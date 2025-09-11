دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت شركة سامرج، بالتعاون مع كونفلوينت، جلسة حوارية حصرية في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، جمعت نخبة من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات على مستوى المنطقة لبحث سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز فرص النمو المستدام.

وقد أكدت الفعالية على التزام سامرج المستمر بدعم مسيرة التحديث والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد الطلب على الحلول الرقمية المتطورة وعمليات اتخاذ القرار المبنية على البيانات نمواً متسارعاً يغيّر ملامح الصناعات بشكل جذري.

شهدت الجلسة الحوارية مناقشات معمّقة حول كيفية إعادة هيكلة العمليات التشغيلية لتحقيق مزيد من المرونة والكفاءة وتحسين تجارب العملاء والمواطنين. كما تبادل الحضور رؤىً استراتيجية حول دور مبادرات التطوير في خفض التكاليف وتسريع وتيرة طرح الخدمات والمنتجات في الأسواق، إضافةً إلى تمكين اتخاذ قرارات أكثر دقةً وسرعةً بفضل الأساليب الحديثة المتبعة في إدارة البيانات.

وقال حسن السنباوي، رئيس العمليات التجارية بشركة سامرج: "تؤدي البيانات اللحظية دوراً مهما في تمكين مختلف المؤسسات من تقديم قيمة حقيقية. يستفيد عملاؤنا من تقنيات البثّ المباشر المتطورة في تحديث الأنظمة، واستكشاف الفرص الجديدة، واتخاذ قرارات أكثر سرعةً وذكاءً وتقديم تجارب أكثر تفاعلاً للعملاء".

وشدّد ممثلو شركة كونفلوينت على أهمية التحول الرقمي والدور الحيوي للاستراتيجيات القائمة على البيانات في تمكين القادة عبر مختلف الصناعات من تحقيق قيمة مضافة بطرق مبتكرة تلبي تطلعات السوق.

سلّطت الجلسة الحوارية الضوء على الأهمية المتنامية للتحول الرقمي، ودلالته التي تتجاوز مجرد تبنّي التقنيات الحديثة، في إشارة إلى ضرورة اعتماده كأداة استراتيجية لتعزيز التنافسية، وترسيخ ثقة العملاء، ودفع عجلة النمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن سامرج

تُعد شركة سامرج، التي تأسست عام 2005، أحد أبرز مزوّدي الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات الأثر المستدام. تجمع الشركة بين الفهم العميق لاحتياجات الأعمال والخبرة التقنية المتقدمة لدعم المؤسسات في تحديث عملياتها التشغيلية، ورفع كفاءتها، وتحسين تجارب العملاء والموظفين. وتحرص سامرج على تمكين الشركات من النمو والتكيّف والريادة في عالم رقمي سريع التطور.

-انتهى-

#بياناتشركات