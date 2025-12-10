مشروع فخم على الواجهة البحريّة بقيمة 1,2 مليار درهم يرتقي بمفهوم المساكن ذات العلامات التجارية في أبوظبي.

خطوة تعزّز حضور رويال للتطوير القابضة وتعكس تَوسًّع أعمالها في فئة المساكن ذات العلامة التجارية وأنماط الحياة الفندقية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة فنادق راديسون وذلك في إطار تطوير مشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم. ويأتي هذا المشروع ليجسّد فخامة الحياة بإطلالة على الواجهة البحريّة في أبوظبي وسط تفاصيل تحمل علامة تجاريّة معروفة بتميّزها، ليكون هذا التوقيع إضافة جديدة لمسيرة رويال للتطوير القابضة في ابتكار المشاريع السكنيّة ذات العلامة التجاريّة.

يتخذ مشروع راديسون ريزيدنسز موقعاً استراتيجيّاً في جزيرة الريم بإطلالة ساحرة على الواجهة البحريّة ليجسّد استراتيجيّة رويال للتطوير القابضة في ابتكار مشاريع ترتقي بأسلوب الحياة بدمج معايير الضيافة العالميّة بالتصاميم السكنيّة الراقية.

وبتمركزه ضمن واحدة من أكثر الوجهات تنظيماً في أبوظبي، من المقرّر أن يكون راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم معياراً للحياة الحضريّة ليضمن لسكّانه مزيجاً متناغماً من الهدوء والفخامة وسط تصميم معماري يعكس معايير الضيافة العالميّة.

صُمم مشروع راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم ليكون ملاذاً لكل من يبحث عن حياة عصريّة بإطلالة بحريّة ذات طابع اجتماعي. تبلغ قيمة المشروع 1.2 مليار درهم إماراتي، ويوفّر مساحات عصريّة توازن بين الخصوصيّة والحياة الاجتماعيّة ليلبي احتياجات شريحة واسعة من الشباب الذين يواصلون تحقيق نجاحاتهم المهنيّة والعائلات الصغيرة التي تسعى لاحتضان اللحظة في مجتمع عنوانه الرقي. كما يتمتع المشروع بوصول مباشر إلى حديقة ريم سنترال بارك، مما يعزّز مكانة المشروع كوجهة متكاملة ونابضة بالحياة على الواجهة البحرية.

قال طارق نزال، المدير العام لشركة رويال للتطوير القابضة خلال حفل التوقيع: "يُمثل تطوير راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤية رويال للتطوير القابضة في بناء مجمعات سكنية فاخرة تحمل علامةً تجاريةً رائدة وترتقي بجودة الحياة الحضرية في أبوظبي. ويؤكد تعاوننا مع مجموعة فنادق راديسون التزامنا المشترك بالتميز، وابتكار أساليب حياة عصريّة، وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل. معاً، نُسهم في بناء وجهة عصرية على الواجهة البحرية، تعكس النمو الديناميكي لإمارة أبوظبي، وتلبي التوقعات المتنامية لملاك العقارات."

ومن جانبه قال إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا واليونان وقبرص في مجموعة فنادق راديسون: "نحن فخورون للغاية بتوسيع محفظتنا السكنية بالتعاون المشترك مع رويال للتطوير القابضة، الشركة المطورة التي تتماشى قيمها تماماً مع المبادئ التي نحرص على تجسيدها، سيقدم راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم تجربة معيشة راقية، جوهرها الضيافة، وتميّز التصميم، والمساحات المجتمعيّة. يعزّز هذا التعاون حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكّد التزامنا بتقديم مساكن تحمل علامتنا التجارية، تجمع بين الراحة والجودة، ووسائل الراحة العصرية."

من المقرر إطلاق المشروع قريباً جداً، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

تأسّست شركة رويال للتطوير القابضة في عام 2025، وهي شركة عقارية ذات رؤية طموحة تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وبصفتها جزءًا من مجموعة ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة (المُدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مُسمّى ESG)، تستند رويال للتطوير القابضة على الإرث العريق والخبرة الواسعة والبصمة العالمية لشركة رويال للتطوير التّابعة لها.

مستفيدةً من هذه المسيرة الطويلة، تُسخّر رويال للتطوير القابضة الخبرات التي راكمتها شركة رويال للتطوير في إدارة أكثر من 60 مشروعًا نوعيًّا في أكثر من 15 دولة بقيمة مبيعات تفوق 10.2 مليار درهم إماراتي، لخدمة رؤيتها الرّامية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري. وتضمّ شركة رويال للتطوير أكثر من 100 محترف ومُتخصّص من ذوي الجنسيات والخبرات العالميّة المتنوّعة، الذين يقدّمون حلولاً متكاملة تشمل إدارة تطوير المشاريع؛ تطوير مشاريع واستراتيجيات الضيافة؛ إدارة الاستثمارات العقارية والتمويلية؛ فضلًا عن حلول المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء.

