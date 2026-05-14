استكمالاً للنجاح الذي حققته استثماراتها في شركة ليب موتر ومشروعها المشترك «ليب موتر إنترناشيونال» بقيادة ستيلانتس، أعلنت شركتا ستيلانتس وليب موتر اليوم عزمهما توسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية، وذلك بهدف:

زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ستيلانتس بمدينة سرقسطة الإسبانية، الموقع التاريخي لتصنيع سيارات أوبل، من خلال إضافة خط إنتاج جديد لطراز أوبل الكهربائي الجديد كلياً ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب طراز ليب موتر B10

تمكين طراز أوبل الجديد المُصنّع في سرقسطة من الاستفادة من المكونات والتقنيات التي توفرها منظومة "ليب موتر إنترناشيونال"، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة

دعم مستقبل مصنع ستيلانتس في فيلافيردي بمدريد، من خلال تخصيص طرازات مستقبلية من ليب موتر للأسواق الأوروبية والعالمية، مع تصنيع عدد من الطرازات بما يتماشى مع متطلبات «صُنع في أوروبا»، إلى جانب دراسة نقل ملكية المصنع إلى الشركة الإسبانية التابعة لـ"ليب موتر إنترناشيونال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستيلانتس وشركة "تشجيانغ ليب موتر تكنولوجي المحدودة" أنهما تدرسان توسيع شراكتهما الاستراتيجية من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى البناء على النجاح المبكر لتعاونهما المشترك.

وفي أكتوبر 2023، أصبحت ستيلانتس أكبر مساهم منفرد في شركة ليب موتر بعد استحواذها على حصة تقارب 21% من الشركة. وفي الوقت ذاته، تم إطلاق مشروع "ليب موتر إنترناشيونال" كمشروع مشترك مملوك بنسبة 51% لستيلانتس و49% لليب موتر، مع حقوق حصرية لتصنيع وبيع منتجات ليب موتر خارج الصين الكبرى.

وشهدت أعمال "ليب موتر إنترناشيونال" نمواً ناجحاً في أوروبا خلال الأشهر الـ18 الماضية. فمنذ إطلاق طرازي T03 و C10 في عام 2024، وسّعت الشركة حضورها في مختلف أنحاء المنطقة ليشمل أكثر من 850 نقطة بيع وخدمة، مع تسجيل أكثر من 40 ألف عملية شحن في أوروبا خلال عام 2025.

وخلال عام 2025، وسّعت "ليب موتر إنترناشيونال" عملياتها لتشمل أسواق أمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أطلقت العلامة التجارية في السوق المكسيكية خلال أبريل 2026.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المركبات الكهربائية في أوروبا، تدرس الشركتان إضافة خط إنتاج جديد في مصنع ستيلانتس بمدينة سرقسطة الإسبانية لإنتاج طراز أوبل الكهربائي الجديد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب طراز ليب موتر B10، مع إمكانية بدء الإنتاج خلال عام 2028، بينما قد يبدأ إنتاج طراز ليب موتر B10 في المصنع اعتباراً من عام 2026.

وكجزء من استراتيجية ستيلانتس لدعم نمو سوق المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات في أوروبا، سيستفيد طراز أوبل الجديد من المكونات والتقنيات التي توفرها منظومة "ليب موتر إنترناشيونال"، بما يعزز القدرة التنافسية من حيث التكلفة ويتيح توفير سيارات كهربائية بأسعار مناسبة للعملاء الأوروبيين.

كما ستتعاون الشركتان في مجال المشتريات عبر "ليب موتر إنترناشيونال"، مستفيدتين من حجم أعمالهما وخبراتهما المشتركة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية السعرية من خلال الاستفادة من منظومة مركبات الطاقة الجديدة الصينية، إلى جانب توظيف قدرات سلاسل التوريد الأوروبية لتعزيز المرونة وتسريع طرح الطرازات الجديدة في الأسواق.

وفي إطار دعم مستقبل مصنع ستيلانتس في فيلافيردي بمدريد، تدرس الشركتان تخصيص طراز كهربائي جديد من ليب موتر للإنتاج في المصنع، مع احتمالية بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2028. كما تجري مناقشات بشأن إمكانية نقل ملكية المصنع إلى الشركة الإسبانية التابعة لـ"ليب موتر إنترناشيونال". ومن المقرر أن يتم تصنيع الطرازات بما يتماشى مع متطلبات «صُنع في أوروبا»، على أن يتم تسويقها في الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس: "يمثل هذا التوسع خطوة جديدة في شراكتنا الناجحة مع ليب موتر، إحدى أسرع شركات المركبات الكهربائية نمواً على مستوى العالم. ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى دعم التصنيع المحلي في أوروبا وتعزيز إنتاج مركبات كهربائية عالمية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات العملاء.”

من جانبه، قال تشو جيانغ مينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليب موتر: "يجمع هذا التعاون بين التقنيات المتقدمة التي تطورها ليب موتر والخبرة العالمية والحضور الصناعي القوي لستيلانتس، ما يجعلها شراكة استراتيجية فريدة قادرة على تسريع توسعنا الدولي وتعزيز حضورنا العالمي.”

وأكد الطرفان أنهما يواصلان حالياً دراسات الجدوى والمباحثات المتعلقة بتوسيع التعاون الصناعي بينهما، وذلك تمهيداً للوصول إلى اتفاقيات نهائية والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

