية للمستثمرين وتعزز ثقة المستخدمين بالمنصة، بما يسهم مباشرة في تحسين التجربة الاستثمارية داخل "فريدة".

وفي هذا السياق، أكد السيد كريم زين – رئيس مجلس إدارة كولد ويل بانكر – مصر، أن هذه الشراكة تمثل تأسيسًا لمنظومة تصدير عقارات رقمية مصرية، وتعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتوفير بدائل استثمارية جديدة تتماشى مع متغيرات السوق.

وشدّد على أن التعاون مع شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري سيُشكل تحولًا مهمًا في طرق الاستثمار العقاري، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها. وأضاف أن هذه الخطوة تُعد البداية لتأسيس هذا النوع من الاستثمار العقاري في السوق المصري، على أن يليها التوسع إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.

من جانبه، أوضح السيد أحمد صقر – الرئيس التنفيذي لشركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري – أن تطبيق "فريدة" سيعمل على دمج التكنولوجيا المالية بالتشريعات العقارية في نموذج واحد متكامل يتيح الاستثمار بمرونة غير مسبوقة، مؤكدًا الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الابتكار داخل القطاع. وأشار إلى أن الشراكة مع كولد ويل بانكر – مصر تشكل مرحلة جديدة من التحول الرقمي لسوق العقارات المصري، وتفتح الباب أمام ملايين المستثمرين للاستفادة من فرص استثمارية حقيقية وآمنة، مدعومة بخبرة عالمية ورؤية مالية حديثة.

وتضع هذه الشراكة الأسس لمرحلة جديدة من التطور في سوق العقارات المصري، عبر دمج الخبرات العالمية مع الأدوات المالية الرقمية، بما يعزز جاذبية السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين ويُحدث نقلة في مفهوم الاستثمار العقاري التقليدي.

عن كولد ويل بانكر – مصر

تعد كولد ويل بانكر – مصر واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال الاستشارات العقارية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 118 عامًا عبر شبكة عالمية في أكثر من 49 دولة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التسويق العقاري، الاستشارات الاستثمارية، خدمات إدارة الأصول، وخطط تنمية المشروعات العقارية وغيرها.

عن شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري

شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري هي شركة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وحاصلة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة صناديق الاستثمار العقاري. وتتبنى الشركة حلولًا تكنولوجية متطورة تهدف إلى تمكين المستثمرين من دخول السوق العقاري عبر أدوات مالية مبتكرة، أبرزها تطبيق "فريدة" القائم على نموذج الملكية الجزئية.