وبالإضافة إلى شركة رويال للتطوير، تضمّ رويال للتطوير القابضة عدّة شركات أخرى توسّع نطاق خدماتها في قطاع العقارات، من بينها: رويال اركتكت لإدارة المشاريع (RAPM)، أبوظبي لاند للمقاولات العامة ذ.م.م، شركة إي إس جي للضيافة، رويال ديونز العقارية، رويال هاربر، وشركة رويال لكجري لإدارة الفنادق.

ونظرًا لمقاربتها المبنيّة على الابتكار والمرونة والتفرّد في التصميم، تتميّز رويال للتطوير القابضة بإنشاء مجتمعات استثنائيّة توفّر لساكنيها أسلوب حياةٍ مميّز ومتكامل، متجاوزةً مفهوم البناء التقليدي لتقدّم قيمة حقيقية ورفاهية مستدامة وأثراً طويل الأمد، مع التزام ثابت بتطوير المساحات والارتقاء بجودة الحياة. كما تُعيد الشركة تعريف مفهوم العيش الحضري في الأسواق المحلية والدولية، لتُرسّخ مكانتها كشريكٍ رائدٍ وموثوق في التنمية المستدامة والنمو الطموح لمستقبلٍ مزدهر.

للمزيد من المعلومات حول رويال للتطوير القابضة، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.rdhuae.com

نبذة عن مجموعة فنادق راديسون

تُدير مجموعة فنادق راديسون العالمية أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تملك أكثر من 1580 فندقاً قيد التشغيل والتطوير في أكثر من 100 بلد. وتعتمد العلامة الشاملة للمجموعة شعار "كل لحظة مهمة" وتقدّم خدمة استثنائية لتلبية كافة متطلبات الضيوف وتطلعاتهم.

تشمل محفظة المجموعة راديسون كوليكشن، آرتوتيل، راديسون بلو، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايز باي راديسون، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون.

يقدّم برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز الخاص بمجموعة فنادق راديسون للضيوف تجربة غاية في الفخامة، ليستمتعوا بلحظات لا تنسى، ويضمّ أكثر من 25 مليون عضو. يُعدّ هذا البرنامج الأكثر بساطة في قطاع الضيافة ككلّ، إذ يمنح أعضاءه مزايا استثنائية، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة منها اعتباراً من اليوم الأول لتسجيلهم، ضمن باقة واسعة من الفنادق المنتشرة في أوروبا، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

تقدّم راديسون ميتينغز حلولاً مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، بما فيها الحلول الهجينة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم في قلب عروضها. ترتكز الخدمة التي توفّرها راديسون ميتينغز على ثلاثة مبادئ متينة، ألا وهي الصفة الشخصية والاحترافية والتميّز، وتقدّم العلامة الخدمات الرئيسية بالاعتماد على مفهوم تعويض الكربون القائم على الحد من انبعاثاته.

تصبّ مجموعة فنادق راديسون جام تركيزها على الاعتناء بموظفيها والمجتمعات التي تحتضن فنادقها وكوكبنا الأمّ أيضاً. ومن هذا المنطلق، تلتزم بأهدافها القائمة على أسُس علمية للحدّ من الانبعاثات بحلول العام 2050. وبفضل الحلول الاستثنائية لاسيما مفهوم إقامة اجتماعات قائمة على تعويض الكربون من راديسون ميتينغز، نجعل الإقامة المستدامة في الفنادق أمراً بمنتهى السهولة واليسر. تحصد جميع فنادقنا شهادة أساسيّات الاستدامة الفندقية، بهدف جعل حلول السفر المستدامة متاحة للجميع بدون استثناء.

تشكّل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فريق العمل أولى الأولويات لدى مجموعة فنادق راديسون. وتخضع جميع الفنادق والمنتجعات التي تضمها محفظة المجموعة لشروط الصحة والسلامة الصارمة، حرصاً على العناية بضيوفنا وأعضاء فريقنا.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات والتابعة لـ الشركة العالمية القابضة هي مجموعةً إماراتية رائدة تمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 45 شركة تعمل في مجالات القوى العاملة والإسكان، التطوير العقاري، التصميم والتصنيع، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة. ومع توسع عملياتها في أكثر من 15 دولة، وقوة عاملة تتجاوز 15,000 فرد، تقدم المجموعة حلولاً متكاملة في مختلف القطاعات تعزز المنظومة الاقتصادية الوطنية وتُسهم في توسيع حضورها الإقليمي والدولي.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، نجحت المجموعة في ترسيخ أسس مالية وتشغيلية قوية، إذ بلغت قيمة أصولها 3.93 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025. وبفضل التزامها بالابتكار والتكامل والمرونة، تواصل مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات تعزيز قدراتها وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

