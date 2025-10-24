يتوفر "ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" ضمن كل من "ريد هات ديفلوبر هب" ومجموعة أدوات الترحيل للتطبيقات، ليقدم قدرات ذكاء اصطناعي متخصصة ومدركة للسياق في مسارات عمل مهندسي المنصات والمطورين.

أعلنت "ريد هات" (Red Hat)، المزود العالمي الرائد للحلول مفتوحة المصدر، اليوم عن إطلاق منصة "ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" (Red Hat Developer Lightspeed)، وهي باقة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لتسريع سير عمل المطورين من خلال مساعدين افتراضيين أذكياء يعتمدون على الفهم السياقي. وتتميز هذه المنظومات المساعدة الافتراضية الجديدة بقدرتها على الاندماج المباشر مع حزمة أدوات المطورين التي توفرها "ريد هات"، لتلبية احتياجات المطورين ضمن بيئة عملهم، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الحاجة إلى تغيير السياق أثناء العمل.

وتتوافر حزمة "ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" ضمن منصة "ريد هات ديفلوبر هَب" (Red Hat Developer Hub)، كما يمكن الوصول إليها عبر "مجموعة أدوات ترحيل التطبيقات" (Migration Toolkit for Applications - MTA) من خلال الاشتراك في "مجموعة ريد هات المتقدمة للمطورين" (Red Hat Advanced Developer Suite).

ومع توجّه عالم الأعمال نحو المزيد من المساعدات الذكية المتخصصة والمبنية على مجالات معرفية محددة، فإن الطلب لم يعد يقتصر على القدرات التوليدية المجردة، بل امتد ليشمل توفير مساعدات موثوقة وذات مصداقية ومرتبطة بالسياق الفعلي للعمل، حيث تأتي منصة "ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" لتستجيب لهذه الاحتياجات المتطورة من خلال أدوات ذكاء اصطناعي مصمّمة خصيصاً ومتكاملة بعمق في كافة مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، بما يُسهم في تمكين المطورين من إطلاق تطبيقات جديدة ومحدثة في الأسواق بوتيرة أسرع وكفاءة أعلى، مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط التشغيلية المعتمدة في بيئات العمل المؤسسية.

مساعدات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام الأساسية للمطورين

باتت الآن حلول "ريد هات ديفيلوبر لايتسبيد" (Red Hat Developer Lightspeed) مدمجة ضمن منصّة "ريد هات ديفلوبر هَب" (Red Hat Developer Hub) و"مجموعة أدوات الترحيل للتطبيقات" (Migration Toolkit for Applications)، حيث تم تصميم هذه الحلول لمساعدة المطورين في تنفيذ المهام البرمجية وغير البرمجية على حد سواء، لتغطي كافة جوانب دورة حياة تطوير التطبيقات:

ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" لمنصة "ريد هات ديفلوبر هاب"

مساعدٌ افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتسريع المهام غير البرمجية التي ينفذها المطورون، بما يعزز من إنتاجيتهم. ومن خلال واجهة محادثة تفاعلية ضمن منصة "ريد هات ديفلوبر هاب"، يمكن لهذا المساعد دعم المطورين في استكشاف أساليب تصميم التطبيقات، وصياغة الوثائق، وإنشاء خطط الاختبار، وحل المشكلات البرمجية.

وتُسهم هذه الإمكانات في تمكين المطورين من الانتقال السلس والسريع من مرحلة الصفحة الفارغة إلى وضع خطة عمل متكاملة أو حل فعال، مما يسهم في رفع مؤشرات الإنتاجية ويساعد في تحقيق قيمةٍ ملموسة للأعمال بوتيرة أسرع. ويدعم هذا المساعد استراتيجية "استخدام النموذج الخاص بك" (Bring Your Own Model)، الذي يتيح للفرق استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) المفضَّل، سواء كان عاماً أو مستضافاً ذاتياً، بما يحقق توازناً أفضل بين الأداء والتكلفة ومتطلبات خصوصية البيانات.

