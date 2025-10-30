دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شانجان للسيارات إطلاق علامتها التجارية رسمياً في جنوب أفريقيا، إلى جانب خمسة من طرازاتها المميزة، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

أُقيم حفل الإطلاق في مدينة جوهانسبرغ، حيث كشفت الشركة عن طرازات شانجان السفن، وشانجان CS75 Plus، وشانجان هنتر، وشانجان هنتر K50، وديبال S07 الكهربائية. كما تخطط الشركة لطرح ديبال S05 وشانجان يوني زد في السوق خلال عام 2026.

ويأتي هذا الإطلاق بعد توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركتَي شانجان للسيارات وجميل للسيارات في فبراير 2025، تم بموجبها تعيين "جميل للسيارات" موزعاً رسمياً لعلامة شانجان في جنوب أفريقيا. وتشمل الشراكة توزيع سيارات شانجان المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب المركبات الكهربائية والهجينة من علامة ديبال، ضمن التزام الطرفين بتوفير حلول تنقل ذكية ومستدامة عالية الجودة في المنطقة.

قال تشاو فينغ، المدير العام لوحدة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شانجان للسيارات:

"يشكل إطلاق علامتنا التجارية في جنوب أفريقيا خطوة محورية في مسيرة توسع شانجان الإقليمية. فالسوق الجنوب أفريقية تمتلك إمكانات نمو كبيرة، وشراكتنا مع جميل للسيارات تتيح لنا إيصال سياراتنا المتطورة إلى قاعدة أوسع من العملاء. كما يعكس هذا التوسع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في منطقة الخليج العربي وأفريقيا، وتطوير علاقاتنا مع عملائنا في الإمارات والسعودية ومصر وجنوب أفريقيا وغيرها من الأسواق".

يأتي توسع شانجان في وقتٍ تشهد فيه سوق السيارات الجنوب أفريقية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 18.3% على أساس سنوي في يناير 2025. ويعزز هذا التوجه مكانة الشركة التي تعمل في المنطقة منذ عام 1994، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 400 ألف سيارة.

وفي الخليج العربي، تواصل شانجان ترسيخ حضورها عبر شبكات توزيع قوية وقاعدة عملاء متنامية في أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية والكويت، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات التي تجمع بين الأمان المتطور، والتصاميم العصرية، والأداء العالي.

تمتلك شانجان للسيارات 39 منشأة إنتاج في 14 موقعاً حول العالم، إلى جانب شبكة أبحاث وتطوير تمتد عبر 10 مدن في 6 دول، تضم أكثر من 18 ألف مهندس ومصمم. وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها العالمية المعروفة باسم "خطة المحيط الشاسع" إلى إرساء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في قطاع النقل.

يمثل إطلاق العلامة التجارية في جنوب أفريقيا إنجازاً جديداً في مسيرة شانجان العالمية، ويؤكد التزامها بتوسيع حضورها وتعزيز شراكاتها وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها في واحدة من أكثر الأسواق نمواً وحيوية في العالم.

لمحة عن شركة شانجان للسيارات:

شركة شانجان للسيارات هي إحدى أكبر أربع شركات صناعة السيارات الصينية. كما تمتلك الشركة 39 منشأة إنتاج موزعة على 14 قاعدة إنتاج حول العالم. وتمتلك الشركة شبكة من مراكز البحث والتطوير العالمية في 10 مدن في 6 دول (تشونجتشينغ، وبكين، وشنغهاي، ودينغتشو، وخفي في الصين، وتورينو في إيطاليا، ويوكوهاما في اليابان، وبرمنغهام في المملكة المتحدة، وديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، ويعمل فيها أكثر من 18 ألف مهندس من 31 دولة ومنطقة. وتحظى الشركة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 400 ألف وحدة. وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في "قيادة التنقل المستدام وتحسين حياة الإنسان"، تلتزم شانجان بالتحول إلى شركة رائدة في مجال التنقل المستدام. وستواصل مساهمتها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الناس للمضي قدماً نحو حياة أفضل.

-انتهى-

#بياناتشركات