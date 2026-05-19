أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "سلاش داتا" الشركة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات والمتخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، توقيع اتفاقية شراكة مع "ميثاق للتأمين التكافلي" لدعم المرحلة المقبلة من تطوير قطاع التكافل من خلال اعتماد منصتي "مُلم" و"وثيق"، وهما منصتان رقميتان لتكامل البيانات وإصدار الوثائق. وتسهم هذه الإمكانات مجتمعة في تعزيز تجربة إصدار وثيقة التأمين وتمكين النمو المستدام، إلى جانب الارتقاء بالتجربة الشاملة للعملاء.

ومن خلال منصتي "مُلم" و"وثيق"، تعمل "ميثاق للتأمين التكافلي" على تطوير آليات الوصول إلى البيانات وإصدار الوثائق عبر عملياتها المختلفة. حيث تتيح منصة "مُلم" الوصول الآمن إلى بيانات التأمين الرئيسية، بما يدعم اكتتابًا أكثر دقة ومعالجة أسرع، فيما تسهم منصة "وثيق" في تبسيط إصدار الوثائق وإدارة المستندات، بما يقلل الإجراءات اليدوية ويحسن سرعة المعاملات.

فمع تزايد توجه قطاع التأمين نحو المزيد من الرقمنة والترابط، تواجه شركات التكافل تحديًا يتمثل في توسيع نطاق عملياتها مع الحفاظ على المبادئ التي يقوم عليها نموذج التكافل، بما في ذلك الشفافية والعدالة والمسؤولية المشتركة. ويتطلب التعامل مع هذا التحدي أكثر من مجرد تحسين العمليات، بل يستدعي أنظمة تدعم النمو والموثوقية في آنٍ واحد.

وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "سلاش داتا": "تعكس شراكتنا مع "ميثاق للتأمين التكافلي" رؤية مشتركة حول تطور القطاع. ومع دخول التكافل مرحلته المقبلة، تصبح القدرة على العمل عبر بنية تحتية رقمية مترابطة وموثوقة أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال منصتي " مُلم" و"وثيق"، نعمل على تمكين شركات التأمين من التوسع بكفاءة أكبر مع الحفاظ على المبادئ التي يقوم عليها نموذج التكافل".

ومن جهته قال مسلم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي: "لطالما استند التكافل إلى الثقة، إلا أن طريقة تقديم هذه الثقة تشهد تغيرًا مستمرًا. واليوم، يتوقع العملاء البساطة والسرعة والوضوح في كل تفاعل. وتتيح لنا هذه الشراكة إعادة النظر في كيفية الوفاء بهذا الوعد، من خلال جعل التأمين أكثر سهولة وسلاسة ومواءمة مع أسلوب حياة الأفراد اليوم".

كما تعكس هذه الشراكة تحولًا أوسع في سوق التأمين في دولة الإمارات، حيث أصبحت مشاركة المعلومات بسلاسة بين الجهات الحكومية وشركات التأمين في القطاع الخاص أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن خلال منصتي " مُلم" و"وثيق"، تُمكّن "سلاش داتا" هذا التكامل عبر توفير بنية تحتية آمنة ومرنة تدعم الوصول الفوري إلى البيانات، وتعزز الأمن السيبراني، وتضمن الامتثال التنظيمي.

وتعد "سلاش داتا" إحدى شركات "فيرست.تيك - First.tech" التابعة لمنصة "جودان المالية القابضة"، الذراع المتخصصة في الخدمات المالية للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن "سلاش داتا"

سلاش داتا هي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم سلاش داتا الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز التشغيل البيني، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص سلاش داتا في تمكين المنظومات الرقمية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين. وتعدّ "سلاش داتا" شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة "جودان المالية القابضة"، وهي منصة الخدمات المالية المخصّصة التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن ميثاق للتأمين التكافلي:

ميثاق للتأمين التكافلي هي شركة تأمين تكافلي مقرها في أبوظبي، تقدم مجموعة متكاملة من حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات. تشمل خدماتها التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين العام، والتأمين على الممتلكات والمسؤوليات، إضافةً إلى الحلول الرقمية وخدمات المطالبات الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات التأمينية. وتسعى ميثاق إلى تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة ترتكز على الشفافية، وسرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة وخدمة المتعاملين

