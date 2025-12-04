دبي، الإمارات : سجّلت شركة «سوناكس» الألمانية، المتخصصة في منتجات العناية بالسيارات، نمواً متواصلاً بمعدل يتراوح بين %10 و20% خلال السنوات الخمس الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، ما يعكس قوة حضورها الإقليمي ومكانتها المتميزة كعلامة تجارية موثوقة في هذا القطاع. ويعزز هذا الأداء الإيجابي شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 35 عاماً مع موزعها في دولة الإمارات، شركة «رامي أوتوموتيف ».

وإنطلاقاً من هذا النجاح، تستعد شركة «سوناكس» الألمانية لعرض أحدث ابتكاراتها من الجيل القادم خلال مشاركتها في معرض «أوتوميكانيكا دبي 2025»، حيث ستكشف عن منتجين جديدين ضمن مجموعة الطلاء السيراميكي الخاصة بها، وهما «سي سي جلاس»((CC Glassو«سي سي ريم»(CC Rim). وتؤكد هذه التركيبات الجديدة التزام «سوناكس» المستمر بالابتكار والتميّز في الأداء وجودة المنتجات.

وفي هذا السياق، قال إدوين برباري، مدير مبيعات سوناكس في شركة رامي أوتوموتيف: «إن مواصلتنا تحقيق معدلات نمو مزدوجة الرقم تعكس حجم الثقة والولاء الراسخين اللذين نجحت سوناكس في بنائهما لدى عشّاق السيارات والمحترفين في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفي "رامي أوتوموتيف "، نفخر بتمثيل علامة "سوناكس" في الدولة، وتعزيز إرثها العريق في مجال العناية الفاخرة بالسيارات. ونؤكد التزامنا بمواصلة توسيع حضورنا في المنطقة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وضمان رضا العملاء.»

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «سوناكس» تأسست عام 1950 في مدينة نويبورغ الألمانية، حيث رسخت مكانتها كإحدى أبرز العلامات المتخصصة في منتجات العناية بالسيارات بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والبحث والتطور التقني المستمر. وتشمل محفظة منتجاتها الواسعة حلول العناية بالسيارات والدراجات النارية والهوائية والصناعية، بدءاً من التنظيف اليدوي وصولاً إلى أنظمة الغسيل الآلي المتقدمة، لتوفر للمستخدمين من الأفراد والمحترفين منتجات تلبي أرقى المعايير العالمية.

وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نمواً في مجال صيانة السيارات الفاخرة، إذ ترتكز على قاعدة عملاء يتمتعون بذوق رفيع ويمتلكون سيارات فارهة تتطلب رعاية فائقة الجودة. وانطلاقاً من هذا الواقع، واصلت «سوناكس» توسيع شريحة عملائها من هواة السيارات والشركات التجارية الباحثين عن حلول توفر حماية طويلة الأمد وأداءً احترافياً متفوقاً.

وقال إدوين برباري: «يوفر معرض أوتوميكانيكا دبي منصة مثالية لتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء، واستعراض أحدث ابتكاراتنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة. رسالتنا واضحة وثابتة: تقديم حلول متميزة، مستدامة، وعالية الأداء، تجعل كل مركبة تتألق بأفضل صورة ممكنة».

ولطالما أرست منتجات الطلاء السيراميكي المتطورة من «سوناكس» معايير جديدة في قطاع العناية بالسيارات منذ إطلاق منتجها الرائد «نانو بينت بروتكت»(Nano Paint Protect) عام .2006 واليوم، تواصل العلامة التجارية ريادتها من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل «سي سي فاينيل+بي بي إف» (CC Vinyl + PPF) و«سي سي بلاستيك+روببر» (CC Plastic + Rubber)، مع توسّعها بإطلاق ابتكارات جديدة لعام 2026 هي «سي سي جلاس» ((CC Glass و«سي سي ريم»(CC Rim )، التي تمثل جيلاً متقدماً من حلول الحماية والعناية الفاخرة بالسيارات.

وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تدمج «سوناكس» مبادئ المسؤولية البيئية في جميع مراحل الإنتاج والتطوير. وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو ISO 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، كما تشارك في مبادرة الرعاية المسؤولة (Responsible Care) التي تهدف إلى ضمان التحسين المستمر في معايير البيئة والصحة والسلامة. وتُصنع الغالبية العظمى من منتجاتها من مكونات طبيعية بنسبة 99.75%، ما يعكس التزامها بابتكار منتجات صديقة للبيئة دون المساس بالأداء أو الجودة.

ومع تنامي علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تواصل «سوناكس» ترسيخ مكانتها كشريك موثوق يخدم العملاء الإقليميين والدوليين على حد سواء. ويُعد تعاونها الممتد مع شركة « رامي أوتوموتيف » في دولة الإمارات ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية، بما يضمن تقديم تجربة موحّدة في الجودة والخدمة والموثوقية التي تُميز علامة «سوناكس» في جميع الأسواق.

-انتهى-

