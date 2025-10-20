أكثر من 800 تاجر يقدّمون أكثر من 800 صنف، مما يُعزّز الدور المحوري للسوق في الاقتصاد الغذائي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - عزز سوق الواجهة البحرية، أكبر سوق للأغذية في دبي وموطن لأكثر من 800 تاجر، دوره كمحور أساسي في منظومة الغذاء في دبي من خلال تسجيل نشاط قياسي في تجارة المأكولات البحرية وأداء قوي في مختلف عروضه. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق ما يزيد عن 800 طنٍ من الأغذية الطازجة، مما يؤكد أهميته كمركز رئيسي لتجارة الجملة والتجزئة على حدّ سواء.

وقال محمد المدني، مدير سوق الواجهة البحرية: "أصبح سوق الواجهة البحرية قوة محورية في دعم تجارة الأغذية في دبي، حيث يجمع يومياً بين الصيادين، والتجار المحليين والدوليين والعملاء. تعكس أرقامنا ثقة تجارنا وقوة بنيتنا التحتية التي تستمر في النمو بما يتماشى مع احتياجات المدينة. نحن فخورون بدورنا الحيوي في جميع فئات الأغذية الطازجة، مما يساهم مباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال ضمان الوصول إلى الأغذية الطازجة للمتسوقين والشركات بشكل موثوق.

لا تزال المأكولات البحرية تمثّل ركيزة أساسية في نشاط السوق، حيث يُتداول أكثر من 600 طن يومياً على مستوى تجارة الجملة والمفرق، يتم توريدها من الصيادين المحليين والمصادر الدولية. ويُقدّم السوق للمتسوّقين أكثر من 500 تاجرٍ متخصصٍ في المأكولات البحرية يعرضون أكثر من 260 صنفاً، تشمل الأنواع الشائعة مثل الهامور والكنعد، بالإضافة إلى الصافي والشعري، إلى جانب أكثر من 50 صنفاً من الأسماك المجففة. حوالي 70٪ من المأكولات البحرية مصدرها مياه الإمارات، بينما يتم استيراد 30٪ من الأسماك المجففة من مصادر عالمية.

تعد المزادات اليومية من أبرز مميزات السوق، حيث تجذب التجار من مختلف أنحاء الدولة، مما يجعلها واحدة من أكثر منصات تجارة المأكولات البحرية نشاطاً في المنطقة.

ويتجاوز نشاط السوق المأكولات البحرية ليشمل أكثر من 300 تاجر في قطاعات الفواكه والخضروات، واللحوم والدواجن، والبضائع الجافة والتوابل. ويوفّر سوق الفواكه والخضروات منتجات من أكثر من 80 مزرعة محلية، بالإضافة إلى واردات من جميع قارات العالم، ويعرض أكثر من 160 نوعاً. أما سوق اللحوم والدواجن فيوفّر لحوماً فاخرة من عدة دول إلى جانب منتجات مميزة مثل بيض السمان وبيض النعام النادر. ويُقدّم سوق البضائع الجافة والتوابل أكثر من 250 صنفاً من التمور والمكسرات والحبوب والتوابل، ليُلبّي احتياجات مرتادي السوق من أكثر من 180 جنسية، ويساهم في ضمان استمرارية الإمداد الغذائي لقطاعات الضيافة والتجزئة والأعمال في الإمارة.

وفي إطار استجابته للطلب المتزايد على سوق الواجهة البحرية وتلبيةً لاحتياجات شركائه في قطاع الأغذية، وسّع السوق عروضه ليشمل أقساماً جديدة، مثل ركن مخصص للأجبان ومنتجات الألبان ومحامص قهوة متخصصة. وتُضاف هذه الأقسام إلى تجارب مميزة مثل "من السوق إلى المائدة"، الذي يُتيح للزوّار اختيار المأكولات البحرية الطازجة وطهيها مباشرة داخل مطاعم السوق، إلى جانب مزاد السمك اليومي ومرافق تنظيف الأسماك التي توفّر تجربة متكاملة ومريحة للمتسوقين.

نبذة حول "سوق الواجهة البحرية"

يُعد سوق الواجهة البحرية، الذي تديره إثراء دبي، أكبر سوق للأغذية في دبي وأبرز وجهة في المنطقة للمنتجات عالية الجودة، حيث يضم أكثر من 800 تاجراً يعرضون أكثر من 800 نوعاً من المنتجات المحلية والمستوردة.

وتشمل أقسامه الأربعة – المأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والفواكه والخضروات، والبضائع الجافة والتوابل – مما يجعله مصدراً موثوقاً للأغذية الطازجة وبأسعار مناسبة للعملاء والأعمال على حد سواء.

ولضمان التوريد الطازج طوال العام، يوفّر السوق منتجاته من أكثر من 80 مزرعة محلية وأكثر من جميع قارات العالم.

ويمتاز السوق بمفهومه الفريد "من السوق إلى المائدة"، حيث يمكن للعملاء اختيار المأكولات البحرية من قسم الأسماك والمأكولات البحرية والاستمتاع بها طازجة ومعدة في مطاعم مطلة على الواجهة البحرية.

السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو وجهة متكاملة ترحب بالسياح والمقيمين لتجارب شاملة في الطعام والثقافة والتعلم، ويضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تحتفي بالمنتجات المحلية والإطلالة الرائعة على الخور.

ويُعد سوق الواجهة البحرية مركزاً استراتيجياً لتوريد الأغذية في دبي، حيث يزود الطهاة الحاصلين على جوائز والمطاعم ومجموعات الضيافة بأفضل المكونات.

كما يدعم السوق عمليات الشراء على نطاق واسع والروابط التجارية العالمية لقطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة المزدهرة في دولة الإمارات، ويحظى بإهتمام عالمي متزايد.

وبفضل موقعه المميز بالقرب من مطار دبي الدولي وروابط النقل الرئيسية، يستمر السوق في أداء دور حيوي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الأغذية.

نبذة حول "إثراء دبي":

إثراء دبي هي شركة تطوير عقاري رائدة، مملوكة بالكامل لـ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، ومكلّفة بإعادة رسم ملامح وجهات المدن في دبي وخارجها.

ومن خلال رؤيتها الطموحة الهادفة إلى إثراء المدن والارتقاء بأساليب الحياة، تقدم إثراء دبي مشاريع تطويرية عالمية الطراز متعددة الاستخدامات، تجمع بين التجارية والسكنية والضيافة والثقافية على نطاق واسع.

تقف الشركة خلف بعض من أكثر المشاريع تحولاً في دبي، بما في ذلك "وان زعبيل" و"امتداد سوق الذهب في دبي"، وهما من المعالم البارزة المصممة لإعادة تعريف معايير الهندسة المعمارية والابتكار وأنماط المعيشة المتكاملة على المستوى العالمي.

تلتزم إثراء دبي بإنشاء بيئات مستدامة تتمحور حول الإنسان، وتلهم التواصل، وتعزز النمو الاقتصادي، وتعكس طموحات المدينة في أن تكون محوراً عالمياً للتجارة والسياحة والابتكار.

وانطلاقاً من أسس التميّز والشفافية والرؤية المستقبلية، تواصل إثراء دبي تطوير وجهات استثنائية تخدم أجيال الحاضر والمستقبل.

