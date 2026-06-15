القاهرة، تعلن مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية ، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران - مؤسسة طبية خيرية، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية للعام السادس على التوالي، استمراراً لنجاح مبادرة "أطفال أصحاء" التي تعكس التزام المؤسستين الراسخ بدعم حق الأطفال في الحصول على رعاية صحية متكاملة ومستدامة. وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي توقيع بروتوكول المرحلة الجديدة للأعوام 2027-2026 كنموذج للتطور الطبيعي ونتاج لنجاح المشروع الملموس على مدار السنوات الماضية بما يضمن تعزيز استدامة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة، حيث تشهد هذه المرحلة تعاوناً استراتيجياً لتأسيس وتشغيل 3 عيادات متخصصة كمراكز طبية داخل دور الرعاية في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، تستهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة لـ 7200 طفل. وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من التخصصات الطبية التي تشمل: الأطفال، العظام، الجلدية، التغذية، الأنف والأذن، والرمد، مع الاستمرار في توفير كافة الأدوية والعلاجات اللازمة بالمجان. كما يركز البروتوكول على رفع معايير جودة الخدمة الطبية وتكثيف برامج تصحيح المفاهيم الصحية والغذائية، لضمان نمو الأطفال جسمانياً ونفسياً بشكل سليم ومستدام.

تم إطلاق المبادرة في عام 2020 من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم الرعاية لدور الأيتام في جميع أنحاء مصر، ونجحت المبادرة في الوصول إلى 588 دار رعاية اجتماعية موزعة على 26 محافظة. وبفضل هذا التعاون، تم تقديم الخدمات الطبية لـ 25000 طفل مستحق، من خلال تسيير 202 قافلة طبية عامة و6 قوافل متخصصة لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصيص 120 يوماً للعمل بالعيادات الثابتة لضمان استمرارية المتابعة الصحية.

كما صرّح السيد/ جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة كريدي اجريكول مصر للتنمية، "إن شراكتنا مع مؤسسة إبراهيم بدران هى استثمار في مستقبل مصر الحقيقي. فنحن نؤمن بأن توفير الرعاية الصحية اللائقة والمتكاملة للأطفال ليس مجرد حق إنساني أصيل، بل هو الركيزة الأساسية لتنشئة جيل صحي وقادر على العطاء. هؤلاء الأطفال هم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ودعمنا لهم اليوم يضمن بناء كوادر بشرية سليمة جسدياً ونفسياً غداً. ومن خلال مبادرة "أطفال أصحاء"، نسعى لتقديم نموذج مستدام للرعاية الصحية يتجاوز الدعم اللحظي ليصل إلى التغيير الجذري في جودة حياة أطفال دور الرعاية بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في خلق أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمع المصري."

وصرحت الدكتورة علا إسماعيل، رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لمؤسسة إبراهيم بدران، قائلة: "إن تجديد شراكتنا مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية للعام السادس هو تجسيد حقيقي لمفهوم الاستدامة في العمل الخيري. نحن لا نقدم مجرد كشف طبي عابر، بل نبني منظومة متكاملة تتابع صحة الطفل الجسدية منذ اللحظة الأولى. نحن فخورون بما حققناه من الوصول لآلاف الأطفال في 26 محافظة تشمل كافة دور رعاية الأطفال في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. كما نولي اهتماماً بالغاً بجانب التوعية الصحية للأطفال والقائمين على رعايتهم بهدف تقليل معدلات الإصابة بالأمراض وتصحيح المفاهيم الغذائية. ونتطلع في المرحلة القادمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية وتوسيع دائرة التأثير لضمان مستقبل أكثر صحة لأبنائنا."

وإلى جانب الخدمات العلاجية، ركزت المبادرة خلال الأعوام الماضية على تعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية، حيث شملت برامج التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والتشخيص المبكر لأمراض سوء التغذية وضعف السمع. كما امتد الأثر ليشمل تحسين البيئة المعيشية للأطفال داخل دور الرعاية من خلال توفير حلول صحية مثل فلاتر المياه وحملات التطهير، مما يجعل من مبادرة "أطفال أصحاء" نموذجاً يحتذى به في التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان المصري منذ الصغر.

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