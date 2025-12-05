أول خدمة ضمان حكومية رقمية بالكامل في دولة الإمارات، تُوفّر معاملات بيع وشراء المركبات بأعلى معايير الأمان والشفافية والسلاسة بين الأطراف

" شاري" تتيح نقل ملكية المركبات بشكل آمن وبدون أوراق في نظام الترخيص الاتحادي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: - أعلنت "سلاش داتا"، التابعة لشركة "First.tech"، والمزود الرائد للحلول الرقمية، عن تعاونها مع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، لإطلاق "شاري"، خدمة الضمان الرقمية الجديدة الخاصة بعمليات نقل ملكية في نظام الترخيص الاتحادي ، وجاء هذا التعاون استناداً إلى اعتماد المركز على خبرات "سلاش داتا" لتطوير الجوانب التقنية للخدمة لضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة وفق أعلى المعايير. وتتيح هذه الخدمة إتمام عمليات البيع والشراء في نظام الترخيص الاتحادي، وذلك بالتعاون مع منصة "تمّ" التابعة لحكومة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتشكّل خدمة "شاري" نقلة نوعية في طريقة بيع وشراء المركبات في دولة الإمارات، إذ توفر تجربة رقمية متكاملة تضمن أمان الدفعات وشفافية إجراءات التسليم والاستلام. ولأول مرة، أصبح بإمكان الأفراد إتمام عملية البيع والشراء بالكامل، من الدفع حتى نقل الملكية، عبر منصة موثوقة واحدة، صُمّمت خصيصاً لحماية كلٍّ من المشتري والبائع والحدّ من مخاطر الاحتيال.

ويُعدّ إطلاق "شاري" خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية أبوظبي لتبسيط الخدمات الحكومية وتسريع رقمنتها، من خلال معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه سوق السيارات المستعملة، وهو غياب الأمان المالي وشفافية المعاملات، حيث تُحفظ الأموال بأمان في حساب ضامن رقمي آمن حتى يؤكد الطرفان إتمام العملية، ما يحد من مخاطر الاحتيال أو النزاعات المالية. وبفضل التكامل المباشر مع مركز النقل المتكامل ومنصة "تمّ" والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقدم "شاري" تجربة مؤتمتة بالكامل، وفورية وخالية من الأوراق، تتيح للمستخدمين إتمام عمليات بيع أو شراء المركبات في أي وقت ومن أي مكان، كما تتيح للمستخدمين متابعة العملية خطوة بخطوة في الزمن الحقيقي، مع إشعارات فورية وتتبّع لحالة المعاملة في كل مرحلة، ما يضمن تجربة أسرع وأكثر شفافية وثقة.

وفي هذا الصدد، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "سلاش داتا": "نفخر بإطلاق "شاري"، أول خدمة ضمان رقمية متكاملة في دولة الإمارات، لنقل ملكية المركبات. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة الرؤية المشتركة والتعاون البنّاء مع شركائنا في "مركز النقل المتكامل ومنصة "تمّ" والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. لقد أسّسنا معاً منظومة رقمية موثوقة تجمع بين الشفافية والأمان والسهولة، لواحدة من أهم المعاملات اليومية، لنضع بذلك معياراً جديداً للابتكار الرقمي في الدولة".

وفي سياق هذا التعاون، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "يمثّل إطلاق خدمة "شاري" خطوة جديدة في مسيرة المركز نحو إرساء منظومة نقل رقمية أكثر تطوراً وكفاءة. وقد حرصنا على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح تقديم خدمات نقل ملكية المركبات بطريقة أكثر أماناً وموثوقية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركائنا في شركة "سلاش داتا" ومنصة "تم". ونؤكد التزامنا بمواصلة توفير حلول مبتكرة تسهّل حياة المتعاملين وتدعم رؤية أبوظبي للتحول الرقمي الشامل."

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي: "يعكس إطلاق "شاري" التزام أبوظبي المتواصل بالابتكار في الخدمات الحكومية، من خلال التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص. ومن خلال تمكين عمليات نقل ملكية المركبات رقمياً، وبصورة متكاملة تتسم بالشفافية والأمان، نُرسي معياراً جديداً لتجربة المستخدم، ونُعزّز الثقة في المعاملات اليومية. ويؤكد هذا الإنجاز كيف يمكن للتمكين الرقمي أن يسهم في تبسيط حياة الأفراد، وتعزيز الثقة الاقتصادية، ودعم رؤية أبوظبي نحو حكومة ذكية ومتكاملة".

ويأتي إطلاق "شاري" استجابةً لاحتياجات سوق السيارات المستعملة في الدولة، الذي يُعدّ من أهمّ القطاعات الواعدة للابتكار في المعاملات الآمنة وعالية القيمة. وتوفر الخدمة حلاً رقمياً مدعوماً من الحكومة يعزّز الثقة، ويحدّ من المخاطر، ويضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.

نبذة عن "سلاش داتا":

تُعدّ "سلاش داتا"، التي يقع مقرّها في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة رائدة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، متخصصة في تصميم وتطوير حلول تقنية حديثة تساعد الجهات الحكومية على تحديث بنيتها الرقمية والارتقاء بمستوى خدماتها. وتهدف الشركة إلى تبسيط الخدمات العامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير تجارب رقمية سلسة وميسّرة للمستخدمين.

تلعب "سلاش داتا" دوراً محورياً كجسر استراتيجي يربط بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تعزيز التعاون وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتمكّن الشركة الجهات الحكومية من التكامل مع المؤسسات الخاصة، ما يضمن توافق الأنظمة، وضمان أعلى معايير الأمان، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

وتتيح "سلاش داتا"، عبر أتمتة العمليات واستخدام التحليلات المتقدمة، للجهات الحكومية تبنّي منظومات رقمية متكاملة، تعزّز الشفافية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدَّم للمواطنين وقطاع الأعمال على حدٍ سواء.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

