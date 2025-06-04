يُوفّر حل “Snowflake Standard Warehouse – Generation 2” وحل "”Adaptive Compute أداءاً تحليلياً أسرع لتسريع رؤى العملاء دون زيادة التكاليف.

يُتيح حل “Snowflake Intelligence” للشركات الاستفادة من وكلاء بيانات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المُنظمة وغير المنظمة وفهمها والتعامل معها.

يدمج حل “Snowflake Cortex AISQL” الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً في استعلامات العملاء، مما يُمكّن الفرق من تحليل جميع أنواع البيانات وتوفير مسارات مرنة للذكاء اصطناعي باستخدام قواعد لغة الاستعلام الهيكلية “SQL” المألوفة.

يمكّن “Cortex Knowledge Extensions” المؤسسات من إثراء تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بأخبار ومحتوى فوري من جهات خارجية موثوقة.

كشفت سنوفليك، منصة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNOW)، اليوم عن العديد من الابتكارات والمنتجات وذلك خلال قمة سنوفليك 2025 السنوية. تهدف هذه الابتكارات إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة البيانات وتحليلها وتفعيلها في عصر الذكاء الاصطناعي، وتشمل هندسة البيانات، أداء الحوسبة، والتحليلات، وقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتهدف جميعها إلى مساعدة المؤسسات على تجاوز صوامع البيانات وسدّ الفجوة بين البيانات المؤسسية وإجراءات العمل دون المساس بالتحكم أو البساطة أو الحوكمة.

وبهذه المناسبة، صرّح جيمس بيتر، نائب رئيس سنوفليك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "تؤكد أحدث ابتكاراتنا دور سنوفليك في إعادة تعريف ما يمكن للمؤسسات توقعه من منصة بيانات حديثة. تركز هذه الابتكارات على مساعدة الشركات لتسهيل عمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع الحفاظ على ترابط وموثوقية العمليات للمستخدمين بغض النظر عن قدراتهم، وذلك من خلال تمكين الجميع من الوصول إلى البيانات، والتخلص من التكاليف التقنية التي تُبطئ عملية اتخاذ القرارات المؤسسية."

يتيح حل “Snowflake Openflow” توافق البيانات، مميا يسرّع نقل البيانات لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أطلقت سنوفليك حل Snowflake Openflow، الخدمة المصممة لاستيعاب البيانات متعددة الوسائط، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بأي مصدر بيانات تقريباً والاستفادة من أي بنية للبيانات. يلغي حل “Openflow”، المتوفر الآن على خدمات أمازون السحابية (AWS)، تجزئة البيانات والعمل اليدوي من خلال توحيد أنواع البيانات المختلفة، مما يُمكّن العملاء من تفعيل الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة.

وبفضل ميزة المعايير المفتوحة لحل “Snowflake Openflow”، تتمكّن المؤسسات من دمج بياناتها في منصة موحدة دون الحاجة إلى الالتزام بمقدّم خدمات محدد، مع دعم كامل لبنية البيانات. وبفضل Apache NiFi،[1] المشروع التابع لمؤسسة “Apache Software Foundation” والمصمم لأتمتة تدفق البيانات بين الأنظمة المختلفة، يمكّن حل “Snowflake Openflow” مهندسي البيانات من بناء موصلات مُخصصة في دقائق وتشغيلها بسلاسة على منصة سنوفليك المُدارة.

ومع “Snowflake Openflow”، يُمكن للمستخدمين الاستفادة من بياناتهم عبر دورة حياة البيانات والتكيف مع معايير البيانات المتطورة ومتطلبات العمل. كما تعمل مئات الموصلات والمعالجات الجاهزة للاستخدام على تبسيط وتسريع تكامل البيانات من مجموعة واسعة من مصادر البيانات بما في ذلك “Box”، إعلانات غوغل (Google Ads)، مايكروسوفت داتافيرس Microsoft Dataverse ، مايكروسوفت شيربوينت Microsoft SharePoint، أوراكل Oracle، “Proofpoint”، “ServiceNow”، “Workday”، “Zendesk” وأكثر، إلى مجموعة واسعة من الوجهات بما في ذلك المستودعات السحابية ومنصات المراسلة، وليس فقط منصة سنوفليك.

سنوفليك تكشف عن الموجة التالية من ابتكارات الحوسبة لتوفير مستودعات أسرع وأكثر كفاءة قائمة على الذكاء الاصطناعي لحوكمة البيانات

أعلنت سنوفليك عن تطورات جديدة في ابتكارات الحوسبة التي توفر أداءً أسرع، تسهّل وتحسّن الاستخدامات، وتقدم قيمةً أعلى من حيث السعر والأداء، مما يرفع معايير البنية التحتية الحديثة للبيانات. يشمل ذلك حل “Standard Warehouse – Generation 2” (المتوفر الآن على نطاق واسع)، وهو نسخة مُحسّنة من حل“Standard Warehouse” الافتراضي من سنوفليك، مع عناصر من الجيل التالي وتحسينات إضافية لتقديم أداء تحليلي أسرع بمقدار 2.1 [2] مرة وأداء تحليلي أسرع بمقدار 1.9 3مرة من Managed Spark.

