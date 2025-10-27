الدوحة، قطر – أعلنت مجموعة سويس أوتيل، الأيقونة العالمية للضيافة السويسرية الأصيلة وأسلوب الحياة الراقي، عن افتتاح فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة وسويس أوتيل رزيدنسز كورنيش بارك تاورز الدوحة.

ويتميّز فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة بموقعه الفريد على امتداد كورنيش الدوحة الشهير في قلب منطقة الخليج الغربي، حيث يتيح للضيوف الوصول بسهولة إلى أبرز الوجهات التجارية والسياحية في العاصمة؛ كما أنه يقع على بُعد دقائق من قرية كتارا الثقافية وسوق واقف ومشيرب قلب الدوحة، ولا يفصله عن مطار حمد الدولي سوى 20 دقيقة فقط بالسيارة، ليشكّل بذلك بوابة مثالية للمسافرين الراغبين في اكتشاف المدينة أو التنقّل براحة وسهولة.

وتتألّق واجهة الفندق الرائعة بتصميمٍ مستوحى من خلايا النحل، في تحية رمزية للنحلة التي تُجسّد روح التعاون والعمل الهادف، بينما تعكس التصاميم الداخلية شجرة السدر القطرية المعروفة بقوّتها وخصائصها العلاجية. وتجتمع هاتان اللمستـان المميّزتان لتجسّدا فلسفة سويس أوتيل القائمة على التوازن والحيوية، بأسلوب يعكس الهوية المحلية بروحٍ عصرية راقية.

ويضم الفندق 342 غرفة وجناحاً عصرياً، إلى جانب 121 وحدة سكنية فندقية تحمل علامة سويس أوتيل، وشققاً راقية مصمّمة لتلبية احتياجات الإقامات القصيرة والطويلة على حدّ سواء. ويجسّد الفندق مفهوم الراحة العصرية من خلال سرير سويس أوتيل الشهير الذي يعيد تعريف مفهوم الاسترخاء، والإطلالات البانورامية على كورنيش الدوحة التي تنبض بالسكينة. أما قاعة الأعمال التنفيذية، فهي مساحة راقية بتفاصيل منتقاة بعناية، لتقدّم روح الضيافة السويسرية الراقية ذات التصميمات المدروسة.

وفي غرف الحيوية، يلتقي التصميم الذكي بالرفاهية اليومية عبر جدران أنيقة وإضاءة تحاكي دورة الضوء الطبيعية، لتمنح الضيوف توازناً متناغماً بين الراحة والطاقة. أما مطاعم الفندق وردهاته، فتقدّم قوائم طعام متوازنة تعكس فلسفة سويس أوتيل في الجمع بين التغذية الشهية والراقية والصحية.

وتعليقاً على افتتاح الفندق، قال إيان رايدن، المدير العام للفندق: "يمثّل هذا المشروع ثمرة رحلة من الإخلاص والتعاون والدقة، أبدعها فريق شغوف يسعى إلى التميّز في كل مرحلة، تماماً كما تتجلّى روح الانسجام في خلية النحل التي استُلهم منها تصميم الفندق. يعكس سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة التراث السويسري الأصيل في الوقت الذي يحتضن فيه دفء وروح الضيافة القطرية. وبصفته أحد فنادق العلامة الرائدة، فإنه يجمع بين ثقافتين في تناغمٍ يُثري مشهد الضيافة في الدوحة، ويقدّم بعداً جديداً لنمط الحياة المتوازن والمأكولات المتميّزة."

رحلة من النكهات

يأخذ فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة ضيوفه في رحلة استثنائية تجمع بين الإلهام المحلي والنكهات العالمية عبر ستة مطاعم تقدّم تجارب متنوعة تمتزج فيها الثقافات بأسلوب راقٍ ومبتكر. ففي مطعم أزال، تلتقي الضيافة الفارسية العريقة بروح الدوحة المعاصرة، حيث تُعاد صياغة وصفات تقليدية مثل الأرز بالزعفران والأطايب الغنية وعصائر الرمان في أجواء أنيقة تعكس الدفء الشرقي بأسلوب عصري. أما مطعم إمبرز، فالنار هي بطلة المشهد؛ إذ يقدّم شواية مفتوحة اللهب يبتكر فيها الطهاة أطباقهم أمام الضيوف، في تجربة تجمع بين حكاية الطهو ونكهة الدخان والحرارة في لحظات تواصل فريدة حول جوهر المذاق الأصيل. ويشكّل ذا كوارتر القلب الاجتماعي للفندق، بإطلالاته الخلابة على الكورنيش وقوائمه المستوحاة من مفهوم الحيوية والتوازن، متنقلاً بانسيابية من الإفطار المفعم الطاقة إلى أمسيات نابضة بالحيوية. وفي لاسيت، يعيش الضيوف التجربة متكاملة على مدار اليوم، في أجواء يغمرها الضوء الطبيعي، مع الشاي الرائع وأطباق استثنائية تجمع بين التغذية والمتعة في توازن مثالي. ولمحبي اللحظات الهادئة أو اللقاءات غير الرسمية، فيقدّم نود كوفي مزيجًا من المخبوزات والقهوة المميزة مع إفطار فاخر. ويختتم شيزيل هذه الرحلة بتجربة راقية في فن الحلويات والشوكولاتة، حيث تلتقي المهارة السويسرية الدقيقة بلمسات الفخامة في البرالين المصنوع يدويًا والمعجنات الرقيقة وأفخر أنواع الشاي.