"ريد هات ديفلوبر لايتسبيد" لمجموعة أدوات ترحيل التطبيقات

يوفر امتداداً متطوراً يعمل على أتمتة عمليات إعادة هيكلة الشيفرات المصدرية بطريقة ذكية ضمن بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التي يستخدمها المطوّر. وعلى خلاف محررات الشيفرة التقليدية، يتمتع هذا المساعد بفهم عميق لقضايا الترحيل وآليات معالجتها.

ويمتاز هذا المساعد أيضاً بقدرته على التعلُّم من التغييرات التي أثبتت نجاحها في كل تطبيق تم ترحيله، بما يُسهم في تقديم حلول برمجية أكثر دقة وفاعلية مع مرور الوقت، فضلاً عن مساعدة المؤسسات في تسريع عمليات إعادة هيكلة التطبيقات المشابهة، وهو ما يُفضي إلى تسريع إعادة هيكلة التطبيقات وتحقيق وفورات أكبر أثناء عملية التحوّل نحو تقنيات الحوسبة السحابية الأصلية (Cloud-native).

تسهيل نقل التطبيقات إلى منصات جديدة

يوفّر "ريد هات ديفيلوبر لايت سبيد" مساعدة ذكية لإعادة هيكلة التطبيقات عملياً، في حين تساعد "مجموعة أدوات ترحيل التطبيقات 8" (MTA 8) الجديدة في معالجة المراحل الأخرى لرحلة تحديث التطبيقات. ففي هذا الإصدار الجديد، تتيح مجموعة الأدوات هذه القدرة على أتمتة نقل التطبيقات إلى منصة "ريد هات أوبن شيفت"، بدءاً بمسار الترحيل من "كلاود فاوندري" (Cloud Foundry) إلى "ريد هات أوبن شيفت".

وتُساعد عملية الأتمتة هذه في تقليل المهام اليدوية المعرضة للأخطاء، والتي من شأنها أن تزيد الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة نقل التطبيقات إلى منصات جديدة استراتيجية. وعلى هذا الصعيد، تُساعد "مجموعة أدوات ترحيل التطبيقات 8" المؤسسات على تحسين العائد على الاستثمار لجهودها في تحديث التطبيقات من خلال أتمتة إنشاء ملفات النشر. وتتيح إضافة "ريد هات ديفيلوبر لايت سبيد" للمطورين الجمع بين إعادة نقل التطبيقات المؤتمتة والحلول الذكية للتعليمات البرمجية لأغراض إعادة الهيكلة، مما يفضي إلى نهجٍ أكثر شمولية للتحديث.

توافر الخدمة

إن خدمة "ريد هات ديفيلوبر لايت سبيد" المخصصة لـ "ريد هات ديفيلوبر هاب" (Red Hat Developer) هي في مرحلة المعاينة من قبل المطورين ومُدرجة مع اشتراك "ريد هات ديفيلوبر هاب" أو "باقة المطورين المتقدمة" (Advanced Developer Suite). وتتاح خدمة "ريد هات ديفيلوبر لايت سبيد" المخصصة لمجموعة أدوات ترحيل التطبيقات الآن على نطاقٍ عام لعملاء "باقة المطورين المتقدمة" من "ريد هات".

تعليقات داعمة

جيمس لابوكي، المدير الأول لإدارة المنتجات في "ريد هات":

"نؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تطوير النماذج فحسب، بل يتمثل في توفير أدوات مساعدة ذكية يسهل على المطورين استخدامها أثناء عملهم. لذلك، تم تصميم "ريد هات ديفيلوبر لايت سبيد" لتمكين المطورين والمؤسسات من بناء التطبيقات وتحديثها بسرعة أكبر، مع الالتزام بمعايير التشغيل الأساسية. وتمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً نحو بناء أساسٍ آمن يحقق سرعة ومرونة غير مسبوقتين في تطوير البرمجيات".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

تعدّ كل من "ريد هات" و"أوبن شيفت" علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة "ريد هات"، أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

