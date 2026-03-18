تتيح سرعات تصل إلى أكثر من 300 ميجابت في الثانية، ما يدعم العمليات الحيوية والتطبيقات الرقمية المتقدمة في البر والبحر، بما في ذلك القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية .

يأتي إطلاق الخدمة ضمن توسّع صناعات الغانم في قطاع التكنولوجيا والاتصال المتقدم، بما يدعم تطوير البنية الرقمية في الكويت ويعزّز جاهزية القطاعات المختلفة للاقتصاد الرقمي .

مدينة الكويت، الكويت، أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف الغانم) إطلاق خدمات ستارلينك رسميًا في الكويت من خلال شركتها التقنية سما إكس، لتصبح أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض التابعة لشركة سبيس إكس متاحة للعملاء في البلاد، بما يوفّر حلول اتصال عالية السرعة وموثوقة.

وبصفتها الموزّع المعتمد عالميًا لمنتجات ستارلينك، تتيح سما إكس لعملائها في الكويت استخدام شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية توفّر سرعات مماثلة للألياف الضوئية من دون الحاجة إلى بنية تحتية أرضية. ويتميّز هذا النظام بزمن استجابة منخفض يتراوح بين 20 و40 ميلي ثانية، ما يوفّر اتصالًا سريعًا وموثوقًا برًا وبحرًا، ويدعم التطبيقات الحيوية والعمليات عن بُعد ويلبّي احتياجات الاتصال في العمل والمنزل.

وتعتمد ستارلينك على منظومة متقدمة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض تضم أكثر من 10,000 قمر صناعي أُطلق منذ عام 2020 — أي أكثر من إجمالي الأقمار الصناعية التي يشغّلها جميع المزوّدين الآخرين مجتمعين. وتبلغ السعة الإجمالية للشبكة اليوم نحو 450 تيرابت في الثانية، كما تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

وتتيح "سما إكس" في الكويت مجموعة من خيارات الاشتراك تشمل الباقات الأساسية والمتقدمة، مع سرعات تصل إلى أكثر من 300 ميجابت في الثانية وأولوية لحركة البيانات وجودة أعلى لخدمات الشبكة. كما توفّر الشركة دعمًا محليًا يشمل التوصيل والتركيب، إضافة إلى الدعم الفني عبر مركز اتصال يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية. وتُقدَّم هذه الخدمات في دولة الكويت وفق الأطر التنظيمية المعتمدة واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات. وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم 22055736.

وفي هذا السياق، قال قتيبة يوسف الغانم، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: "يمثّل إطلاق خدمات ستارلينك في الكويت من خلال سما إكس خطوة مهمة في مسار تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد. ففي وقت أصبح فيه الاتصال الموثوق عنصرًا أساسيًا لاستمرارية الأعمال ودعم مختلف القطاعات، توفّر هذه التقنية إمكانات اتصال متقدمة تساعد المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية والمجتمعات على البقاء متصلة أينما كانت، سواء في مواقع العمل البعيدة أو في القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. ومن خلال هذه المبادرة، نواصل دعم تبنّي التقنيات المتقدمة بما يعزّز جاهزية البنية الرقمية ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو في دولة الكويت."

توفّر خدمات ستارلينك اتصالات مستقرة تدعم استمرارية الأعمال وتعزّز السلامة وترفع مستوى الإنتاجية عبر مختلف القطاعات في الكويت. وتمتد تطبيقاتها من منشآت النفط والغاز البحرية البعيدة وأساطيل السفن في البحر إلى الشركات الصغيرة والكبيرة على اليابسة، ما يوفّر اتصالًا موثوقًا حتى في المواقع التي يصعب فيها الاعتماد على البنية التحتية الأرضية التقليدية. كما تزداد أهمية الاتصال المستقر للقطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمؤسسات البحثية وفرق الاستجابة للطوارئ، إضافة إلى المؤسسات المالية ومراكز الخدمات المصرفية التي تعتمد على وصول متواصل وآمن إلى الأنظمة الرقمية والبيانات. وتتيح هذه الخدمات للعملاء في الكويت، أفرادًا كانوا أم شركات، الاستفادة من اتصال عالي السرعة يدعم البث السلس وتشغيل التطبيقات الرقمية المتقدمة المعتمدة على البيانات، مع وصول مستمر إلى السحابة، إضافة إلى دعم الأنشطة الخارجية والألعاب الإلكترونية.