الرفاهية الصحية هي صميم الإقامة

يستلهم منتجع وسبا بوروڤيل فلسفته من فصول الألب السويسرية، ليقدّم تجارب علاجية مستوحاة من قوة الطبيعة وتجددها، إلى جانب جلسات مفعمة بالطاقة مثل الآيرو يوغا والأكوابايكنغ والأكوافِتنِس. ومع مساحات مخصّصة للنشاط والاسترخاء على كورنيش الدوحة، يُشكّل المنتجع واحة من الرفاهية الصحية والتجديد في قلب العاصمة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمسبحٍ على السطح في الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مسبح الفندق بإطلالاته البانورامية على الكورنيش، ما يجعله المكان الأمثل للاسترخاء تحت شمس الدوحة الدافئة. كما تضم مرافق الفندق والوحدات السكنية صالات رياضية تعمل على مدار الساعة ومزوّدة بأحدث تقنيات اللياقة البدنية، إلى جانب استوديوهات متعددة الاستخدامات مخصّصة لليوجا والتدريب الوظيفي والحصص الجماعية، لتجسّد بذلك فلسفة سويس أوتيل القائمة على الحيوية والتوازن في كل حركةٍ ولحظةٍ ومشهد.

الاجتماعات والفعاليات والاحتفالات

يقدّم فندق سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة مجموعة من قاعات الفعاليات متعددة الاستخدامات، تشمل قاعة احتفالات بإطلالات خلابة على البحر، مما يجعلها مثالية لكل من الاجتماعات التجارية والمناسبات الخاصة على حد سواء. وقال المتحدث باسم المجموعة: "تواصل الدوحة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر وجهات الضيافة حيوية وتطوراً في العالم، ويُعد افتتاح سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة محطة محورية في مسيرة نمونا الإقليمي. وبصفته فندقاً رائداً للعلامة، يجسّد المشروع التزام مجموعة أكور بتقديم تجربة ضيافة فاخرة في الشرق الأوسط،

حيث تلتقي الحيوية والاستدامة والتواصل الإنساني الحقيقي لتقديم تجارب تعبّر عن تطلعات المسافر المعاصر."

يُعيد سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة تعريف مفاهيم الضيافة العصرية في قطر، كمعلمٍ بارز يجمع بين الحيوية والثقافة والراحة الراقية على امتداد أشهر واجهة بحرية في الدوحة.

ويمكن لأعضاء برنامج ALL – Accor Live Limitless الاحتفال بافتتاح الفندق من خلال عرض حصري يمنحهم أربعة أضعاف نقاط المكافآت عند حجز إقامتهم قبل 26 أكتوبر 2025، وإتمامها في موعد أقصاه 22 فبراير 2026.

حول سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة

يُعد سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة الفندق العالمي الرائد لعلامة فنادق ومنتجعات سويس أوتيل، ويقع على كورنيش الدوحة في قلب منطقة الخليج الغربي. يضم الفندق 342 وحدة تشمل غرف الضيوف والأجنحة والشقق الفندقية، إلى جانب 121 وحدة سكنية تحمل علامة سويس أوتيل. ويتميز الفندق بإطلالات بحرية مفتوحة وقوائم طعام مستوحاة من الثقافة المحلية، بما يجعله المكان الذي تلتقي فيه الدقة السويسرية بكرم الضيافة القطرية.

حول سويس أوتيل

تُعد سويس أوتيل واحدة من أشهر العلامات السويسرية على مستوى العالم، وتقدّم فنادق عصرية تنبض بالحيوية والنقاء المستوحى من طاقة جبال الألب، مع جذور راسخة في تقاليد الضيافة السويسرية الأصيلة. تحظى العلامة بتقدير واسع بفضل تصاميمها الذكية، وجودة الحرفية، ونهجها الواعي تجاه الاستدامة، ما يمنح الضيوف راحة البال لاستكشاف العالم، واكتشاف المعنى الحقيقي للحياة، واغتنام الفرص للعيش بأسلوب متوازن ومُلهِم. تأسست علامة سويس أوتيل في عام 1980، وتضم اليوم أكثر من 40 فندقًا حول أكثر من 20 دولة في العالم، من بينها فنادق رائدة مثل سويس أوتيل ذا بوسفوروس في إسطنبول، وسويس أوتيل ذا ستامفورد في سنغافورة، وسويس أوتيل شيكاغو، وسويس أوتيل جاكرتا بيك أفينيو. وتُعد سويس أوتيل جزءًا من مجموعة أكور، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، التي تدير أكثر من 5.600 منشأة في أكثر من 110 دولة، كما أنها علامة مشاركة في برنامج الولاء ALL – Accor ، الذي يتيح للأعضاء مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

swissotel.com | all.com | group.accor.com

-انتهى-

#بياناتشركات