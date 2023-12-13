"سينومي سنترز" توقّع بالتعاون مع FAS للطاقة وMarubeni Corporation اتفاقية لتطوير الطاقة المتجددة خلال مؤتمر "كوب 28"

الاتفاقية تهدف إلى تركيب ألواح شمسية تناهز قدرتها الإجمالية الـ52 ميغاواط في مراكز "سينومي سنترز"، بما في ذلك الأسطح ومواقف السيارات

المشروع سيساهم عند اكتمال تنفيذه في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل 53 ألف طن سنوياً

المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، عن عقد شراكة مع ائتلاف يضمّ كلاً من شركة FAS للطاقة وMarubeni Corporation، لتركيب ألواح شمسية تسهم في الحدّ بنسبة كبيرة من انبعاثات النطاق 2 في مجمّعات "سينومي سنترز" المشاركة. وتندرج هذه الشراكة في إطار تنفيذ اتفاقية تطوير محفظة الأصول ("الاتفاقية") التي تمّ توقيعها مع الائتلاف.

وترسّخ الاتفاقية التي وقّعتها "سينومي سنترز" مع الائتلاف الذي يضمّ FAS للطاقة التابعة لشركة فاس السعودية القابضة، وMarubeni اليابانية الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العامة، مكانة الشركة المتقدّمة في مجال الابتكار المستدام في المملكة. وقد وقّعت الشراكة خلال مؤتمر "كوب 28" كل من أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز"، وأوشياكي يوكوتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة حلول الطاقة والبنية التحتية في Marubeni، وتركي منصور الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة FAS للطاقة.

ويستهدف المشروع كمرحلة أولى 13 من مجمّعات "سينومي سنترز" حيث سيتمّ تركيب الألواح الشمسية لمدة عشرين عاماً على أسطحها وفي مواقف السيارات التابعة لها، مع إمكانية إنشاء البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والتصاريح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تناهز القدرة الإجمالية للمشروع الـ52 ميغاواط وأن يولّد 93 غيغاواط في الساعة سنوياً.

ويؤكّد المخطّط التزام "سينومي" بدعم طموحات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 التي تقوم على تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060. ويُتوقع عند استكمال المشروع أن يأتي 15% من استهلاك "سينومي سنترز" السنوي للكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100% ويساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل 53 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل زرع 870 ألف شجرة على مدى 10 سنوات. وتساعد هذه الاتفاقية مع FAS للطاقة وشركة Marubeni Corporation "سينومي سنترز" على تحقيق طموحاتها المتمثلة بتبنّي نموذج أعمال مستدام يحدث تأثيراً إيجابياً ودائماً على المجتمعات التي تنشط فيها.

وسيتمّ تنفيذ مشروع تركيب الألواح الشمسية على مراحل، على أن يبدأ في مطلع عام 2024 من مراكز "سينومي سنترز" في الرياض، ليشمل لاحقاً مراكز التسوّق الأخرى المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. ومن المتوقع أن يُستكمل تركيب الألواح وتشغيلها في كافة المجمّعات في عام 2025. وترتكز الاتفاقية على نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملّك والتشغيل" ولا تتضمّن استثمارات رأسمالية أولية أو أيّ أعباء تشغيلية تتحمّلها "سينومي سنترز".

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز": "نحن ملتزمون بصفتنا رواداً في تطوير المشاريع العقارية التجارية وتشغيلها، بمسؤولية العمل المتواصل للحدّ من بصمتنا البيئية. وتعدّ هذه الشراكة المهمة خطوة أخرى ضمن مسيرتنا الهادفة إلى الابتكار وتطبيق مبدأ الاستدامة في كافة مشاريعنا. كما تؤكّد التزامنا بالعمل المسؤول والحفاظ على البيئة. فنحن نسعى إلى تجاوز التوقّعات وتحقيق الريادة من خلال الإسهام في إرساء أسس مستقبل مزدهر."

من جهته، قال أوشياكي يوكوتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة حلول الطاقة والبنية التحتية في Marubeni: "نفخر بالتعاون مع "سينومي" من خلال الشراكات الهادفة والمثمرة التي تجمعنا، ولا بدّ لي في هذه المناسبة من الإشادة بريادتها اللافتة وجهود التنسيق التي قادتها في مجال الابتكار المستدام. وبصفتنا أحد مزوّدي حلول الطاقة الروّاد على مستوى العالم، سنسعى إلى تنفيذ هذا المشروع وتوسيع نطاق التعاون مع "سينومي" من أجل تطوير العمليات الصديقة للبيئة. كما ستساهمMarubeni من خلال هذا المشروع اللامركزي لتوليد الطاقة في دعم هدف المملكة العربية السعودية المتمثل بتحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060 والتوصّل إلى مجتمع مستدام في المملكة."

بدوره، صرّح تركي منصور الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة FAS للطاقة، قائلاً: "يعدّ تطوير هذا المشروع محطة مهمة في تاريخ شركةFAS للطاقة ويشكّل انطلاقة لمسيرة توسّعنا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. إنّ تركيزنا الحالي ينصبّ على التنفيذ السريع لمشروع توليد الطاقة عالية الجودة في كافة المواقع، والذي سيتيح لشركة "سينومي سنترز" الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالحدّ من بصمتها البيئية."

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