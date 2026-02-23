أعلن "ريفلِكت"، التطبيق البنكي الرقمي الرائد من البنك العربي، عن توقيع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، الجهة الرسمية المنظمة لهذا القطاع في الأردن، ليصبح بموجبها الراعي الحصري للخدمات المصرفية الرقمية للاتحاد لعام 2026.

وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إذ وقع الاتفاقية عن الاتحاد حازم بواب، نائب رئيس الاتحاد، وعن البنك العربي ايريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور تطبيق "ريفلِكت" في السوق الأردني ودعم القطاعات الرقمية والأنشطة الشبابية من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تلبي تطلعات واحتياجات الأفراد من مختلف الشرائح، لا سيما جيل الشباب.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم ريفلِكت باقة من الخدمات المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات اللاعبين ومحبي الألعاب الإلكترونية، تشمل المحافظ الإلكترونية، والحسابات والبطاقات الافتراضية، إلى جانب عروض خاصة وقسائم مخصصة لمنصات الألعاب المعروفة لهذه الفئة.

كما يتيح التطبيق برنامج تقسيط ميسر لدى مجموعة مختارة من المتاجر، وحسابات متعددة العملات تمكّن المستخدمين من إدارة حساباتهم الفرعية والادخار وتنفيذ عمليات الشراء والدفع بمرونة وكفاءة، بالإضافة إلى خطط ادخار بأسعار فائدة تنافسية ضمن منظومة متكاملة من المزايا والخدمات.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تمكين المواهب المحلية من المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، حيث سيتواجد "ريفلِكت" في البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد في مجمع الملك الحسين للأعمال، بما يعزز تواصله المباشر مع اللاعبين.

ويمكن تحميل تطبيق "ريفلِكت" من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.

-انتهى-

#بياناتشركات