دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات مؤخراً مركزاً متطوراً لخدمة العملاء في أبوظبي، والذي تديره شركة "إيروس". يقع المركز في موقع استراتيجي مقابل بلدية أبوظبي، وتبلغ مساحته 96 متراً مربعاً، ويقدم الآن خدماته لعملاء سامسونج في العاصمة وما حولها.

يقدم مركز خدمة العملاء خدمات شاملة لإصلاح الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، وتحديثات البرامج، وإعادة تدوير الهواتف المحمولة. يضم المركز مجموعة من أمهر الفنيين المحترفين من سامسونج، بما يضمن تلقي أجهزة العملاء عناية واهتمام متخصصين.

وبهذه المناسبة، قال كيران تيواري، رئيس وحدة خدمة العملاء في سامسونج جلف للإلكترونيات: "نحن في سامسونج، يدفعنا التزام دائم نحو الابتكار وتقديم خدمة لا مثيل لها للعملاء. يمثل إطلاق مركز خدمة العملاء العصري في أبوظبي علامة فارقة أخرى في مسيرتنا لتطوير عملياتنا، حيث يأتي تزويد عملائنا بأفضل تجربة خدمة ممكنة على رأس أولوياتنا. ويعد افتتاح المركز الجديد شهادة على تفانينا وإخلاصنا في إرضائهم".

من جانبه، قال أحمد بدري، مدير مجموعة "إيروس": "نحن سعداء بالتعاون مع سامسونج لإتاحة هذا المركز المتطور لخدمة العملاء في أبوظبي. نهدف من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز تجربة العملاء بشكل عام وتفانينا في تقديم خدمة راقية من الدرجة الأولى".

ويعد "سامسونج لاونج" أبرز ما يميز المركز الجديد، وهو عبارة عن مساحة مخصصة تتيح للعملاء فرصة استكشاف وتجربة وشراء أجهزة سامسونج الرائدة عبر فئات المنتجات المختلفة، والتي تشمل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون و أنظمة الصوت ساوند بار. وعلاوة على الإصلاحات والتحديثات، يمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من تكامل المبيعات والخدمات في المركز.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء شراء الضمان الممتد مباشرة من مركز الخدمة، مما يوفر تغطية إضافية لمدة تصل إلى عامين بعد فترة الضمان القياسية. ويضمن ذلك تعزيز حماية أجهزة سامسونج الخاصة بهم.

ويضم المركز أيضاً منطقة مخصصة لتجربة نظام الصوت ساوند بار، حيث يمكن للعملاء توصيل أجهزتهم المحمولة عبر تطبيق "SmartThings" والاستمتاع بأحدث تقنيات أنظمة الصوت. ولمزيد من الراحة للعملاء، يوفر المركز خيار الخدمة من الباب إلى الباب، مما يتيح للعملاء خدمة أجهزتهم دون مغادرة منازلهم.

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نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

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