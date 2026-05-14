أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سلاش داتا" الشركة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات والمتخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، إبرام شراكة استراتيجية مع "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" لتعزيز عمليات التأمين من خلال اعتماد منصتي "مُلم" و"وثيق"، وهما حلّين رقميين داعمين لتكامل البيانات وإصدار الوثائق عبر دورة حياة التأمين.

وبموجب هذا التعاون، تستفيد أبوظبي الوطنية للتكافل من منصة "مُلم" للوصول الآمن إلى البيانات الرئيسية، بما في ذلك بيانات المركبات والسائقين والحوادث، بما يتيح اكتتابًا أكثر دقة ومعالجة أسرع.

ويُستكمل ذلك عبر منصة "وثيق"، التي تتيح رقمنة إصدار الوثائق وإدارة المستندات، بما يقلل الإجراءات اليدوية ويحسن سرعة المعاملات. وقد تم تطوير "وثيق" بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تشكل المنصة طبقة بيانات أساسية لخدمات التنقل في دولة الإمارات، من خلال تمكين التحقق الفوري ودعم الامتثال التنظيمي.

وتوفر منصتا "مُلم" و"وثيق" معًا تدفقًا سلسًا يمتد من الوصول إلى البيانات وحتى إصدار الوثائق، بما يساعد شركات التأمين على إدارة أحجام أكبر من العمليات بكفاءة دون إضافة تعقيدات تشغيلية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة سلاش داتا: "تعكس شراكتنا مع "أبوظبي الوطنية للتكافل" تركيزنا المشترك لبناء عمليات تأمين أكثر ترابطًا وكفاءة. ومن خلال منصتي "مُلم" و"وثيق"، نعمل على تعزيز التكامل بين الوصول إلى البيانات وإصدار الوثائق، بما يساعد شركات التأمين على العمل بفعالية أكبر، مع دعم المبادرات الحكومية مثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في دولة الإمارات".

ومن جهته، قال أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل: "نركز في أبوظبي الوطنية للتكافل على تبني التقنيات التي تعزز طريقة عملنا وتمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل. وتمثل شراكتنا مع "سلاش داتا" والتكامل مع منصاتها خطوة مهمة في تعزيز كيفية استخدامنا للبيانات ضمن عمليات التكافل للمركبات، بما يتيح إجراءات أكثر كفاءة وتجربة أكثر سلاسة لحاملي الوثائق".

وتعكس الشراكة بين "سلاش داتا" و"أبوظبي الوطنية للتكافل" تحولًا أوسع في سوق التأمين في دولة الإمارات، حيث تستثمر شركات التأمين في البنية التحتية الرقمية بهدف تحسين تقديم الخدمات ودعم المرونة التشغيلية على المدى الطويل.

ومن خلال منصتي "مُلم" و"وثيق"، تواصل "سلاش داتا" الارتقاء بمستوى كفاءة عمليات التأمين وقابليتها للتوسع عبر سلسلة القيمة الخاصة بقطاع تأمين المركبات.

وتعد سلاش داتا إحدى شركات "فيرست.تيك - First.tech " التابعة لمنصة "جودان المالية القابضة"، الذراع المتخصصة بالخدمات المالية للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن "سلاش داتا":

سلاش داتا هي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم سلاش داتا الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز التشغيل البيني، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص سلاش داتا في تمكين المنظومات الرقمية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين. وتعدّ "سلاش داتا" شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة "جودان المالية القابضة"، وهي منصة الخدمات المالية المخصّصة التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن First.tech":"

تُعدّ "First.tech" مجموعة عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على تأسيس وتوسيع نطاق الشركات في مجالات تكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحكومية. تأسست المجموعة في عام 2021، وتشكل جزءاً من "جودان المالية"، منصة الخدمات المالية المتخصصة والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

ومن خلال منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة والمدعومة بقدرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والعمليات التشغيلية، تعمل "First.tech"، من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطوير منصات تسهّل آليات وصول الأفراد والشركات والحكومات إلى الخدمات المالية والتأمينية والعامة. وتخدم المجموعة اليوم أكثر من 25 مليون عميل، كما أطلقت أكثر من 12 منتجاً، وتعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية ومصر.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع:

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع عام 2003، وتعد مزود موثوق لخدمات التكافل ومفضلًا للأفراد والعائلات والشركات في المنطقة. وتتخذ الشركة من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها، مع فروع منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وحصلت أبوظبي الوطنية للتكافل على تصنيف القوة المالية A- (ممتاز) من وكالتي "إيه إم بست" و"فيتش" للتصنيفات الائتمانية. كما حصدت الشركة عدة جوائز متخصصة مرموقة في قطاع التكافل، وتتمتع بسمعة قوية في مجالات الاستقرار والحوكمة والأداء المستمر.

