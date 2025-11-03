القاهرة، مصر – أعلنت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أحد شركات مجموعة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة والمملوكة لبنك مصر، عن فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار شركة سي آى استس مانجمنت للاستثمار في معدن الذهب ذو العائد اليومي التراكمي والجوائز وبدون عمولات الشراء، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية – "جولد مصر،" وهو ما يعد إضافة لسلسلة الصناديق الجديدة والمتنوعة التي تم اطلاقها من قبل الشركة خلال الأعوام السابقة لتلائم احتياجات السوق المصري في كافة فئات الأصول.

وقد تم فتح باب الاكتتاب في الصندوق اعتباراً من اليوم، الاحد الموافق 2 نوفمبر 2025 ولمدة شهرين بحد أقصى، ويمكن الاكتتاب عن طريق شركة سي آي كابيتال لتداول السندات كجهة تلقي، على أن تتاح عمليات شراء واسترداد وثائق الصندوق لاحقاً من خلال ذات الجهة وبالإضافة الى جهات تلقي أخرى سيتم الإعلان عنها بعد غلق الاكتتاب.

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري من خلال استثمار أمواله في شراء سبائك الذهب بحد ادني نقاء 999.9 والمدموغ والمتوافق مع المعايير العالمية، وذلك وفقاً للضوابط ونسب استثمارية تسمح بتوفير المرونة عن طريق إدارة مدير الاستثمار النشطة للاستثمار في معدن الذهب. وتقوم لجنة رقابة شرعية من كبار العلماء بالأشراف على أعمال الصندوق لضمان توافق استثماراته مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقدم الصندوق ميزة أخرى وهي نظام السحب على الجوائز للمستثمرين بشكل دوري. ويذكر أن الصندوق لا يقوم باقتطاع عمولة اكتتاب من المستثمرين عند شراء وثائق الصندوق.

وقال الدكتور عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول: “إطلاق هذا الصندوق يعكس اتجاه الشركة عبر السنوات الماضية بتوفير فرص جديدة لتنويع الأصول لعملائها، من خلال الاستثمار في الذهب وفق أعلى معايير الرقابة والحوكمة، وبإدارة محترفة وسياسة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة. كما يقدّم الصندوق مزايا مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين الذين نعتز دوماً بثقتهم."

يذكر ان شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول هي أكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد الصناديق والمحافظ المدارة وحجم الأصول، وصنفت ضمن أكبر 40 مدير للاستثمار في الشرق الأوسط بحسب تصنيف مؤسسة Forbes (2025). ووصل إجمالي حجم الأصول المدارة إلى ما يزيد عن 102 مليار جنيه مصري، وهو الأعلى في السوق المصري. كما توجت الشركة بجائزة أفضل مدير للأصول في مصر والشرق الأوسط وافريقيا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية المعنية بإدارة الصناديق والمحافظ.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

