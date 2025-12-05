احتفل بنك ستاندرد تشارترد بانطلاق مرحلة جديدة من مسيرته التوسعية في المنطقة من خلال الإطلاق الرسمي لمكتبه التمثيلي الجديد في المملكة المغربية، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والجهات الرقابية والدبلوماسيين والعملاء والشركاء الاستراتيجيين.

وشهد حفل الإطلاق حضور نخبة من الشخصيات المرموقة، من بينهم السيد سعيد إبراهيمي، الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من بنك المغرب، وأعضاء من السلك الدبلوماسي في مقدمتهم سعادة السيد أليكس بينفيلد الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب، إلى جانب قيادات بارزة من مختلف القطاعات المالية والصناعية والاستثمارية في المملكة.

كما حضر ممثلون عن بنك ستاندرد تشارترد، من بينهم السيد روبيرتو هورنويغ الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيدة رولا أبو منّه الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والسيد محمد سلامة رئيس قطاع التغطية المؤسسية لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والسيد عباس حسين الرئيس العالمي لتمويل البنية التحتية والتنمية، إضافة إلى عدد من القيادات المصرفية الإقليمية والعالمية للبنك، وعكس هذا الحضور رفيع المستوى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها المغرب ضمن شبكة ستاندرد تشارترد العالمية.

وجاء افتتاح المكتب التمثيلي الجديد بعد حصول البنك على الموافقات التنظيمية من بنك المغرب، واعتماد مكتبه الجديد ضمن منظومة القطب المالي للدار البيضاء، حيث يعزّز المكتب التمثيلي الجديد حضور بنك ستاندرد تشارترد في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مستكملًا توسعاته الأخيرة في مصر خلال عام 2024 وفي المملكة العربية السعودية خلال عام 2021، وسيتولى قيادة الفرع السيدة سينثيا الأسمر التي جرى تعيينها رئيسة للمكتب ورئيسة لقطاع التغطية المؤسسية في المغرب.

وبهذه المناسبة قالت السيدة رولا أبو منّه، الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: " نحن سعداء بإطلاق مكتبنا التمثيلي الجديد ونؤكد التزام البنك الراسخ بدعم التنمية في المملكة المغربية حيث ان شبكة ستاندرد تشارترد العالمية، إلى جانب خبراتنا المتخصصة وقدراتنا التمويلية، تتيح لنا الإسهام بفاعلية في دعم الطموحات التنموية للمملكة. ونود في هذا الإطار الإعراب عن خالص تقديرنا لبنك المغرب وهيئة القطب المالي للدار البيضاء على دعمهما المستمر طوال مراحل التأسيس، حيث يأتي افتتاح المكتب اليوم ليجسد التزامنا بربط عملائنا بالأسواق ذات النمو المرتفع حول العالم، وتعزيز مساهمتنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليمية."

ويمثل سوق المغرب لستاندرد تشارترد مركزًا متناميًا للتجارة والاستثمار العالمي، بفضل موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى جاذبيته المتزايدة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد، وقد حقق الاقتصاد المغربي نموًا نسبته 3.2% خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 3.7 % خلال الأعوام المقبلة مدفوعًا بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية وبرامج الإصلاح الهيكلي المستمرة.

ومن جانبه أعرب السيد سعيد إبراهيمي، الرئيس التنفيذي لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، عن ترحيبه بانضمام ستاندرد تشارترد إلى الهيئة، قائلاً: "يسعدني أن أرحب ببنك ستاندرد تشارترد ضمن منظومة القطب المالي للدار البيضاء، إذ يمثّل انضمامه إضافة نوعية تعزز مكانة مجتمع المؤسسات المالية والمصرفية المتنامي لدينا، وتدعم دور المغرب المتقدم في تطوير النظام المالي على مستوى القارة الإفريقية، حيث يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في توجيه وتنظيم تدفقات الاستثمار عبر إفريقيا. ويعكس اختيار البنك للمغرب، ولمدينة الدار البيضاء تحديدًا، المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة بوصفها منصة رائدة للوصول إلى الأسواق الإفريقية."

كما صرحت السيدة سينثيا الأسمر، رئيسة المكتب ورئيسة قطاع التغطية المؤسسية في المغرب قائلة: "يواصل المغرب ترسيخ مكانته الاقتصادية الإقليمية والعالمية بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومسار الإصلاحات المتواصلة، مما يعزز تنافسيته وقدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية. خلال السنوات العشر الماضية، نجحنا في بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات المالية في المملكة، ويأتي افتتاح مكتبنا التمثيلي اليوم ليعمّق حضورنا ويمكّننا من دعم عملائنا في القطاعات التي يحقق فيها المغرب تقدمًا ملحوظًا، مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة وقطاع الطيران والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية."

وسيؤدي المكتب التمثيلي الجديد دورًا محوريًا في تعزيز الشراكات ودعم العملاء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي ممن يتطلعون إلى التوسع داخل المغرب أو عبره، كما سيسهم في تعزيز الربط عبر الحدود، وتطوير حلول التمويل الهيكلية، وتسهيل وصول العملاء إلى شبكة البنك العالمية الممتدة عبر 54 سوقًا، ويمثل هذا الإطلاق فصلًا جديدًا في مسيرة ستاندرد تشارترد في المغرب وتأكيدًا لالتزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

---ينتهي---

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

-انتهى-

#بياناتشركات