ومن خلال توفير هذه الخدمات، تسهم سما إكس في دعم الجهود الأوسع لتعزيز المنظومة الرقمية في الكويت وتطوير الاتصال الآمن والموثوق على مستوى الدولة، بما يمكّن المؤسسات والقطاعات المختلفة من الاستفادة من الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي. وتُقدَّم خدمات ستارلينك في الكويت ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لقطاع الاتصالات في الدولة. ويمكن للعملاء المهتمّين شراء خدمات ستارلينك مباشرةً من سما إكس أو عبر إكسايت، أكبر سلسلة إلكترونيات في الكويت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو في المتاجر.

من جهته، قال أميت سوماني، الرئيس التنفيذي لشركة سما إكس: "تمثّل إتاحة خدمات ستارلينك في الكويت خطوة مهمة نحو توسيع خيارات الاتصال المتقدم أمام الأفراد والشركات في البلاد. وفي سما إكس، نركّز على جعل هذه التقنية متاحة وسهلة الاستخدام من خلال خدمات التركيب السريع والدعم المحلي المخصص. كما تسهم شراكتنا مع إكسايت في توسيع نطاق وصول العملاء إلى هذه الخدمات، حيث يمكنهم الحصول عليها بسهولة عبر القنوات الرقمية لإكسايت أو من خلال متاجرها المنتشرة في مختلف مناطق الكويت."

جاء إطلاق سما إكس من قبل صناعات الغانم في إطار توجّه المجموعة نحو توسيع حضورها في قطاع التكنولوجيا وتطوير حلول الاتصال المتقدمة في المنطقة. وتعمل الشركة حاليًا في عدد من الأسواق الإقليمية، كما تحمل ترخيصًا عالميًا لإعادة بيع منتجات ستارلينك في الأسواق الدولية. ويأتي تشغيل خدمات ستارلينك في الكويت بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة، بما يتيح لسما إكس تقديم هذه الخدمات رسميًا للعملاء في البلاد

نبذة عن سما إكس

سما إكس هي شركة تقنية ناشئة تابعة لشركة صناعات الغانم، وتؤدي دورًا محوريًا في تسهيل الوصول إلى الفرص والإمكانيات الرقمية بما يدعم النمو والازدهار على مستوى الأفراد والشركات. تأسست في عام 2025 وتتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، حيث تقدّم حلول الاتصالات للمؤسسات والشركات الصغيرة والمستخدمين المحترفين. وسما إكس هي الموزع المعتمد عالميًا لمنتجات ستارلينك، حيث توفّر حلول إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية في المنطقة. كما تقدّم سما إكس مجموعة من حلول التحول الرقمي المتكاملة، بدءًا من الاستشارة الأولية وتوجيه العملاء، مرورًا بالتركيب والتفعيل، وصولًا إلى التنفيذ والدعم المحلي.

لمزيد من المعلومات حول سما إكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة: www.samax.com

نبذة عن صناعات الغانم

شركة صناعات الغانم هي إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك إرثًا يمتد لأكثر من قرن من الزمن. لدى الشركة أكثر من 15,000 موظف وموظفة يتوزّعون في مناطق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، حيث تزاول الشركة أعمالها في قطاعات رئيسية أبرزها السيارات وبيع التجزئة والتوزيع والصناعة والأغذية والمشروبات. ومن خلال نهجها المتمحور حول العميل والمدعوم بأنظمة وممارسات عالمية المستوى، تواصل صناعات الغانم تحقيق قيمة استثنائية ودفع عجلة النمو المستدام وإرساء معايير التميّز في كل سوق من أسواقها.

لمزيد من المعلومات حول صناعات الغانم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة: www.alghanim.com

