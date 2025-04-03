دبي – الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة ريف للتطوير الفاخر معرض مبيعاتها الجديد وسط جميرا 3 في دبي حيث يُسلّط معرض المبيعات الضوء على التقنيات الثوريّة التي تميّز شركة ريف، وفي مقدمتها الشرفة المغمورة المكيفة والحديقة الشتوية المزوّدة بتقنيّة التبريد الخارجي، وهما ابتكاران يعيدان تشكيل مفهوم المعيشة في الهواء الطلق من خلال دمج حلول التكنولوجيا المتقدّمة مع الفخامة الاستثنائية العصريّة.

والجدير بالذكر أن الشرفة المغمورة الحاصلة على ملكية فكرية هي الأولى من نوعها عالميّاً، بتصميمها الفريد وخاصية التبريد التي تٌتيح للسكان الاستمتاع بالمساحات الخارجيّة براحة طوال أيام العام، بغض النظر عن ظروف الأحوال الجويّة.

كما يمكن لزوار المعرض تجربة الشقّة المعروضة المصمَّمة بدقة عالية لاختبار التزام ريف بجودة الحرفيّة والتصميم المبتكر. كما يشهد الافتتاح أيضًا إطلاق مركز مبيعات متكامل يقدم للمستثمرين والعملاء نظرة شاملة على مشاريع ريف المستقبلية، بفضل النماذج التفصيلية التي تتيح للزوار تخيل منزل أحلامهم بوضوح تام. وذلك من خلال فريق مبيعات يقدم الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات، لضمان تجربة شراء سلسة ومريحة.

وفي هذا السياق، صرّح سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير: "يسعدنا ويشرفنا أن ندعو العملاء والمستثمرين لتجربة الشرفة المغمورة المكيفة والحديقة الشتويّة بأنفسهم. تُظهر هذه الابتكارات الرائدة بكل بساطة كيف تعيد ريف تشكيل أسلوب الحياة الفاخرة، وذلك من خلال المزج بين التكنولوجيا المتطوّرة والأساليب الفريدة للحياة العصريّة".

يؤكد افتتاح هذا المعرض على ريادة شركة "ريف" في إعادة تعريف القطاع العقاري في دبي والعالم ، ووضع معايير جديدة تتجاوز المألوف في الراحة، الابتكار، الرفاهية والاستدامة.

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