كما قدمت سنوفليك خدمة Snowflake Adaptive Compute (تتوفر الآن في مرحلة المعاينة الخاصة)، وهي خدمة حوسبة جديدة تُخفف عبء إدارة الموارد وتعزز الكفاءة من خلال تحديد حجم الموارد ومشاركتها تلقائياً. تُسرّع المستودعات المُنشأة باستخدام “Adaptive Compute”، والمعروفة باسم “Adaptive Warehouses”، أداء المستخدمين دون زيادة التكاليف، مما يُعيد تعريف إدارة البيانات في ظلّ تطورات الذكاء الاصطناعي.

آفاق جديدة للمؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع حل “Snowflake Intelligence” وميزة "وكيل البيانات"

أعلنت سنوفليك عن حل“Snowflake Intelligence” (ستتوفر المعاينة العامة قريباً)، الذي يُمكّن المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء من طرح أسئلة باللغة الطبيعية وتقديم رؤى عملية فورية من جداول البيانات المنظمة والمستندات غير المُنظمة. يعتمد حل“Snowflake Intelligence” على أحدث النماذج اللغوية الكبيرة من "أنثروبيك" (Anthropic) و "أوبن إيه آي" (OpenAI)، ويعمل ضمن منظومة سنوفليك الآمنة، كما أنه مُزوّد ​​بميزة “Cortex Agents” (مرحلة المعاينة العامة)، كل ذلك من خلال واجهة بديهية دون الحاجة إلى برمجيات أو شفرات، مما يُساعد على توفير الشفافية وسهولة الشرح.

كما كشفت سنوفليك عن حل “Data Science Agent” (ستتوفر وضعية المعاينة الخاصة قريباً)، لتعزيز إنتاجية علماء البيانات من خلال أتمتة مهام تطوير نماذج تعلم الآلة الروتينية. يستخدم " “Data Science Agentحل “Claude” من "أنثروبيك" (Anthropic) لتقسيم المشكلات المُرتبطة بسير عمل تعلم الآلة إلى خطوات مُحددة، مثل تحليل البيانات، وإعداد البيانات، وهندسة الميزات، والتدريب.

اليوم، يستخدم أكثر من 5,200 4عميل وشركة، مثل “Black Rock”، “Luminate”، و “Penske Logistics”، حل “Snowflake Cortex AI” لتحويل أعمالهم.

سنوفليك تُطلق تحليلات “Cortex AISQL” و ”SnowConvert AI” المحسّنة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

أعلنت سنوفليك عن إطلاق حزمة من الابتكارات الرئيسية لتوسيع نطاق قدرات Snowflake Cortex AI والارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات حول العالم من تحديث تحليلات بياناتها لمواكبة بيئة الذكاء الاصطناعي الحالية. تشمل الحزمة SnowConvert AI، وهو حل أتمتة وكيل يُسرّع عمليات الانتقال من المنصات القديمة إلى منصة سنوفليك. يمكّن “SnowConvert AI” خبراء البيانات من تحديث البنية التحتية لبياناتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وبجهد يدوي أقل.

بمجرد وصول البيانات إلى سنوفليك، يدمج حلCortex AISQL (وهو الآن في مرحلة المعاينة العامة) الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً في محركات استعلامات العملاء، مما يُمكّن الفرق من استخلاص رؤى من البيانات متعددة الوسائط وبناء قنوات مرنة للذكاء الاصطناعي باستخدام لغة الاستعلام الهيكلية “SQL” - كل ذلك مع توفير أفضل أداء وكفاءة من حيث التكلفة.

إضافة منتجات وبيانات مُجهزةً للذكاء الاصطناعي من أبرز مُزوّدي الأخبار والأبحاث وبيانات السوق إلى “Snowflake Marketplace”

أعلنت سنوفليك عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة المصممة للذكاء الاصطناعي على منصة “Snowflake Marketplace” لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسات. يشمل ذلك حل “Cortex Knowledge Extensions” (سيتوفر للجميع عن قريب) على “Snowflake Marketplace”، لتمكين الشركات من إثراء تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي ببيانات غير من مهيكلة أو منظمة من مُزوّدي الخدمات الخارجية، مع تمكين مُزوّدي الخدمات من حماية ملكيتهم الفكرية وضمان الإسناد الصحيح. يُمكن للمستخدمين الاطلاع على مجموعة مُختارة من المقالات والمحتوى الصادر عن وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)، مما يُساعدهم على تعزيز الفائدة من نتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت سنوفليك عن ميزة مشاركة النماذج الدلالية “Semantic Models” (المتوفرة الآن للمعاينة الخاصة)، والتي تسمح للمستخدمين بدمج البيانات المنظمة الجاهزة للذكاء الاصطناعي بسهولة داخل تطبيقات “Snowflake Cortex AI” الخاصة بهم، سواء من الفرق الداخلية أو من الطرف الثالث مثل “CARTO”،”CB Insights” ، و”Cotality” المدعومة من “Bobsled”، “Deutsche Börse”، “Ipinfo”، و “truestar”.

عن سنوفليك

سنوفليك تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 11,000 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي، إيماناً من الشركة بأن عصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات قد حان بالفعل. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com.

سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

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